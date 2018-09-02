標榜「進步」的兒童性別繪本，存在許多錯誤、守舊的觀念

我有一個兩歲的表妹，因為希望她不會受到錯誤的性觀念影響，甚至是遭受性暴力而不自知，所以我就去長庚兒童醫院的繪本書區逛逛。看到這本在網路家長社團很受推崇的性教育繪本，不僅大受歡迎暢銷之外，許多人都說這本非常前衛進步，但當我仔細看過一遍之後，發現這樣「進步」的繪本依舊存在許多錯誤、守舊的觀念。

錯誤的生理決定論

事實上，男生不一定要站著尿尿，女生也不一定要坐著尿尿，這些不單純只是生理構造差異，也有文化因素在裡面。女性經過訓練也可以站著尿尿，有些民族地區的女性是會站著尿尿的，但台灣文化相對注重女性隱私，並且嚴格規訓女性言行舉止，所以幾乎比較少女生站著尿尿。

缺乏正確性器官名稱

整本書裡面，完全沒有出現陰道、陰蒂、陰唇等稱呼，只有用「小鳥」稱呼男性生殖器官，女性生殖器官居然連俗稱都沒有出現，那到底是要告訴小女孩自己的身體構造是什麼，為什麼不教孩子開口大聲地說出生殖器官的正確名稱？

性別歧視的生理女性定義

承上點，書中使用「沒有小鳥」跟「少了一個器官」來定義生理女性，問題是這樣等於認為生理女性是比生理男性來得殘缺、不完整的性別。為何不說生理男性才是「沒有陰道」、「少了子宮」的人，這不就是針對生理女性的性別歧視嗎？

缺乏積極同意權概念

又是一個媽媽洗澡、醫生檢查就可以「未經同意」碰觸孩子身體隱私部位的迷思，即使是性侵害第一時間證據的醫療檢驗，也都要問過當事者是否同意被觸碰身體隱私部位。這些對成年人來說都很基本，為什麼孩子就可以完全不用？這正是對兒童身體自主權的漠視。

個體身體界線模糊

書中還用男女有各自的隱私，所以女兒不能跟爸爸一起睡覺，來延續「男女授受不親」的傳統觀念。問題是無分性別的所有人都有屬於自己的隱私，未經同意的同性之間一樣不能侵犯身體隱私與自主，合意的情形異性也可以一起睡覺，而且即使同意跟異性一起睡覺，也不等於同意被對方性侵。

女生的身體不是秘密

這繪本有對應的男生版本稱作《男生小雞雞》，可是女生版本卻是《女生小秘密》，到底是要秘密個什麼？女性身體又不是什麼潘朵拉寶盒，女性醫學與解剖學也不是神秘學領域。要女性身體成為秘密的性隱諱文化，不過是給了男性更多的遐想空間，甚至讓遭受性侵害、性徵及生殖系統病變與未成年懷孕的女性，都更無法說出自己的感受與經歷。

結論

我認為這樣的性教育繪本會被認為進步，是因為亞洲社會實在過於保守。若我們希望孩子，尤其是女孩可以用正確觀念看待自己的身體，並且懂得保護自己與尊重他人，那或許我們該用不隱諱、更平等的觀點來進行性教育，也應該去思考怎樣的教材最合適。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航