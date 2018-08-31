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亞運第15、16金入手！除了滑輪溜冰，台灣在「電競」項目也拿牌
我們想讓你知道的是
這次摘金的趙祖政高雄中學畢業，暑假後要升高雄醫藥大學物理治療系4年級。曾帶過他的高雄市資深教練翁進忠表示：「他自我要求非常高，能兼顧學業和訓練。」
台灣選手今（31）日在雅加達亞運的滑輪溜冰項目奪下2金1銅，男子組由趙祖政組贏南韓，拿下金牌，女子組則由李孟竹勝過中國選手，奪下金牌。本屆亞運賽程到明日（9/1），截至目前，台灣選手目前拿下16金、17銀、26銅，得牌數僅次於1998曼谷亞運的19金、17銀、41銅。
趙祖政兼顧學業與訓練，「物理治療系學生」摘下亞運第15面金牌
《蘋果日報》報導，滑輪溜冰（Roller skate）自2010年首度納入亞運正式競賽，當時設有9個項目，主要是台灣、韓國相爭。而本屆亞運，睽違8年後，重新加入滑輪溜冰項目，但僅設男、女20公里公路競速共2項。其中男子競賽由台灣選手趙祖政奪金，而女子競賽則由李孟竹和楊合貞奪下「金包銅」。
（中央社）中華隊滑輪溜冰選手趙祖政今天以33分51秒418摘下金牌，另一名台灣選手林秉宏則以33分52秒049排名第4。
《自由時報》報導，教練林詠翔透露，情蒐觀察發現，南韓隊通常於最後200公尺發動突擊，且兩名南韓選手經驗老到，又是老搭檔，可能會出現犧牲打，所以戰術設定在最後400公尺率先攻擊，趙祖政收到很好的效果，只可惜林秉宏在最後200公尺被超越，無法一次摘兩面獎牌。
《蘋果日報》報導，這次摘金的趙祖政是高雄中學畢業，暑假後要升高雄醫藥大學物理治療系4年級。曾帶過他的高雄市資深教練翁進忠表示：「他自我要求非常高，能兼顧學業和訓練，之前念雄中是普通班，每天下課才有時間練溜冰，但不論做什麼都很拚。」他認為趙祖政思路清晰，很聰明，場上戰術運用相當靈活。
《自由時報》報導，稍晚的亞運滑輪溜女子20公里公路賽，則台灣由世大運5金天后楊合貞領軍，搭配好搭檔李孟竹，兩人聯手力抗中國隊夾擊，最終李孟竹率先衝回終點，44分50秒929摘金，以0.073些微差距擊敗中國郭丹，楊合貞則拿下銅牌。
「電競」首度成為亞運示範項目，台灣奪得兩銀一銅
《蘋果仁》報導，此外，今年印尼雅加達亞運，電競首度被列入示範項目，本次中華台北隊共晉級《傳說對決》、《英雄聯盟》、《星海爭霸II》三個電競項目。
《蘋果日報》報導，昨（30）進行《星海爭霸II》的決賽中，台灣神族好手Nice黃昱翔遭南韓選手Maru直落四擊敗，最終取得亞運銀牌的成績，至此亞運電競中華隊的賽程也結束，共拿下兩銀一銅的佳績。雖然這次無法沒有打破《星海爭霸II》全球遭南韓壟斷的局面，但亞運鍍銀對台灣電競來說，也是重大的一步。
楊俊瀚0.001秒錯失金牌，聯邦銀行加發獎金差額
此外，台灣「最速男」楊俊瀚在29日的亞運200公尺短跑決賽，以0.001秒錯失金牌，聯邦銀行宣布，將贊助新台幣225萬元，補足楊俊瀚的獎金差額。
《聯合報》報導，29日，200公尺短跑賽，楊俊瀚過彎後一度取得領先，日本選手小池祐貴追上並列，雙方纏鬥到終點線，透過影像判定才分出勝負，楊俊瀚得知屈居銀牌，當場激動落淚。雖然只拿下銀牌，但已是台灣自1954年首度參加亞運、64年來第一面男子200公尺獎牌，也打破全國紀錄。
（中央社）聯邦銀表示，但楊俊瀚的奮戰精神，感動了在場一起奮戰的同袍，也感動全國熱血的民眾，雖遺憾未能奪金，但楊俊瀚優異成績已達亞運金牌的水準與表現，也獲得國際的關注與肯定。聯邦銀賽後立即主動連絡中華奧林匹克委員會，表明願意提供225萬元的激勵獎金予楊俊瀚，補足金牌獎金的差額，款項全數將交由中華奧會轉發，並期望楊俊瀚持續努力。
