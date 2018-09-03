擋住巴勒斯坦難民回家路，川普讓以巴「兩國論」更加遙遙無期

美國總統川普（Donald Trump）上任至今，多次放話將讓以巴衝突這顆烤了超過一甲子的燙手山芋畫下句點，好重整中東紛亂的局勢。外界紛紛關切與猜測，究竟川普能怎麼完結這場難分難解，牽涉了種族、政治、經濟、國際關係、宗教與文化的問題。

這項被分析家與專家稱作「劃世紀以巴協定」的秘密計畫，逐漸的在各項川普政權的國際關係決議中開展出來。

他的首支創舉實屬在去（2017）年12月時，不顧各國元首抗議的公然承認聖城耶路撒冷為以色列官方首都、將美國使館自特拉維夫遷至耶路撒冷。而期間，也不斷的對其他接受美國經濟援助的邦交國施壓，宣布若不願表態支持這項新的「美國外交政策」，即會減縮對其的金援。

雖然截至目前，川普政權仍未公開發表將如何整頓以巴衝突的完整計畫書，然而在就職後，川普與幕僚便積極的針對中東地區的政策做新的方針規劃，參訪與接見了大多數的阿拉伯國家元首，更重要的，是修復並強化了於歐巴馬（Barack Obama）掌政時期，與沙烏地阿拉伯及以色列交惡的外交關係。

川普亦任命其猶太女婿賈瑞．庫許納（Jared Kushner）為白宮高級顧問，並指派他作為「中東和平計畫」與「以巴衝突談判」的核心人物。庫許納家族長期與以色列的銀行和保險公司有生意上的合作往來，也公開表示支持以色列政府在違反國際法的情況下，仍大肆於巴勒斯坦西岸的土地上擴建猶太屯墾區的政策，更使得他的顧問角色與談判協調以巴問題的中立性備受爭議。

隨著美國承認耶路撒冷為首都至正式遷使館，巴勒斯坦舉國震怒，發起抗議遊行。尤其在被以軍進行邊境封鎖的加薩走廊，民眾自發性發起的「爭取難民返鄉權利和平遊行」自今（2018）年3月起至今，在次次面臨以軍在邊境荷槍實彈的攻擊後，已造成168民加薩人死亡，將近2萬人受輕重傷。這澆不熄的怒火使得以巴衝突持續惡化，談判桌上關係緊張。

川普政權因此多次要脅，若巴勒斯坦方面不願意「和平化解衝突」，便將撤回美國對其的人道救濟金援，而這項威脅在8月中旬正式生效——美國宣佈將金援巴勒斯坦的數字大砍2億美元。

白宮回應，美國對巴勒斯坦西岸與加薩的人道救濟金援數目將依據是否「符合美國外交政策」且能夠「使美國的納稅人受惠」而做變動。

在接下來的幾週內，川普政權也將揭露這項「劃世紀協定」的下一個大動作——大大縮減美國對「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處」的金額。

由於聯合國對於難民的定義為在戰爭或人道迫害中流離失去家園的人，以及其家人和後裔，目前登記於聯合國難民名單內的巴勒斯坦人，在無法回到家園、散落各地難民營超過70年來，共有超過500萬人。於是，美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）更宣稱，聯合國應該只提供服務給若今日仍活著、自1948年「以色列建國」與「巴勒斯坦浩劫」時，被迫離鄉的70萬巴勒斯坦難民，而取消其他登記其下巴勒斯坦人的難民資格。

此舉若通過，加上承認耶路撒冷為以色列首都之舉，將會正式結束國際長期支持「兩國論」和平進程的一切可能。

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兩國論之所以一直無法成真，一直以來卡在的議題主要有四：

第一，耶路撒冷主權問題。巴勒斯坦若建國，首都須為東耶路撒冷，然而東耶路撒冷自1967年六日戰爭後便受到以色列非法佔領至今，而在美國正式承認其為以色列首都之後，更是為以色列長久以來視「耶路撒冷為不可分割之首都」背書。

第二，是巴勒斯坦西岸的猶太屯墾區，非法侵佔原屬巴勒斯坦居民的土地。而川普任命庫許納為高級顧問，其家族對屯墾區的支持和商業經濟往來，證明了美國現任執政黨並無要阻擋以色列政府下一波大肆擴建猶太屯墾區的計畫。蠶食鯨吞的結果之下，巴勒斯坦即使要建國，土地也變得四分五裂。

第三，加薩地區與哈瑪斯政黨的爭議。雖然國際法上對於被殖民佔領的一方一向有明文指出其以武力抵抗的合法性，以色列與美國為首的西方列強，卻一直視哈瑪斯的武裝反殖民運動為「恐怖攻擊行為」，以色列更是因此在2007年哈瑪斯主政加薩地區後宣布與埃及連袂封鎖邊境逾10年至今。美國也帶頭施壓西岸法塔赫領導的自治政府。若無法阻止哈瑪斯進行任何反殖民抵抗運動，就會繼續縮減金援救助。

而如前所述，加薩地區今年初起，即使由民眾自組的一連串和平抗議行動仍舊被標籤為恐怖攻擊，美國面對週週加成上去的加薩死傷人數，仍舊不為所動堅定立場，宣稱以色列的武力使用皆是「自禦自衛，合情合理。」此外，川普政權與沙烏地阿拉伯和解，同仇敵愾的撻伐伊朗，也是另一顯示抵制哈瑪斯的指標。

最後一個關鍵，兩國論始終談判破裂也包括「難民回國權利」所牽涉的問題，根據聯合國法令，擁有難民身份代表的便是其中有一天擁有「回家」的權利。

以色列一方一直不願意正視與接受這個問題，若有一天，巴勒斯坦難民真的獲得權力「返鄉」，將有大量「非猶太」人將住在現在以色列國土範圍內，使得以色列無法創造一個唯猶主義的國家，且以巴兩方的人口比數將會對以色列作任何決策不利。

因此，兩國論的談判常常到此打住，沒有共識也沒有解決方案。

如今若美國停止經濟支援「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處」，使得這個大量依靠美國金援、專門幫助巴勒斯坦難民的組織被迫解散關閉，甚至，若如海莉所述將1948年後散落各國，被迫遷離逃亡的巴勒斯坦難民全都「難民除籍」，依據所在國就地入籍成為他國國民的話，最後一張卡在以色列建國後能成功掌握整個以巴地區的阻撓王牌便可就此消弭。

川普政權的「劃世紀協定」走向如何，以及中東地區的局勢重整，即使尚未公開政策，步步為營的過程裡，結論已顯而易見——巴勒斯坦自治建國之路，將更加遙遙無期。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航