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亞運「最燒腦」橋牌為台灣再添第17金，男排打敗卡達睽違20年奪牌
我們想讓你知道的是
除了橋牌為中華隊拿下第17金，棒球和男排也收下銅牌，中華男籃雖然沒搶下銅牌，但已是睽違48年後重返亞運四強，還是全靠本土球員完成的里程碑。
今（1）日是雅加達亞運賽程最後一天，除了中華男排和棒球順利摘下銅牌之外，中華橋藝代表隊靠著楊欣龍、陸怡如聯手繳出363.1分，勇奪金牌，單日總計拿下1金、2銀，橋藝超級混合團體4強賽也以積分92.33分與印尼並列銅牌。
楊欣龍、陸怡如雙人橋牌「完全制霸」
亞運橋牌雙人賽最後12強，今天進行最後的25牌，楊欣龍、陸怡如從預賽、複賽到決賽，一路都是排名第1，以「完全制霸」的優勢奪下本屆中華橋藝代表隊首金。
另外，橋藝代表隊陣中的「夫妻檔」范綱維與蔡博雅，也以357分拿下銀牌，再加上女子組蔡文娟、吳昱芳順利奪銀。
今年亞運比賽項目當中，橋藝堪稱是「最燒腦」的運動，選手每天關在房間裡超過6個小時，從資格賽一路晉級到決賽，要連打6天，團體賽結束後緊接還有個人賽，若一路過關斬將，最多要12天。
中華橋藝代表隊教練沈乃正就說，橋藝代表隊或許不是體力最好的隊伍，「肯定是耐力最好的代表隊，因為我們的比賽時間又長，且比賽期間完全不能交談」。
今天的超級混合團體賽，中華隊派出林蔭宇、蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、王紹宇與劉名謙，在首場4強賽以積分26.33分名列第3，第2場則以66.22搶下第2，可惜最終以92.33分止步4強。
棒球二度擊敗中國奪下銅牌、男排睽違20年後拿下銅牌
雖然中華隊昨天在複賽以0比5遭到日本隊完封，因為與日本、南韓都是兩勝一敗，比較對戰積分後，確定無緣金牌戰。
今天面對中國，中華隊在先發陣容上微調，捕手由台電的陳瑞慕先發蹲捕，游擊防區則撤下林承飛，由合作金庫的林祖傑先發。最後靠著攻守俱佳，打線發揮出色加上投手群的完美封鎖，漂亮的以10比0提前8局結束中國隊，拿下銅牌。
此外，中華男排隊今天也在亞運男子排球銅牌戰迎戰卡達，卡達隊曾在近日舉行的亞洲盃擊敗伊朗二軍拿下冠軍。在第1局，卡達隊攻勢凌厲，中華隊逆轉領先後，靠著嚴密攔網，以25比22拿下。第2局中華隊開賽就一路猛攻得分，領先對手，並以25比23拿下第2局。
第3局卡達急起直追，一路領先，以25比17拿下。第4局雙方呈現拉鋸戰，3比3比手後，中華隊攔網得分，加上不斷強扣得分，最後以25比16獲勝，最終以3比1收下銅牌。這是中華男排自1998年曼谷亞運以來，睽違20年後在亞運的第一面獎牌。
中華男排歷年在亞運男排的最佳成績是1998年和1970年、兩屆都是由曼谷舉行的亞運會銅牌，不過上屆的中華男排於仁川亞運僅拿下第9名的成績，表現並不如預期。
本次中華男籃是48年後重返亞運四強，堪稱中華男籃繼2013年亞錦賽勇闖四強之後，最振奮人心的重大戰果，尤其是歸化球員戴維斯（Quincy Davis）因傷缺陣，可以完全靠本土球員，再加上曾文鼎、田壘、吳岱豪三大長人今年都缺陣下，還能一路在對上日本、卡達、敘利亞都靠後場戰力壓過對手而獲勝。
不過，昨天四強賽先被中國以23分之差輕取，今天銅牌戰對上南韓，最終雖然只以81：89輸了8分，但第3節一度落後超過20分以上。中華隊內只有劉錚拿下全隊最高的25分，以及隊長陳盈駿攻下全隊次高17分，另送出7助功。
再比較昨天的中國兩大長人周琦和王哲林聯手進帳40分、25籃板，今天的南韓隊中歸化球員Ratliffe身高僅199公分但一個人就狂掃37分、17籃板，也因為有他在，南韓隊外圍出手30次、攻進10球。反觀中華隊在2013年歸化洋將戴維斯近年因年齡增長（已滿35歲），加上大小傷勢纏身，是中華隊需要思考補強的一環。