台灣今年拿牌數，創下20年來亞運新高
《中央社》報導，中華代表團亞運隊史最佳成績是1998曼谷亞運，當年總計拿下19金、17銀、41銅，無論是金牌數還是總獎牌數，都創下歷屆之最。今年距離亞運閉幕還有1天，中華代表團已拿下16金、17銀、25銅，金牌總數已超越2010廣州亞運的13金，寫下自1998年後新高。在45個參賽國中，排名暫居第6。
中華代表團目前累積獎牌數：16金、17銀、26銅（統計至2018.8.31 17:40）
金牌：
- 射擊－10公尺步槍混合團體賽：林穎欣、呂紹全
- 射擊－不定向飛靶：楊昆弼
- 跆拳道－女子53公斤級：蘇柏亞
- 體操－鞍馬：李智凱
- 體操－單槓：唐嘉鴻
- 舉重－女子58公斤級：郭婞淳
- 空手道－女子55公斤級：文姿云
- 輕艇－男子500公尺龍舟：中華龍舟代表隊
- 射箭－反曲弓男子團體：湯智鈞、魏均珩、羅偉旻
- 射箭－複合弓混雙團體：陳怡瑄、潘宇平
- 輕艇－男子1000公尺龍舟：中華龍舟代表隊
- 空手道－女子50公斤量級：谷筱霜
- 羽球－女子單打：戴資穎
- 軟式網球－混合雙打：鄭竹玲、余凱文
- 滑輪溜冰－男子20公里公路賽：趙祖政
- 滑輪溜冰－女子20公里公路賽：李孟竹
銀牌：
- 自由車－下坡賽：江勝山
- 射擊－不定向飛靶：楊昆弼、林怡君
- 保齡球－女子三人賽：潘育分、周佳溱、蔡昕宜
- 划船－女子單人雙槳：黃義婷
- 輕艇－女子C1級曲道標竿賽：陳瑋涵
- 體操－男子個人地板：唐嘉鴻
- 女子壘球：中華女壘隊
- 網球－女子雙打：詹詠然、詹皓晴
- 空手道－男子個人型：王翌達
- 輕艇－男子200公尺龍舟：中華龍舟代表隊
- 舉重－女子69公斤級：洪萬庭
- 射箭－反曲弓女子團體：譚雅婷、雷千瑩、彭家楙
- 羽球－男子單打：周天成
- 田徑－110公尺跨欄：陳奎儒
- 軟式網球－女子個人賽：鄭竹玲
- 自由車－場地賽女子全能：黃亭茵
- 田徑－男子200公尺：楊俊瀚
銅牌 ：
- 武術－男子長拳：蔡澤民
- 武術－女子52公斤級散打：陳暐婷
- 射擊－10公尺步槍男子組：呂紹全
- 跆拳道－品勢：陳靖
- 跆拳道－品勢女團：陳以瑄、陳湘婷、林侃諭
- 羽球－男子團體：周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪、盧敬堯、楊智傑、楊博涵
- 跆拳道－男子63公斤級：何嘉欣
- 輕艇－女子K1級曲道標桿賽：張筑涵
- 網球－女子單打：梁恩碩
- 體操－男子吊環：陳智郁
- 卡巴迪－女子團體：馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜
- 保齡球－女子三人賽：潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤
- 保齡球－男子團體六人賽：陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰
- 橋藝－超級混合組：蘇皓沂、劉佩華、林蔭宇、陳瀅守、王紹宇、劉名謙
- 空手道－男子75公斤級：徐瑋駿
- 羽球－男子雙打：李洋、李哲輝
- 空手道－男子84公斤級：吳峻維
- 桌球－男子團體：陳建安、莊智淵、林昀儒
- 射箭－複合弓女子團體：
- 陳麗如、陳怡瑄、林明靜
- 克拉術－男子66公斤級：詹皓程
- 柔道－男子60公斤級：楊勇緯
- 自由車－女子三公里個人追逐賽：黃亭茵
- 克拉術－女子78公斤級：楊憲慈
- 柔道－女子57公斤級：連珍羚
- 滑輪溜冰－女子20公里公路賽：楊合貞
新聞來源：
- 亞運男子滑輪溜冰20km公路賽 趙祖政奪金（中央社）
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核稿編輯：羊正鈺