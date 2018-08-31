亞運第15、16金入手！除了滑輪溜冰，台灣在「電競」項目也拿牌

台灣選手今（31）日在雅加達亞運的滑輪溜冰項目奪下2金1銅，男子組由趙祖政組贏南韓，拿下金牌，女子組則由李孟竹勝過中國選手，奪下金牌。本屆亞運賽程到明日（9/1），截至目前，台灣選手目前拿下16金、17銀、26銅，得牌數僅次於1998曼谷亞運的19金、17銀、41銅。

趙祖政兼顧學業與訓練，「物理治療系學生」摘下亞運第15面金牌

《蘋果日報》報導，滑輪溜冰（Roller skate）自2010年首度納入亞運正式競賽，當時設有9個項目，主要是台灣、韓國相爭。而本屆亞運，睽違8年後，重新加入滑輪溜冰項目，但僅設男、女20公里公路競速共2項。其中男子競賽由台灣選手趙祖政奪金，而女子競賽則由李孟竹和楊合貞奪下「金包銅」。

（中央社）中華隊滑輪溜冰選手趙祖政今天以33分51秒418摘下金牌，另一名台灣選手林秉宏則以33分52秒049排名第4。

《自由時報》報導，教練林詠翔透露，情蒐觀察發現，南韓隊通常於最後200公尺發動突擊，且兩名南韓選手經驗老到，又是老搭檔，可能會出現犧牲打，所以戰術設定在最後400公尺率先攻擊，趙祖政收到很好的效果，只可惜林秉宏在最後200公尺被超越，無法一次摘兩面獎牌。

《蘋果日報》報導，這次摘金的趙祖政是高雄中學畢業，暑假後要升高雄醫藥大學物理治療系4年級。曾帶過他的高雄市資深教練翁進忠表示：「他自我要求非常高，能兼顧學業和訓練，之前念雄中是普通班，每天下課才有時間練溜冰，但不論做什麼都很拚。」他認為趙祖政思路清晰，很聰明，場上戰術運用相當靈活。

《自由時報》報導，稍晚的亞運滑輪溜女子20公里公路賽，則台灣由世大運5金天后楊合貞領軍，搭配好搭檔李孟竹，兩人聯手力抗中國隊夾擊，最終李孟竹率先衝回終點，44分50秒929摘金，以0.073些微差距擊敗中國郭丹，楊合貞則拿下銅牌。

「電競」首度成為亞運示範項目，台灣奪得兩銀一銅

《蘋果仁》報導，此外，今年印尼雅加達亞運，電競首度被列入示範項目，本次中華台北隊共晉級《傳說對決》、《英雄聯盟》、《星海爭霸II》三個電競項目。

《蘋果日報》報導，昨（30）進行《星海爭霸II》的決賽中，台灣神族好手Nice黃昱翔遭南韓選手Maru直落四擊敗，最終取得亞運銀牌的成績，至此亞運電競中華隊的賽程也結束，共拿下兩銀一銅的佳績。雖然這次無法沒有打破《星海爭霸II》全球遭南韓壟斷的局面，但亞運鍍銀對台灣電競來說，也是重大的一步。

楊俊瀚0.001秒錯失金牌，聯邦銀行加發獎金差額

此外，台灣「最速男」楊俊瀚在29日的亞運200公尺短跑決賽，以0.001秒錯失金牌，聯邦銀行宣布，將贊助新台幣225萬元，補足楊俊瀚的獎金差額。

《聯合報》報導，29日，200公尺短跑賽，楊俊瀚過彎後一度取得領先，日本選手小池祐貴追上並列，雙方纏鬥到終點線，透過影像判定才分出勝負，楊俊瀚得知屈居銀牌，當場激動落淚。雖然只拿下銀牌，但已是台灣自1954年首度參加亞運、64年來第一面男子200公尺獎牌，也打破全國紀錄。

（中央社）聯邦銀表示，但楊俊瀚的奮戰精神，感動了在場一起奮戰的同袍，也感動全國熱血的民眾，雖遺憾未能奪金，但楊俊瀚優異成績已達亞運金牌的水準與表現，也獲得國際的關注與肯定。聯邦銀賽後立即主動連絡中華奧林匹克委員會，表明願意提供225萬元的激勵獎金予楊俊瀚，補足金牌獎金的差額，款項全數將交由中華奧會轉發，並期望楊俊瀚持續努力。

