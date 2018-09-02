植牙手術疑惑解答：拔牙後可以馬上植牙嗎？

你是否正因為缺牙而煩惱？或是針對植牙手術充滿著疑惑，不知是否該選擇植牙手術？現代人對於醫學新知的獲取可透過網路，但卻也因為知識爆炸感到困惑不已，反而不知如何取捨；對於植牙手術很多似是而非的迷思，且來看看專家如何解惑。

迷思一：拔牙後可馬上植牙？

植牙專科醫師何盈興表示，一般來說，除非條件非常好的個案，可以做到拔牙後即刻馬上植牙；不然，大部份都會建議待拔牙後2至6個月再植牙。因為拔牙後，在拔牙窩內或多或少都有細菌殘留，待牙肉與骨頭長成後，植牙部位形成一個無菌空間，再來植牙時，就可以讓植牙處更乾淨、成功率更高。

值得注意的是，拔牙窩的大小形狀位置，往往與要植入的植體不一定吻合。所以何盈興醫師指出，在植牙前，大部份都需要再補人工骨粉，甚至補牙肉，使得手術變得更複雜，更不舒服。而且植體需要用10年、20年，不需要為了提早2個月有牙齒可以用，就減少植體的壽命，應著重在於植完牙後好用、好照護，而不是在於植牙有多快、多便宜、多不會痛。

迷思二：植牙會不會痛？

何盈興醫師解釋，人類的骨頭是沒有神經分佈在內的，因而植牙一般來說不會痛，但是若需要補骨、補肉，則會很腫很痛，因為需要翻開牙肉，翻得愈大則愈痛愈腫。但這是植牙要有良好基礎的必經之路，因為骨頭牙肉的條件不良，要做基礎改良，才能在接下來的治療中有良好的環境可以使用。

迷思三：不翻瓣手術好呢？還是翻瓣手術好？

不翻瓣手術通常只適合植牙位的骨頭條件很好的人，何盈興醫師說明，符合這條件的人，大部份是外國人，人高馬大，骨頭量相對就多。本國人大部份條件都不是很良好，絕大部份都需要額外的補骨，因而建議最好還是進行翻瓣手術，使得手術視野良好，讓手術可以順利植到最理想位置，減少後續的困擾，方是上策。

迷思四：網路上的植牙資訊都是真的嗎？

何盈興醫師強調，網路上的資訊，真真假假。每個人都是獨一無二的，條件狀況亦都大不相同。因而慎選信任的醫師分析自身的骨頭、牙肉條件，以及身體的急、慢性疾病與飲食習慣，建立符合自身條件的合適治療計畫方是良策。千萬不要因網路上的資料而自行腦補想像，於自身無益。因為醫師有x光、口內照片、斷層掃描、過去病史、親自諮訊，有在口內仔細檢查過，才能定出適合自身的治療計畫。而正確的診斷，良好的技術，術後的保養照顧，才是成功治療的基石。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航