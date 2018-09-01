台灣人拿到中國「居住證」，除了讓你「落戶」還會發生什麼事？

（中央社）

「港澳台居民居住證」今（1）日起在中國各地的基層派出所，正式受理在中國居住的香港、澳門、台灣籍民眾申辦。以北京市為例，全市304個派出所自上午9時起開放申辦；至於台商較多的福建省，部份派出所則不到8時便開放申辦。但台灣人拿到居住證之後，可能會發生什麼事？

今天早上9時一到就前往辦理居住證的中國首鋼集團「創業公社」總經理、台灣籍的鄭博宇，在繳交所需證件並留下指紋後，完成申辦手續。他說，由於自己大多數時間在中國居住及工作，對他而言，辦理「港澳台居民居住證」比較方便。

鄭博宇說，若只是在兩岸間頻繁穿梭，在中國居住的時間相對不多的台灣人，使用現行的台胞證也可因應日常所需。

此外，中國國務院台灣事務辦公室上午以書面回答媒體詢問，國台辦發言人馬曉光說，中國關於修改《個人所得稅法》的決定，已於8月31日由第13屆全國人民代表大會常務委員會第5次會議表決通過。經向相關主管部門求證，「港澳台居民居住證申領發放辦法」有關規定，與相關稅收規定「沒有對應關係」。

馬曉光表示，台灣民眾不會僅因申領居住證而改變在中國的納稅身分和納稅義務，也不會僅因領取居住證而在中國「負有全球所得納稅義務」。

在北京西郊的石景山區新古城派出所，員警在正式受理申辦前，便在派出所門口張貼官方公告及居住證樣式。

通報附圖顯示，與台胞證、港澳通行證不同的是，港澳台居民居住證上印有「中華人民共和國」字樣。並指出，公安機關受理相關證件、證明後，將於受理日起20個工作日內發放證件。

通報還指出，港澳台居民申領居住證，需持本人港澳台居民出入境證件，向居住地派出所交驗相關證件、證明即可辦理。其中，居住地住址證明包括，房屋租賃合約、房屋產權證明文件、購房合約或者房屋出租人、用人單位、就讀學校出具的住宿證明等。

就業證明則包括，工商營業執照、勞動合約、用人單位出具的勞動關係證明，或者其他能夠證明有合法穩定就業的資料等。就讀證明則為，學生證、就讀學校出具的其他能夠證明連續就讀的資料等。

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台灣人領「居住證」最擔心什麼？

「大家第一個想到的，就是戶籍問題」，在台廠工作5年的小楊說，台灣如何看待中國的居住證，是否涉及戶籍、有沒有違反兩岸條例，是他最關心的事。

去年秋天，原籍高雄旗山的中共19大代表盧麗安掀起的戶籍爭議，許多人記憶猶新。爭議延燒近一個月後，才由陸委會副主委林正義在立法院明確表示，盧麗安的台灣戶籍已遭取消，已經領有中國身分的盧麗安，以後將被視為「中國公民」。

不過「戶籍」的部分，陸委會副主委兼發言人邱垂正30日已明確表示，申辦居住證的民眾無須在中國大陸設籍，領用中國大陸居住證者，尚無違反《兩岸人民關係條例》第9條之1的規定，不會有註銷台灣戶籍的問題。

另外，是否會被額外課稅，則是台商與台幹對居住證最大的疑慮。

中國《個人所得稅法修正草案》8月31日由全國人大常委會通過，2019年元旦實施。第1條規定，在中國境內有住所，或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住滿183天的個人為居民個人，其從中國境內和境外取得的所得，要依規繳納個人所得稅。有台商擔憂，是否擁有居住證，也等於證明了自己的稅務居民資格。

貝斯哲管理諮詢（上海）有限公司表示，持有港澳台居住證不代表就是稅收居民。個稅修正案中所述稅收居民183天，是以出入境為判定依據。即使外籍個人每個月在中國領薪水繳個稅，但因未待滿183天，則不屬稅收居民，其海外所得也無需在中國課稅。

舉例來說，某外籍個人在中國一個納稅年度未達183天，但中國的企業每月為其發放工資並進行個稅申報，則該個人不會被認定為稅收居民，其海外所得便不會在中國繳個稅，但可憑個稅繳納記錄去辦理居住證。

只是新版個稅法特別提到「有住所」也是稅收居民，引發部分人士對於一旦領了居住證，即使沒繼續在中國居住，還是必須繳納全球所得稅的擔憂。不過，由於個稅法的層級較高，這種情況將回歸以待滿183天作為判斷依據。

雖然照現行規定看，申領居住證跟成為稅務居民並無直接關係。但有台商說，目前中國稅法改革還未上路，施行情況不明，不少台商享有政府提供的台胞優惠待遇，若申領居住證成為居民，是否喪失優惠待遇，目前尚不清楚。

一名任職台商服務機構的受訪者表示，開放台灣人申領居住證是中國政府的政治措施，若有朝一日政治問題與稅法抵觸，「難保政治不會凌駕稅法」，到時候，台商「領了居住證，是不是更容易被查稅、找麻煩，誰也不知道」。

在中國念書的眉眉就比較單純。她說，「中國很多地方都要身分證號碼，連App註冊都要18碼（中國身分證字號），對境外人來說很不方便」，居住證可以網購、可以網站註冊、可以線上買票，「如果開放了，我應該會去辦吧」。

