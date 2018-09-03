強人洪森掃蕩政敵，柬埔寨大權一把抓

文：陳曉陽

以吳哥窟「高棉的微笑」而為世人熟知的柬埔寨，也是歐美成衣品牌GAP、H&M的生產基地。不過，這個東南亞國家最近躍上國際新聞頭條，因為它已淪為亞洲最新的一黨獨裁國家。

7月底柬埔寨國會大選後，總理洪森（Hun Sen）高調地宣布，他所領導的柬埔寨人民黨（CPP）囊括全部125個國會席位。這是因為主要反對黨柬埔寨救國黨（CNRP）遭到解散，所以7月大選形成一黨選舉的局面。

洪森在去年（2017年）強力掃蕩國內反對勢力，包括政黨、民權組織和獨立媒體。柬埔寨救國黨因而遭到最高法院解散，全部118名黨員被禁止政治活動5年。黨魁根索卡（Kem Sokha）去年9月因叛國罪名入獄，關在柬越邊境的監獄。反對黨及民權組織斥為「民主之死」。

萬年總理，還沒打算交棒

洪森這號人物的評價兩極化，柬埔寨經歷20世紀赤柬政權（Khmer Rouge）殘暴大屠殺之後，恢復經濟成長與和平，建立成衣產業，洪森功不可沒。不過，這位前赤柬指揮官也是個獨裁者，人權紀錄極差，打壓政治反對勢力毫不手軟。

洪森於1952年出生在一個農家，幼年在金邊當小沙彌。60年代後期他加入共產黨，在一次交戰時失去左眼，據傳視力很差。70年代他先是成為赤柬的指揮官，後來逃到越南加入反赤柬的軍隊。1979年，越南在柬埔寨扶植新政府，洪森回國擔任外交部部長，並在1985年升任總理，年僅33歲。

1993年選舉，洪森落敗，但他拒絕接受這個結果，並且強迫協商，與奉辛比克黨（Funcinpec Party）的拉那烈親王（Prince Norodom Ranariddh）一同擔任總理。1997年他發動流血政變，拉那烈親王一度流亡海外。

這些年來，柬埔寨的大選一直被國際監督團體批評，指責執政黨動用國家資源給同黨同志助選。洪森宣稱，如果他下台，這個國家將再度爆發戰爭。

然而，柬埔寨反對力量不斷崛起。人民黨在2013年國會選舉遭遇10多年來最大慘敗，僅取得68席，救國黨緊追在後，拿下55席。可是，救國黨以選舉舞弊為由，拒絕接受結果，並發起將近1年的抗議活動，在金邊市區遊行及靜坐。緊接著，反對黨在去年地方選舉連下數城，洪森與人民黨於是決定剷除救國黨，而形成上個月一黨選舉的局面。

洪森將他的3個兒子全部安插在黨政軍高職，做好接班準備。柬國一直都有傳言，洪森意圖將總理的大位傳給目前擔任青年部部長的次子洪馬尼（Hun Manith），在柬埔寨建立世襲統治。不過，兒子們恐怕還得再耐心等上10年，因為洪森曾公開表示，他至少要再做2任總理。

強權角力場 中日2國討好

如同其他東南亞國家，柬埔寨長久以來是國際強權的角力場。當全世界同聲譴責柬埔寨，最大支持者中國仍表示柬國是「好鄰居、好朋友、好夥伴及好兄弟」，並且大手筆金援2000萬美元的各項選舉裝備。

中國國家主席習近平推動「一帶一路」，近年大舉金援柬埔寨，中國企業大量入駐當地，坐大經濟實力與政治勢力，並已獲得實質回報。2016年東協會議，金邊當局成為北京代理人，阻撓在會議公報提及海牙國際法庭否定中國在南海的領土主權。美國及歐盟則指責選舉不合法，取消補助選舉經費，並將進一步削減援助。洪森不滿美國的強力批評，反控美國與反對黨合謀造反，掀起國內反美情緒。

面對各方爭執，日本卻始終默不作聲，並未加入撻伐的行列，還贊助價值750萬美元的1萬只投票箱，怕的就是中國獨占柬埔寨。澳洲越南研究與南海專家塞爾（Carl Thayer）表示，儘管目前日本看似屈居下風，但日本認為只要與洪森保持良好關係，等到柬埔寨與中國關係出現裂縫，日本便能趁虛而入。

總部設在美國紐約的「人權觀察」組織（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森形容，日本想與中國爭奪亞洲勢力，就像「與豬在泥坑摔跤」一樣。羅伯森表示，中日兩強相爭之下，洪森成為最大獲利者。

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責任編輯：朱家儀

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