亞運「最燒腦」橋牌為台灣再添第17金，男排打敗卡達睽違20年奪牌

今（1）日是雅加達亞運賽程最後一天，除了中華男排和棒球順利摘下銅牌之外，中華橋藝代表隊靠著楊欣龍、陸怡如聯手繳出363.1分，勇奪金牌，單日總計拿下1金、2銀，橋藝超級混合團體4強賽也以積分92.33分與印尼並列銅牌。

楊欣龍、陸怡如雙人橋牌「完全制霸」

亞運橋牌雙人賽最後12強，今天進行最後的25牌，楊欣龍、陸怡如從預賽、複賽到決賽，一路都是排名第1，以「完全制霸」的優勢奪下本屆中華橋藝代表隊首金。

另外，橋藝代表隊陣中的「夫妻檔」范綱維與蔡博雅，也以357分拿下銀牌，再加上女子組蔡文娟、吳昱芳順利奪銀。

今年亞運比賽項目當中，橋藝堪稱是「最燒腦」的運動，選手每天關在房間裡超過6個小時，從資格賽一路晉級到決賽，要連打6天，團體賽結束後緊接還有個人賽，若一路過關斬將，最多要12天。

中華橋藝代表隊教練沈乃正就說，橋藝代表隊或許不是體力最好的隊伍，「肯定是耐力最好的代表隊，因為我們的比賽時間又長，且比賽期間完全不能交談」。

今天的超級混合團體賽，中華隊派出林蔭宇、蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、王紹宇與劉名謙，在首場4強賽以積分26.33分名列第3，第2場則以66.22搶下第2，可惜最終以92.33分止步4強。

棒球二度擊敗中國奪下銅牌、男排睽違20年後拿下銅牌

雖然中華隊昨天在複賽以0比5遭到日本隊完封，因為與日本、南韓都是兩勝一敗，比較對戰積分後，確定無緣金牌戰。

今天面對中國，中華隊在先發陣容上微調，捕手由台電的陳瑞慕先發蹲捕，游擊防區則撤下林承飛，由合作金庫的林祖傑先發。最後靠著攻守俱佳，打線發揮出色加上投手群的完美封鎖，漂亮的以10比0提前8局結束中國隊，拿下銅牌。

此外，中華男排隊今天也在亞運男子排球銅牌戰迎戰卡達，卡達隊曾在近日舉行的亞洲盃擊敗伊朗二軍拿下冠軍。在第1局，卡達隊攻勢凌厲，中華隊逆轉領先後，靠著嚴密攔網，以25比22拿下。第2局中華隊開賽就一路猛攻得分，領先對手，並以25比23拿下第2局。

第3局卡達急起直追，一路領先，以25比17拿下。第4局雙方呈現拉鋸戰，3比3比手後，中華隊攔網得分，加上不斷強扣得分，最後以25比16獲勝，最終以3比1收下銅牌。這是中華男排自1998年曼谷亞運以來，睽違20年後在亞運的第一面獎牌。

中華男排歷年在亞運男排的最佳成績是1998年和1970年、兩屆都是由曼谷舉行的亞運會銅牌，不過上屆的中華男排於仁川亞運僅拿下第9名的成績，表現並不如預期。

本次中華男籃是48年後重返亞運四強，堪稱中華男籃繼2013年亞錦賽勇闖四強之後，最振奮人心的重大戰果，尤其是歸化球員戴維斯（Quincy Davis）因傷缺陣，可以完全靠本土球員，再加上曾文鼎、田壘、吳岱豪三大長人今年都缺陣下，還能一路在對上日本、卡達、敘利亞都靠後場戰力壓過對手而獲勝。

不過，昨天四強賽先被中國以23分之差輕取，今天銅牌戰對上南韓，最終雖然只以81：89輸了8分，但第3節一度落後超過20分以上。中華隊內只有劉錚拿下全隊最高的25分，以及隊長陳盈駿攻下全隊次高17分，另送出7助功。

再比較昨天的中國兩大長人周琦和王哲林聯手進帳40分、25籃板，今天的南韓隊中歸化球員Ratliffe身高僅199公分但一個人就狂掃37分、17籃板，也因為有他在，南韓隊外圍出手30次、攻進10球。反觀中華隊在2013年歸化洋將戴維斯近年因年齡增長（已滿35歲），加上大小傷勢纏身，是中華隊需要思考補強的一環。

