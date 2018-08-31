他殺害妻女還嗆聲「要報復」：蔡英文上任首次死刑，但廢死、反廢死都不滿意

法務部今（31）日槍決死囚李宏基，李宏基於2014年殺害前妻，並帶著6歲女兒自殺，他被救起，女兒卻不治，二審被判死刑。李宏基案是蔡英文上任後，最高法院第一起死刑定讞的案件，也這是法務部長蔡清祥上任後，首度簽署執行令。法務部政務次長陳明堂今日表示，殺人不會判死、判死不會執行都是絕對錯誤的觀念。

（中央社）法務部政務次長陳明堂今日表示，死囚李宏基殘忍殺害前妻及親生子女，屬情節最重大之罪，且無教化可能性，已於今天下午3時37分執行槍決。

陳明堂說，台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官率同法醫、法警於高雄第二監獄刑場執行，於下午3時37分開槍執行，4時1分確認死亡，過程僅開1槍。

法務部長：「判死不會執行」是絕錯誤的觀念

法務部今天下午召開記者會說明死刑執行，陳明堂說，要以最慎重、嚴肅的態度，向社會報告死刑執行。

陳明堂表示，法務部收受最高檢察署死刑定讞全案卷證資料後，指派參事專責審核全案相關卷宗，並確認最高檢察署有依規定詢查有關死刑受刑人有無再審、非常上訴、聲請釋憲（含審理中）及精神狀態等情狀。

陳明堂說，3位次長、主任秘書、法制司司長、檢察司司長及承辦人員組成「死刑執行審議小組」召開會議討論，審查有無任何不應或不宜執行的狀況。

審查小組並再次依「審核死刑案件執行實施要點」，向司法院、台灣高等法院、最高檢察署及矯正機關查詢死刑犯有無聲請大法官解釋、再審、非常上訴、心神喪失及心理或智能障礙，並向總統府確認均無申請或獲得赦免，方批准執行，對死刑犯人權保障極為審慎周延。

陳明堂說，死刑犯李宏基所犯是剝奪他人生命法益的殺人罪，他以殘酷手段殺害手無寸鐵之前妻及親生子女，手段凶殘、泯滅人性，視人命如草芥，令人髮指，除使被害人無辜喪命，並造成被害人家屬無可彌補之哀痛及天倫夢碎悲劇。

陳明堂指出，李宏基侵害兒童權利公約所重視的兒童固有生命權，更嚴重危害社會治安，符合公民與政治權利國際公約所指「情節最重大之罪」的情形且無教化可能性。為實現社會正義，樹立司法公信力及威信，當有依法執行死刑必要。

陳明堂還表示，殺人不會判死、判死不會執行都是絕對錯誤的觀念。

媒體問到執行前是否向總統蔡英文報告，陳明堂說，執行是法務部長職權，並未向總統報告，也不知道今天是蔡總統生日，一切依程序、依法執行，沒有特殊考量。

法務部：依法行政，府院黨：尊重法務部

法務部發布聲明，我國實體法上仍有死刑之規定，目前我國的死刑政策，就是「減少使用死刑」、「審慎執行死刑」，在逐步廢止死刑的策略上，是持續採取「廢除所有的絕對死刑」、「減少相對死刑」、「嚴謹死刑的偵查與審判程序」，以及「窮盡所有的救濟程序」等措施。

聲明表示，「依法行政原則」是法治國家之基礎，也是我國不變的基本立場，死刑存廢及執行之議題，仍必須考慮民眾的意願、歷史文化的影響，而不能完全漠視時空環境及社會現實的價值觀，在現有法制仍有死刑制度之前提下，法務部無理由貿然停止執行死刑，否則不僅無法獲得多數民眾之支持，亦不具正當性。

但聲明中也指出，法務部一貫的立場認為執行死刑，並非解決社會治安問題之良方，社會治安的維護要靠社會安全網的建立來落實，故籲請大家平心靜氣看待本日死刑犯之執行，理解本部在「求其生而不可得情形下」必須依法執行死刑之立場。

