九合一選舉登記截止：藍綠皆出現分裂參選、小黨突圍雙北議員

（中央社）

九合一選舉登記8月31日截止，中選會統計共有2萬993名候選人完成登記，角逐1萬1047個名額，部分縣市長選舉登記出現同黨分裂參選情況。而時代力量、親民黨、新黨雖然沒有參選縣市長，但都想在縣市議員部分有所斬獲，尤其是在台北市都希望能夠拿下至少3席以成立黨團。

中選會統計，這次選舉候選人登記，共有登記參選直轄市長的有25名、直轄市議員751名、縣市長68名、1018名縣市議員、鄉鎮市長529名、鄉鎮市民代表3443名、村里長1萬5040名、直轄市山地原住民區長21名、直轄市山地原住民區民代表98名候選人完成登記。

應選名額分別是直轄市長6名、直轄市議員380名、縣市長16名、縣市議員532名、鄉鎮市長198名、直轄市山地原住民區長6名、鄉鎮市民代表2099名、直轄市山地原住民區民代表50名、村里長7760名。

部分縣市長選舉出現同黨分裂參選情況。國民黨已提名立委陳學聖參選桃園市長，不過，前國民黨立委楊麗環也登記參選；國民黨提名黃敏惠參選嘉義市長，嘉義市議長蕭淑麗則以無黨籍身分登記參選。

較令人意外的是台東縣，前台東縣長鄺麗貞在登記截止前完成登記，使得國民黨原先已整合的選情出現變數，鄺麗貞的丈夫吳俊立目前出任國民黨台東縣長提名人饒慶鈴的後援會總會長，吳得知消息後表示「不知道誰在搞鬼」、「會被（鄺麗貞）害到家破人亡，毀了政治前途。」

國民黨表示，目前仍未聯繫上鄺麗貞，黨務人士認為，地方上具有政治影響力的是吳俊立，吳俊立的妹妹吳秀華是國民黨台東縣黨部主委，兩人都全力支持饒慶鈴，鄺麗貞參選帶來的影響有待評估。

Photo Credit: 中央社

嘉義縣長部分，民進黨已提名前農委會副主委翁章梁，不過，現任嘉義縣副縣長吳芳銘宣布退出民進黨，並登記參選。

台南市長方面，民進黨提名立委黃偉哲，不過，前台聯立委許忠信、前台南縣長蘇煥智也都登記參選，綠營有分裂隱憂。

藍綠搶攻地方執政版圖

民進黨目前在基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣和澎湖縣執政，縣市長選戰共在20個縣市提名參選人，艱困選區金門和連江縣（馬祖）未提名，中執會日前授權選舉對策委員會於選舉登記後擬定合作方案，再提請中常會議決通過。

桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、台南市長參選人黃偉哲、高雄市長參選人陳其邁被評估選情穩定，六都中目前唯一由國民黨執政的新北市，是民進黨搶攻重點之一。

黨內分析，新北市長參選人蘇貞昌和國民黨參選人侯友宜呈現「五五波」拉鋸戰，且選前蘇貞昌可以有更大的爆發力；而面對台北市長柯文哲執政優勢，台北市長參選人姚文智在中央團隊進駐後，已經重整選戰腳步。

六都之外的縣市，民進黨輔選系統評估，新竹市等選情穩定領先；一向被視為藍軍鐵票區的台東縣，立委劉櫂豪這次被寄予厚望，盼建立東部灘頭堡。

國民黨則盼搶下過半席次，除固守執政的新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江縣等6縣市，也力拚台中市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市等縣市能綠地變藍天。

在選舉登記截止前，國民黨成功整合台南市、新竹縣。六都部分，國民黨評估，新北市長參選人侯友宜選情相對穩定，台中市長提名人盧秀燕掌握議題能力強，保持微幅領先。此外，宜蘭、花蓮也維持穩定，嘉義市長參選人黃敏惠雖領先，但還無法與現任市長涂醒哲拉開距離。

此外，國民黨推動「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」三項公投，可望與選舉合併投票，組發會主委李哲華說，這三項公投都屬民生議題，無分藍綠、不分黨派，希望藉由公投議題的發酵，激化選民認同，帶動年底選情。不過，民進黨人士認為，國民黨只有個別候選人拿這三個公投當選戰議題，評估對選舉影響有限。

蓮無黨派的政治素人楊華美投入縣議員選舉，31日在新住民、環保人士及市民支持下，帶著募款來的銅板及百元鈔票，到縣選委會繳交新台幣12萬元保證金｜Photo Credit: 中央社