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中華代表團亞運隊史最佳成績是1998曼谷亞運，當年總計拿下19金、17銀、41銅，無論是金牌數還是總獎牌數，都創下歷屆之最。今年中華代表團已拿下17金、19銀、30銅，金牌總數已超越2010廣州亞運的13金，寫下自1998年後新高。在45個參賽國中，排名暫居第7。

中華代表團目前累積獎牌數：17金、19銀、30銅（統計至2018.9.1 19:00）

金牌：

射擊－10公尺步槍混合團體賽：林穎欣、呂紹全

射擊－不定向飛靶：楊昆弼

跆拳道－女子53公斤級：蘇柏亞

體操－鞍馬：李智凱

體操－單槓：唐嘉鴻

舉重－女子58公斤級：郭婞淳

空手道－女子55公斤級：文姿云

輕艇－男子500公尺龍舟：中華龍舟代表隊

射箭－反曲弓男子團體：湯智鈞、魏均珩、羅偉旻

射箭－複合弓混雙團體：陳怡瑄、潘宇平

輕艇－男子1000公尺龍舟：中華龍舟代表隊

空手道－女子50公斤量級：谷筱霜

羽球－女子單打：戴資穎

軟式網球－混合雙打：鄭竹玲、余凱文

滑輪溜冰－男子20公里公路賽：趙祖政

滑輪溜冰－女子20公里公路賽：李孟竹

橋藝－混雙團體賽：楊欣龍、陸怡如

銀牌：

自由車－下坡賽：江勝山

射擊－不定向飛靶：楊昆弼、林怡君

保齡球－女子三人賽：潘育分、周佳溱、蔡昕宜

划船－女子單人雙槳：黃義婷

輕艇－女子C1級曲道標竿賽：陳瑋涵

體操－男子個人地板：唐嘉鴻

女子壘球：中華女壘隊

網球－女子雙打：詹詠然、詹皓晴

空手道－男子個人型：王翌達

輕艇－男子200公尺龍舟：中華龍舟代表隊

舉重－女子69公斤級：洪萬庭

射箭－反曲弓女子團體：譚雅婷、雷千瑩、彭家楙

羽球－男子單打：周天成

田徑－110公尺跨欄：陳奎儒

軟式網球－女子個人賽：鄭竹玲

自由車－場地賽女子全能：黃亭茵

田徑－男子200公尺：楊俊瀚

橋藝－混雙團體賽：范綱維、蔡博雅

橋藝－女雙團體賽：吳昱芳、蔡文娟

銅牌 ：

武術－男子長拳：蔡澤民

武術－女子52公斤級散打：陳暐婷

射擊－10公尺步槍男子組：呂紹全

跆拳道－品勢：陳靖

跆拳道－品勢女團：陳以瑄、陳湘婷、林侃諭

羽球－男子團體：周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪、盧敬堯、楊智傑、楊博涵

跆拳道－男子63公斤級：何嘉欣

輕艇－女子K1級曲道標桿賽：張筑涵

網球－女子單打：梁恩碩

體操－男子吊環：陳智郁

卡巴迪－女子團體：馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜

保齡球－女子三人賽：潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤

保齡球－男子團體六人賽：陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰

橋藝－超級混合組：蘇皓沂、劉佩華、林蔭宇、陳瀅守、王紹宇、劉名謙

空手道－男子75公斤級：徐瑋駿

羽球－男子雙打：李洋、李哲輝

空手道－男子84公斤級：吳峻維

桌球－男子團體：陳建安、莊智淵、林昀儒

射箭－複合弓女子團體：

陳麗如、陳怡瑄、林明靜

克拉術－男子66公斤級：詹皓程

柔道－男子60公斤級：楊勇緯

自由車－女子三公里個人追逐賽：黃亭茵

克拉術－女子78公斤級：楊憲慈

柔道－女子57公斤級：連珍羚

滑輪溜冰－女子20公里公路賽：楊合貞

拳擊－女子57公斤級：黃筱雯

拳擊－女子51公斤級：林郁婷

排球－男子排球

棒球－男子棒球

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核稿編輯：楊之瑜