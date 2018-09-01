史上首次，衛福部長入華府與美國衛生部長見面談什麼

（中央社）

衛福部長陳時中今（1）日表示，這次和美國衛生部長艾薩會談時，艾薩表示曾多次致電世衛組織秘書長，盼審慎處理台灣參與世界衛生大會（WHA）的事，強調比以前「往前走了很多步」。陳時中也說，他應是自《台灣旅行法》通過後，第一名到華府的部長級官員。

衛生福利部長陳時中日前赴美和美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會談，針對傳染病、災害防治、區域聯防架構等議題進行實質討論，是衛生署升格衛福部以來，台美衛生部長首度在華府會談。

陳時中今天清晨抵台，隨後前往總統府、行政院報告，下午再和記者茶敘，分享這次會談成果。

陳時中表示，這趟美國之行有多達1/3時間都在飛機上度過，他先是到了北卡羅來納州會見地方衛生部長，隔天才和美國聯邦政府的衛生部長艾薩在華府進行會談，全程約45～55分鐘，針對防疫、健康等各方面議題進行交流，盼強化未來台美合作。

他說，台灣和美國過去就有許多合作，包括每年的防疫教育課程，尤其針對南向國家方面，這次會談也針對國際衛生防護交換意見，美國也承諾會協助台灣做有意義且實質的參與。

此外，陳時中也遞交邀請函，邀請艾薩10月底來台參加「全球健康論壇」。

今年世界衛生大會（WHA）期間，台灣雖然無法以觀察員身分進入會場，但陳時中仍在日內瓦和艾薩進行雙邊會談，美方也承諾協助台灣參與WHA的各項行動將立即啟動。

陳時中並說，艾薩會談中清楚提到已親自打電話給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），盼審慎處理台灣參與WHA的事。

不過，對於明年是否能順利獲邀WHA，陳時中僅表示，「不做這樣的臆測」，只能確定比以前「往前走了很多步」。

台灣上月才與薩爾瓦多斷交，陳時中8月29日即前往華府，和美國衛生部長艾薩見面，艾薩也主動在推特貼出和陳時中的合照，並PO文表示：今天與台灣衛生福利部長陳時中會面很棒。（Great meeting today with Chen Shih-chung, Taiwans Minister of Health and Welfare.）

衛福部國合組技監許明暉受訪時表示，陳時中今年5月在世界衛生大會期間，就與艾薩在日內瓦見過面，陳時中這次訪美行程，其實早在2、3個月前就敲定。

陳時中也坦言，日前因部立台北醫院護理之家發生大火，原本曾考慮留在台灣，但因事件處理已大致穩定，加上這次的會談經過很多單位幫忙才得以促成，又是和美國衛生部長見面，機會很難得，不應輕易放棄。

許明暉進一步強調，台美衛生首長在美國華府會談，「相信是第一次」，而除了拜會美國衛生部長，還安排了其他的拜會行程，但不會公開，也感謝美國衛生部長主動發布與陳時中會面訊息。

Great meeting today with Chen Shih-chung, Taiwan's Minister of Health and Welfare. pic.twitter.com/Fg0cYBwPOc — Alex Azar (@SecAzar) August 29, 2018

雖然台灣已經連續兩年無法參加世界衛生大會（WHA），不過，今年衛福部長陳時中依然率領了「台灣世衛行動團」到瑞士日內瓦，用各式方法參與活動、遊說友邦，希望為台灣爭取加入世界衛生大會。

此外，民間團體包括台灣醫師公會全國聯合會、台中醫界聯盟與台灣教授協會等民間團體，也發起「無國界醫院」，在WHA會議期間於日內瓦會場周邊租借場地，盛大舉行「台灣無國界醫院展」，向世人宣告「台灣就是無國界醫院，向世界任何角落敞開」。

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核稿編輯：楊之瑜