小黨鎖定雙北議員突圍

時代力量、親民黨、新黨雖然沒有參選縣市長，但都希望能夠在縣市議員部分有所斬獲，尤其是在台北市部分，3個黨都希望能夠拿下至少3席，在台北市議會成立黨團。

時代力量發言人李兆立表示，時代力量全國共提名41名議員參選人，期待在提名3人以上的縣市議會，包括台北市、新北市、台中市、高雄市、新竹市、宜蘭縣等能順利成立黨團，也希望能進一步提升本土政黨整體席次。

李兆立說，提名議員的選區都是2016年時代力量在立委選舉的政黨票，足以支撐一席議員的選區，加上過去兩年來數次民調顯示，在這些選區時代力量有一定的支持度，因此提名。如果支持者都出來投票，不用擔心其他政黨瓜分票源。

親民黨組織部主任張碩文表示，親民黨全國共提名23名縣市議員參選人，而提名3人或3人以上的地方為基隆市、台北市、台中市及高雄市，希望能順利在議會成立黨團，至於桃園市、新竹市、台南市、宜蘭縣、台東縣、金門縣等提名未達3名等地，也盼參選人能全數當選後，與無黨籍議員合作。

張碩文表示，23名縣市議員參選人中，有8名是現任議員，其餘大部份都是長期與親民黨在地方上合作的政治素人，這些人平常就在基層幫忙經營親民黨，這次選舉親民黨透過教育訓練，培養他們投入選戰，讓政治素人也有為民服務的機會。

新黨發言人王炳忠表示，新黨原本不排除推市長參選人，最後決定只提名雙北市議員參選人，台北市提名7人，新北市提名3人。

他說，新黨目標設定台北市6個選區每區至少當選1席，朝7席全上努力。在新北市的議員選情部分，王炳忠坦言，新北市是艱困選區，受地方派系及金錢力量影響也更深厚，盡力而為。

對於時代力量是否會與各地縣市長參選人合作，李兆立說，原則上交給各地黨部主委判斷，在台北市就是台北市黨部主委林昶佐、新北市就是新北市黨部主委黃國昌來判斷。他說，在不違背時代力量黨綱及核心價值的前提下，時代力量會選擇理念相近的本土參選人合作。

張碩文則表示，親民黨會在登記截止後開會討論縣市長選舉合作的對象，目前暫時不表態。

王炳忠說，新黨並不會強制要求參選人及支持者在縣市長選舉支持誰，採開放態度。他說，新黨並不寄望由誰加持，對台北市長柯文哲所說的「兩岸一家親」支持到底、也檢驗到底，不管誰當選台北市長，新黨都要做震撼當權者的在野黨。

年底公投綁大選 最多恐達9案

九合一選舉11月24日投票，中選會說，公投案連署最好在8月底之前送連署書才來得及綁大選。目前中選會收到的6個公投案，包括中國國民黨提出的反空污、反核食和反深澳電廠公投案；下一代幸福聯盟的婚姻定義公投、適齡性平教育公投及婚姻以外形式規範同性結合公投。

東奧正名公投1案和婚姻平權公投2案預計9月第一週遞件，是否來得及成案綁大選，中選會「不敢保證」。

中選會主委陳英鈐受訪表示，依照國內外經驗，一般公投剔除率為10%到15%左右，等於連署份數要35萬份以上較為保險，目前6個公投案的連署份數都超過這個數字甚多，假設皆為正常連署，就有可能成案。

陳英鈐指出，其中變數是若有大量抄寫、死亡連署等不正常連署情況，可能剔除相當份數，實際上到底有多少類似情況，有待戶政機關查對，現在無法預估。

另一層面，他說，若確定有大量抄寫、死亡連署等情況，「這是偽造文書」，公投法規定連署要親自簽名，委託別人簽名無效，並構成犯罪，將等戶政機關查對後，蒐集相關證據向檢方告發。

戶政機關的查對期有30天，第一案反空污公投的公文於28日寄出，戶政單位預估9月27日會陸續查對完成，依規定要在10天之內公告是否成案。中選會已排定10月2日、16日召開委員會議，審議公投案是否成案。

中選會粗估，公投一案需新台幣5億元，每增一案增加1億，2案需6億元，9案至少13億元。由於中選會去年未編列今年的公投預算，將向行政院申請動用第二預備金支應。中選會委託戶政機關查對連署書採按件計酬，由於數量相當龐大，正研擬如何「提高誘因。」

加上下週將遞件的3案，如果也能順利在10月24日前成案，今年公投綁大選最多恐高達9案。中選會對於公投可能成案件數，內部模擬過各種不同狀況，以5個公投案估算，凌晨0時40分可全數完成開票；若超過5案，時間會再往後延。

陳英鈐說，若成案數在3案以下，可依循過去公投開票法；超過3案，得要用較為快速的開票方法。他說，公投票相對單純，只有贊成、反對或廢票，新開票方法已有方向，也曾向委員會報告過，多數委員持肯定態度。

根據《公投法》有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