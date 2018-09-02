私有文化資產常遭「強拆」或「自燃」，鄭麗君：不排除由政府「買下來」

2018年全國文化資產會議，歷經4個月、12場論壇後，昨（1）日舉行全國大會，文化部長鄭麗君在閉幕時花了超過半小時總結民眾建言，並提出未來修正《文資法》的方向，針對過去經常引發爭議的私人古蹟、私有文資的去留議題，提出將成立容積銀行，也不排除由政府編列預算鑑定收購。

《NOWnews》報導，推動文化資產保存，由文化部文化資產局舉辦的「2018全國文化資產會議」，以「文化資產跨域治理」為主軸，5月起在台中文創園區揭開序幕後，已巡迴全台共舉辦12場論壇，總結民眾建言，以文化資產價值評估及保存多樣性議題最受關注，文資人才培育次之，審議及資料公開第三。

《自由時報》報導，鄭麗君說，從民眾建言的統計可以看出，文資的討論已經從個案保存提升至系統性的法規檢視，未來除了修訂《文資法》外，甚至有民眾提出建議修正《都市更新條例》、《都市計畫法》等法規，以利台灣的文資保存。

私有文資爭議，政府「買下來」可解嗎？

《公視新聞》報導，有55年歷史的宜蘭縣「礁溪天主堂」，去年底被宜蘭縣府列為暫定古蹟，今年4月底被拆得面目全非；在新竹，有83年歷史的新竹四合院「太原第」，今年1月底才被提報為暫定古蹟，過年期間卻被夷為平地；台北市的「文萌樓」雖然被指定為市定古蹟，卻因為被民眾買下並對保留娼妓文化的日日春協會提告，最後法院判定日日春搬走；類似的私人古蹟搶救爭議一再發生，是全國文化資產會議最被關注的議題之一。

文史工作者蕭文杰曾針對「私有文化資產」投書鳴人堂指出，私有文化財在面臨指定、登錄成為法定文化資產時，若土地已有財團覬覦，就會被特定人士冠上「妨礙私產」、「違憲」罪名，而提報人也會被形容成掠奪人家財產的「強盜」或「土匪」，一旦陷入這樣的對立局面後，文資「自燃」、或遭「強拆」變得越來越常見。

文化資產在私產的指定與登錄上，依照《文資法》，若私有古蹟所有權人遭受經濟上之損失應給予其適度、合理之補償。目前私有古蹟的修繕費用最高補助是90%（比例分別是中央50%，地方政府40%，所有權人只要10%）。

除了古蹟修繕補助外，對於指定古蹟後不能蓋大樓產生的經濟損失，《文資法》另訂有容積移轉、地主請求徵收、協議價購、換地……等方式作為解套。

鄭麗君則在這次的文資大會中提出，將研擬修法提高對私有文資的古蹟修繕補助比例從90%至95％，減輕對所有人負擔。

另外未來將著手從法規面著手，明定容積移轉接受基地中應有文資送出容積之一定比例，增加「歷史建築」、「紀念建築」類別的容積移轉規定，也考慮由政府鑑定價格收購，鄭麗君說，「容積制度無法真正達到政策誘因的前提下，我想我們也不排除由國家來進行價購，這些需要在相關的財務制度上設計。」

蕭文杰指出，目前政府大多採取容積移轉的政策，然而不可否認的是在非都市地區，誘因較為不足，加上政府財源不足，政府較少用價購，不過其實仍有案例可循，像是潭子摘星山莊、松山療養院、鶯歌石、台南安平海山館都是政府出錢買下，桃園道東堂暨周邊土地未來也預計編列上億預算去解決問題，最近幾個價購案都是協議價格後由政府買下收購。

蕭文杰表示，政府應該創造有「利」的環境協助古蹟所有權人，「價購不應該過度被鼓勵，而是教導民眾怎麼去活化文化資產，當我知道我活化以後，我可能有一些在社會聲望上、經濟上有些誘因時，甚至他就不希望政府價購嘛。」

除了政府收購古蹟，還打算怎麼修《文資法》？

《中央社》報導，鄭麗君也提到，近期文化部預算結構翻轉，過去硬體為主的文化預算，翻轉為增加軟體預算，其中文資局明年在無形文化資產保存及傳承預算成長3倍，國立傳統藝術中心除原有預算外，也將傳統戲曲接班人扶植計畫及開枝散葉計畫的專案預算倍增為1億元。

《自由時報》報導，另外也將強化中央與地方文資治理組織體系，「文化資產局」改制為「文化資產署」，負責文化資產的政策制定與法定執掌業務，並增設「保存技術及人才培育組」，全力推動文化資產教育扎根。

文資審議制度也將再改革，將文資審議會中專家學者及民間團體委員人數比例，由現行2/3提高為3/4，各類審議會也將從2個以上，修正為應組成5個以上。

未來也將與教育部合作，提升文資保存意識與觀念；研議成立「文化資產師資培育中心」，提升國中小師資對文資領域的專業知識，啟發學子對文資的興趣與認同。

鄭麗君表示，除了「歷史三期計畫」，更提出「再造歷史現場計畫」4年共新台幣64億元的特別預算。回顧過往2016年的6億、2017年的13億，今年成長至15.8億元。

鄭麗君強調，「唯有文化保存做得成功，才能讓國家帶著靈魂往前走」，過去倡議「部部都是文化部」，進一步要提升到「沒有人是局外人」，希望公家、民間一起努力，翻轉過去保存和發展的兩難困境 ，讓文資保存不再只是「保鮮膜式」的保留、保留歷史，而是回到民眾的生活賦予文化資產新生命。

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核稿編輯：羊正鈺