台灣今年拿牌數，創下20年來亞運新高

《中央社》報導，中華代表團亞運隊史最佳成績是1998曼谷亞運，當年總計拿下19金、17銀、41銅，無論是金牌數還是總獎牌數，都創下歷屆之最。今年距離亞運閉幕還有1天，中華代表團已拿下16金、17銀、25銅，金牌總數已超越2010廣州亞運的13金，寫下自1998年後新高。在45個參賽國中，排名暫居第6。

中華代表團目前累積獎牌數：16金、17銀、26銅（統計至2018.8.31 17:40）

金牌：

射擊－10公尺步槍混合團體賽：林穎欣、呂紹全

射擊－不定向飛靶：楊昆弼

跆拳道－女子53公斤級：蘇柏亞

體操－鞍馬：李智凱

體操－單槓：唐嘉鴻

舉重－女子58公斤級：郭婞淳

空手道－女子55公斤級：文姿云

輕艇－男子500公尺龍舟：中華龍舟代表隊

射箭－反曲弓男子團體：湯智鈞、魏均珩、羅偉旻

射箭－複合弓混雙團體：陳怡瑄、潘宇平

輕艇－男子1000公尺龍舟：中華龍舟代表隊

空手道－女子50公斤量級：谷筱霜

羽球－女子單打：戴資穎

軟式網球－混合雙打：鄭竹玲、余凱文

滑輪溜冰－男子20公里公路賽：趙祖政

滑輪溜冰－女子20公里公路賽：李孟竹

銀牌：

自由車－下坡賽：江勝山

射擊－不定向飛靶：楊昆弼、林怡君

保齡球－女子三人賽：潘育分、周佳溱、蔡昕宜

划船－女子單人雙槳：黃義婷

輕艇－女子C1級曲道標竿賽：陳瑋涵

體操－男子個人地板：唐嘉鴻

女子壘球：中華女壘隊

網球－女子雙打：詹詠然、詹皓晴

空手道－男子個人型：王翌達

輕艇－男子200公尺龍舟：中華龍舟代表隊

舉重－女子69公斤級：洪萬庭

射箭－反曲弓女子團體：譚雅婷、雷千瑩、彭家楙

羽球－男子單打：周天成

田徑－110公尺跨欄：陳奎儒

軟式網球－女子個人賽：鄭竹玲

自由車－場地賽女子全能：黃亭茵

田徑－男子200公尺：楊俊瀚

銅牌 ：

武術－男子長拳：蔡澤民

武術－女子52公斤級散打：陳暐婷

射擊－10公尺步槍男子組：呂紹全

跆拳道－品勢：陳靖

跆拳道－品勢女團：陳以瑄、陳湘婷、林侃諭

羽球－男子團體：周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪、盧敬堯、楊智傑、楊博涵

跆拳道－男子63公斤級：何嘉欣

輕艇－女子K1級曲道標桿賽：張筑涵

網球－女子單打：梁恩碩

體操－男子吊環：陳智郁

卡巴迪－女子團體：馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜

保齡球－女子三人賽：潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤

保齡球－男子團體六人賽：陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰

橋藝－超級混合組：蘇皓沂、劉佩華、林蔭宇、陳瀅守、王紹宇、劉名謙

空手道－男子75公斤級：徐瑋駿

羽球－男子雙打：李洋、李哲輝

空手道－男子84公斤級：吳峻維

桌球－男子團體：陳建安、莊智淵、林昀儒

射箭－複合弓女子團體：

陳麗如、陳怡瑄、林明靜

克拉術－男子66公斤級：詹皓程

柔道－男子60公斤級：楊勇緯

自由車－女子三公里個人追逐賽：黃亭茵

克拉術－女子78公斤級：楊憲慈

柔道－女子57公斤級：連珍羚

滑輪溜冰－女子20公里公路賽：楊合貞

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核稿編輯：羊正鈺