（中央社）總統府、行政院、民進黨都表示尊重法務部依法辦理。行政院發言人Kolas Yotaka受訪指出，行政院秘書長卓榮泰接到法務部通知，卓榮泰再呈報給賴清德，時間點差不多就是死刑執行的同一時間；行政院的立場是，「法務部依照現在的法治環境，依法做出的判斷，行政院就是尊重」。

另外，總統府發言人黃重諺表示「尊重法務部依法辦理」；民進黨發言人吳思瑤也表示「尊重法務部依法執行」。

廢死、反廢死都不滿意，批評「要選舉才執行」

《聯合報》報導，支持廢除死刑的團體晚間到法務部舉行記者會，手舉「拿人頭換人投」的標語，質疑蔡英文總統在這個時間點選擇執行死刑，動機就是為了年底的選舉。

《中國時報》報導，而反廢死全國總召陳正育對於這起死刑執行也並不滿意，直斥蔡政府的「秋決」行動是在轉移選舉前施政不力的焦點。陳正育直斥蔡英文是「為選舉作秀」，若非因為選舉日接近，根本不會執行死刑，正常的政府平常就該按部就班去執行公平正義，而非等到選舉前才作秀轉移焦點。

死囚曾因家暴入獄，殺妻後帶著女兒自殺未遂

《三立新聞網》報導，死囚李宏基和陳姓妻子結婚後育有2名分別6歲及4歲女兒，常常對妻女施暴，妻子聲請保護令禁止接近，但李宏基違反保護令，曾企圖抱走2名幼女輕生同歸於盡，所幸被制止，但遭判刑11月徒刑定讞。

李宏基出獄後不滿妻子訴請離婚，懷疑前妻外遇，2014年4月，他備好刀子、安眠藥、燒炭等工具，漏夜在女兒幼稚園外守候，見前妻載送2女兒上學後，強行抱走大女兒，小女兒急忙逃進幼兒園，前妻為了搶回大女兒上前拉扯，李宏基當眾以預藏刀子將前妻刺死。

隨後李宏基拿出事先準備好的安眠藥餵食大女兒，並將車輛開往新竹尖石鄉山區，用紅線繫住自己和女兒的手，緊閉車窗企圖燒炭自殺未遂，經送醫後，李男恢復意識，但大女兒則在治療2個月後，宣告不治。而後法院審理時，李宏基更對前妻家人嗆聲「要報復」。

而廢死聯盟訪問李宏基的辯護律師蔡明哲，根據廢死聯盟的採訪，在蔡明哲眼中李宏基不像媒體報導的那麼十惡不赦，「我有點驚訝，真正見面後我發現他其實很有禮貌，對律師講話也很客氣，和一般人沒什麼兩樣。」

蔡明哲認為，由於李宏基對司法不信任，對自己的人生徹底死心，因此在面對法官和檢察官時，並未將許多對他自己有利的事實資料說出。蔡明哲說，婚姻失敗讓李宏基家庭夢碎，加上經濟問題，以及他本身的精神壓力屢經看診未獲改善，女兒成為李宏基在人世間十分重要的精神支柱。「當時他的好友出庭作證，李宏基因為種種因素無法見到女兒，思念之極，曾經抱著一隻娃娃，當作是他自己的女兒，暗自掉淚。」

而讓法官認為他沒有悔意的那句「要報復」，蔡明哲認為，李宏基在法庭上所說的那些話，其實非常情緒化，只是想讓司法判死刑來解決他的痛苦。

（中央社）最後，一審高雄地方法院認為李宏基有教化可能，對於殺害妻子部分，判處有期徒刑15年，殺女兒則是無期徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。二審台灣高等法院高雄分院及其更一審，均改判李宏基殺妻處無期徒刑、殺女處死刑，應執行死刑。

最高法院2016年12月28日判處李宏基死刑定讞，也是總統蔡英文上任以來，最高法院第一起判死定讞的案件。這是法務部長蔡清祥上任後，首度簽署執行令。

最近一次執行死刑是前法務部長羅瑩雪於2016年5月10日簽下執行令，將犯下捷運隨機殺人案的鄭捷槍決，迄今已超過2年。

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核稿編輯：羊正鈺