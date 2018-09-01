獲瑞典圖書館員和全球書迷力挺，村上春樹入圍諾貝爾文學獎「獎外獎」

負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院在一名前院士的丈夫被控強暴與性侵衝擊下，今年4月宣布，2018年的諾貝爾文學獎延後至2019年頒發，創下近70年來首例。不過，瑞典作家創設一個「獎外獎」，決選名單日前出爐，包括日本作家村上春樹與科幻作家尼爾．蓋曼。

在全球掀起反性騷和性侵的「#我也是」（#MeToo）運動後，去年11月瑞典學院即陷入危機。在調查性醜聞之際，4月20日瑞典學院又發表聲明，坦承過去幾度發生諾貝爾文學獎得獎人選外洩事件。

瑞典學院代理常任秘書奧森（Anders Olsson）在聲明中說：「我們認為，在宣布下一位諾貝爾文學獎得主之前，有必要投入時間，以使公眾恢復對學院的信任。」

1786年創立的瑞典學院曾經7度未在當年頒發諾貝爾文學獎，分別是1915、1919、1925、1926、1927、1936和1949年。瑞典學院表示，其中5次延後到次年同時頒發。

「新學院」頒發的「獎外獎」怎麼選？

諾貝爾文學獎宣布暫停頒發之後，瑞典專欄作家帕斯卡里杜（Alexandra Pascalidou）對於瑞典學院發生的一連串醜聞感到「憤怒與羞恥」。她和100多名瑞典作家、記者等文化圈人士宣布設立「新學院」（The New Academy），要頒發自己的文學獎，得獎人不再由學院決定，而是交由全球書迷投票選出。

帕斯卡里杜指出，「我們想要創造一個全新、獨特的授獎程序。」入圍者交由瑞典各地圖書館員提名，被提名人必須寫過至少2本書，在最近10年有發表作品，並且是講述「世界上人類故事」的作品。

而獲得最多圖書館員提名的47名作家，再經由全球書迷「網路投票」，選出2男2女、共4名作者入圍決選，最後由資深編輯佩樂松（Ann Pålsson）領導、哥德堡大學教授拉森（Lisbeth Larsson）等人組成的評審團決定最終得主。

經過3個月、超過3萬人投票後，決選名單於瑞典當地時間28日出爐，多年來諾貝爾文學獎呼聲極高的日本作家村上春樹也入列。

不過，村上春樹最近才因2017年發表的最新長篇小說《刺殺騎士團長》出版了中文版，今年7月卻在香港書展被港府當局盯上，遭香港審查機構列為「不雅物品」，不但禁止18歲以下人士購買，在書店販售時還必須包上塑膠封套，並加上警語，引發討論。

此外，兩名男性入圍者還包括出生英格蘭、目前定居美國，著有《星塵》（Stardust）以及《美國眾神》（American Gods）的科幻作家尼爾蓋曼（Neil Gaiman）。

女性入圍者有加拿大越南裔作家金翠（Kim Thuy），她以越南難民身分撰寫的自傳體小說《Ru》，曾於2010年獲得加拿大總督文學獎。另一名女性作家是出生於法屬瓜德羅普（Guadeloupe）的歷史小說家孔德（Maryse Conde）。

這個「獎外獎」已經募資籌集100萬克朗（約合11萬美元、330萬元台幣）獎金，將於10月12日宣布得主，頒獎儀式訂於諾貝爾獎頒獎儀式前一天的12月9日，在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，而「新學院」將在頒獎後自動宣告解散。

村上春樹因之前多次「陪榜」諾貝爾文學獎而備受亞洲讀者關注。而除了文學獎之外的2018年諾貝爾獎也將於一個月後揭曉。

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核稿編輯：楊之瑜