中華代表團亞運隊史最佳成績是1998曼谷亞運，當年總計拿下19金、17銀、41銅，無論是金牌數還是總獎牌數，都創下歷屆之最。今年中華代表團已拿下17金、19銀、30銅，金牌總數已超越2010廣州亞運的13金，寫下自1998年後新高。在45個參賽國中，排名暫居第7。
中華代表團目前累積獎牌數：17金、19銀、30銅（統計至2018.9.1 19:00）
金牌：
- 射擊－10公尺步槍混合團體賽：林穎欣、呂紹全
- 射擊－不定向飛靶：楊昆弼
- 跆拳道－女子53公斤級：蘇柏亞
- 體操－鞍馬：李智凱
- 體操－單槓：唐嘉鴻
- 舉重－女子58公斤級：郭婞淳
- 空手道－女子55公斤級：文姿云
- 輕艇－男子500公尺龍舟：中華龍舟代表隊
- 射箭－反曲弓男子團體：湯智鈞、魏均珩、羅偉旻
- 射箭－複合弓混雙團體：陳怡瑄、潘宇平
- 輕艇－男子1000公尺龍舟：中華龍舟代表隊
- 空手道－女子50公斤量級：谷筱霜
- 羽球－女子單打：戴資穎
- 軟式網球－混合雙打：鄭竹玲、余凱文
- 滑輪溜冰－男子20公里公路賽：趙祖政
- 滑輪溜冰－女子20公里公路賽：李孟竹
- 橋藝－混雙團體賽：楊欣龍、陸怡如
銀牌：
- 自由車－下坡賽：江勝山
- 射擊－不定向飛靶：楊昆弼、林怡君
- 保齡球－女子三人賽：潘育分、周佳溱、蔡昕宜
- 划船－女子單人雙槳：黃義婷
- 輕艇－女子C1級曲道標竿賽：陳瑋涵
- 體操－男子個人地板：唐嘉鴻
- 女子壘球：中華女壘隊
- 網球－女子雙打：詹詠然、詹皓晴
- 空手道－男子個人型：王翌達
- 輕艇－男子200公尺龍舟：中華龍舟代表隊
- 舉重－女子69公斤級：洪萬庭
- 射箭－反曲弓女子團體：譚雅婷、雷千瑩、彭家楙
- 羽球－男子單打：周天成
- 田徑－110公尺跨欄：陳奎儒
- 軟式網球－女子個人賽：鄭竹玲
- 自由車－場地賽女子全能：黃亭茵
- 田徑－男子200公尺：楊俊瀚
- 橋藝－混雙團體賽：范綱維、蔡博雅
- 橋藝－女雙團體賽：吳昱芳、蔡文娟
銅牌 ：
- 武術－男子長拳：蔡澤民
- 武術－女子52公斤級散打：陳暐婷
- 射擊－10公尺步槍男子組：呂紹全
- 跆拳道－品勢：陳靖
- 跆拳道－品勢女團：陳以瑄、陳湘婷、林侃諭
- 羽球－男子團體：周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪、盧敬堯、楊智傑、楊博涵
- 跆拳道－男子63公斤級：何嘉欣
- 輕艇－女子K1級曲道標桿賽：張筑涵
- 網球－女子單打：梁恩碩
- 體操－男子吊環：陳智郁
- 卡巴迪－女子團體：馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜
- 保齡球－女子三人賽：潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤
- 保齡球－男子團體六人賽：陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰
- 橋藝－超級混合組：蘇皓沂、劉佩華、林蔭宇、陳瀅守、王紹宇、劉名謙
- 空手道－男子75公斤級：徐瑋駿
- 羽球－男子雙打：李洋、李哲輝
- 空手道－男子84公斤級：吳峻維
- 桌球－男子團體：陳建安、莊智淵、林昀儒
- 射箭－複合弓女子團體：
- 陳麗如、陳怡瑄、林明靜
- 克拉術－男子66公斤級：詹皓程
- 柔道－男子60公斤級：楊勇緯
- 自由車－女子三公里個人追逐賽：黃亭茵
- 克拉術－女子78公斤級：楊憲慈
- 柔道－女子57公斤級：連珍羚
- 滑輪溜冰－女子20公里公路賽：楊合貞
- 拳擊－女子57公斤級：黃筱雯
- 拳擊－女子51公斤級：林郁婷
- 排球－男子排球
- 棒球－男子棒球
新聞來源：
- 亞運橋牌雙人賽 楊欣龍陸怡如完全制霸摘金（中央社）
- 最燒腦運動 亞運橋藝超級混合團體賽摘銅（中央社）
- 禁區被南韓歸化洋將打爆 中華男籃名列第4（中央社）
- 亞運中華男排勝卡達奪銅 睽違20年獎牌（中央社）
核稿編輯：楊之瑜