也有人認為中國各地方執行細節都還沒出來，要等真的拿到，有實質性的好處再說。至於擔不擔心被監控、納入社會信用體系，小陳回答得很乾脆：「反正老大哥一直看著你，不差這張證！」

中國開放台灣人申領居住證，是對台「融合」政策一環，但台灣民眾更關心的是被監控疑慮。圖為中國舉辦的公共安全防範產品展銷會產品｜Photo Credit: 中央社

中央研究院社會學研究所副研究員林宗弘表示，從整個制度設計看，中國推行「居住證」的目的，在於逐漸汰換「暫住證」，放寬城市戶口遷移限制。對申領居住證的中國民眾來說，最終目的是在城市落戶，取得當地戶口。

因此，對不需要中國戶籍的台灣人來說，申領居住證是「利益相對薄弱，但風險可能很大」的事情。

林宗弘2017年主持的陸委會委託研究計畫中提到：「當中共中央政府或個別地方政府希望將這個中間層人口，盡快收編進政治結盟之內時，就會提供更優惠的公共服務條件與更短的落戶期限，也就是讓常住人口權益接近於本地戶籍人口的權益、或是讓其盡快落戶。」

林宗弘說，過去中國基於政策需要，給予台灣民眾部分「超國民待遇」，但現在已可看出慢慢收回的趨勢。未來也可能逐步廢除優惠待遇，不再讓台灣人享有特殊待遇。

在此情況下，台灣民眾日後若想繼續維持等同於中國民眾的基本權益，現在可根據自身意願申領的居住證，最終可能會變成「不得不」申領。

政治大學東亞研究所所長王信賢也認為，將台灣民眾納入居住證適用範圍，是中國對台「融合」政策的一環。居住證未來將可能成為統一的「平台」，社會安全、醫療、教育、保險等都納入這個平台上一起處理，匯入中國公安部，同時，個人資訊也將完整進入中國公安部的系統中。

台灣民眾申領居住證，對中國來說有其政治意義。王信賢說，居住證與中國戶籍仍有很大的差別，但可被視為「準戶籍」；林宗弘則使用「準公民身分」來形容居住證。

林宗弘表示，中國政府的「融合」策略運用在居住證上，就是在「慢慢把你轉化」，雖然中國不致於宣稱居住證等同中國戶籍，以免牴觸兩岸條例，但「他留下一個準公民身分的模糊地帶，隨他怎麼說，要怎麼解釋，對我們會是困境」。

中國1970年代就有暫住證，主要任務是社會治安管理，後來為減少歧視而改推居住證制度。圖為北京一處村莊牆上印著「辦理暫住證登記」紅字｜Photo Credit: 中央社

從「暫住證」到「居住證」，到底差在哪裡？

暫住證起源於1975年，在取消憲法中人民有遷徙自由的相關條文後，北京、上海、廣州等大中城市規定，外來人員必須辦理暫住證，否則視同流浪者。警察有權抓捕這些沒有暫住證的人，並把他們遣返原籍或者關押在收容所。

暫住證的主要任務是社會治安管理，持有者沒有所在城市居民身分，也得不到相應的社會福利，許多外地人口因為謀生聚集在城市，卻因為國家制度的歧視，陷入更加貧困弱勢的境地，在城市底層生活，連帶也使下一代沒有翻身的機會。

直到2003年發生「孫志剛事件」。原籍湖北黃岡的孫志剛被廣州市人民政府執法機關以「三無人員」的理由收押，拘禁期間在收容所內遭毆打身亡。這起事件引發中國國內對收容遣送制度的討論，同時，暫住證這種含有歧視意味的制度，也在檢討之列。

2010年1月1日起，廣州、東莞等4城市取消暫住證，全面推行居住證。公安部2015年2月15號宣布「關於全面深化公安改革若干重大問題的框架意見」，宣告要取消已實行30年的暫住證制度，改實施居住證制度。

目前，中國大部分城市都已取消暫住證，改以較為平等的居住證代替，要求申辦人需有穩定就業、住所或學籍。不符合上述條件者，有些城市會另外發給臨時居住證代替。

中國政府開始逐步推動居住證制度，劃定申領資格，並給予居民應有的入學、購房、社服保險等權益。不過，居住證設下的住所、就業等限制條件，仍等同於在社會劃定階級、區別對待，將所謂「低端人口」排除城市之外。

同時，領有居住證者想要擁有正式戶口，也還有一段很長的路要走。想擁有城市戶口，除了要有工作證明、居住證明、社保繳費證明等，300萬以上的大城市，還實行積分落戶，要成為戶籍人口，必須賺取積分才有機會，有些城市，甚至加碼要求購買房屋的最小坪數。

目前，北京、上海、廣州、深圳4大城市均已正式啟動積分落戶申報，加分標準側重創新人才、年輕高學歷。作為首都的北京市，今年4月才正式提出北京市積分落戶管理辦法。隨後，網路上出現不少北京積分落戶加減分表以供查閱，有網友分享加分「攻略」，還出現積分計算機App。

城市戶口背後牽涉民眾社會福利保險、醫療等許多國民基本權益，政府拿著筆計算國民價值，決定哪些菁英分子得以享受全民納稅換來的社會福利。在中國，戶籍改革步調緩慢，已經長年受到詬病。

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核稿編輯：楊之瑜