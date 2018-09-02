陳彥博再戰「冰與火」250公里的冰島超馬賽奪冠：勇敢是我唯一的武器

台灣極地超級馬拉松選手陳彥博參加「冰與火250公里冰島超馬賽 Fire and Ice Ultra 250 KM 」，今（2）日傳出捷報，陳彥博擊敗各國好手奪得總冠軍，這場綜合沙漠、冰川、火山地形的的極地競賽，陳彥博表示，這應該是他參加過環境最惡劣的賽事，「防水外套是唯一的防護，勇敢是我唯一的武器」，雖然每天都懷疑是否能完成比賽，他和強勁的俄羅斯選手不斷拉鋸下，咬牙堅持到最後終於拿下總冠軍。

「冰與火250公里」有多難跑？

《運動筆記》報導，這是一場綜合了撒哈拉沙漠沙丘、北極冰川地形、集合歐洲與美洲的河流山谷與草原地貌、冰島特有的火山地理環境，並且因近年數次火山爆發而改變了原有的地表，大大增加賽道的難度。

全長250公里的路程，從火山塵土沙漠、蒸氣火山漿到山丘峽谷、湖泊與河流、草原及岩石地等各種地形，每位選手必須自行背負睡墊睡袋、6日份食物以及個人急救用等裝備，賽道上需依照大會標記行進，自行尋找路線，這6天賽事，每天選手都紮營在火山週邊過夜。

整個賽程以第4站尤其艱難，必須一口氣完成70.1公里的長距離競賽，且必須涉過許多條冰冷河流，選手無法更換競賽服裝和跑鞋，這6天賽事只能就著濕掉的跑鞋和襪子繼續比賽，在低溫強風的環境下，更增加失溫的風險，因故大會的強制裝備清單中，將檢查選手每天必須吃下的食物熱量，必須達到安全標準，並強制背選手背負多項個人醫療備品在身上，時時為競賽時潛在的危險作好安全措施。

陳彥博在2個月多前，才剛剛完成了不丹高山200公里超馬賽，強忍雙腳後跟血泡破皮，帶著血肉模糊的腳底板跑完高海拔艱難競賽，取得總冠軍榮耀，也吸引當地媒體報導這位來自台灣的超馬選手，不丹高山賽後花了近一個月才讓腳皮完全生成康復，接續著積極加強訓練，為了要順利迎戰這場傳說中超艱難賽事，

「我想試試自己的能耐，連經驗老道的摩洛哥選手都大嘆冰島的賽道困難，這場賽事能夠一次挑戰各種地形，還要應付冰島的低氣溫和驟然強風，一定極具挑戰性。」

發燒、拉肚子，每天都懷疑能不能完賽

陳彥博於賽前多次前往台灣3000公尺的高山進行訓練，讓自己適應多變的天候和地貌，不過這次的極地氣候仍讓他吃足苦頭，剛抵達冰島時他就忍不住驚嘆，手和腳凍到很痛，看著其他北歐國家的選手穿短褲和薄薄的外套，「真的無法相信......他們到底怎麼辦到的！」

出發後，陳彥博也每天都在臉書上紀錄每天的賽程，由於天氣過冷，他常常冷到睡不著，或是被凍醒，因為所有裝備都得背在身上，所以沒有太多保暖衣物不然會太重，有天甚至半夜冷到爬起來拉肚子「是比賽第一次拉肚子」，看得出來環境和天氣條件都十分艱辛。

除了得經過火山岩地形外，選手也得在比賽中涉水跨越冰川：

陳彥博在臉書上分享，當天他和一路最主要的對手俄羅斯選手，兩個人都在冰川前停下來把鞋子脫掉，因為如果鞋子濕了，後面跑65公里肯定會起水泡，不過其他選手大多直接衝下水，他脫下鞋後趕緊跟上，一踏進河流，「幾乎凍僵、刺痛到無法動彈」，不過上岸後陳彥博認為脫鞋的決定是對的，因為接下來出現的沙丘地形，乾鞋才不會弄的全是沙子，不過一穿一脫也花掉不少時間，讓他又更加辛苦追上其他超前的選手。

而最後陳彥博在追上第2名的英國選手時，兩個人還互相鼓勵，對方對他說，「第1名選手在前方不遠，Tommy，make it happen」陳彥博表示，他衷心感謝這句話給他的鼓勵，他也在這天追上了一直領先的俄羅斯選手。

世界冠軍後，陳彥博「還有事情想做」

陳彥博2011年被診斷出罹患咽喉癌，他在開刀後痊癒，並於同年成功挑戰南非喀拉哈里沙漠250公里超馬賽；2013年5月，他完成澳洲520公里內陸橫越賽，成為完成世界7大洲、8大站極地超級馬拉松賽事的首位亞洲人，也創下最年輕的紀錄，在2016年底，他又完成四大極地系列挑戰賽，並成為第1位大滿貫總冠軍的亞洲人。

《運動星球》專訪陳彥博時他說，當他完成過去10年不斷努力的目標時，一下子失去重心，他冷靜下來後思考的是，他希望將自己的故事、自己在跑步上的經驗和專業知識，分享給更多朋友或是年輕人，他認為關於台灣的運動產業與文化，一直沒有被建立完全，因而造成目前台灣運動遇到的許多困難。

陳彥博說，台灣的國高中以及大學時期接軌的很好，但畢業後卻斷掉，未再有相關科系或是企業結合，讓教學可以接軌，造成許多專業知識與社會實務完全不同或不實用，也不完全符合台灣現況，陳彥博希望能夠把台灣的高山做制度化，針對特定的運動員，開放山徑做訓練，唯有這樣才能帶動更多的運動風氣，吸引更多外國登山愛好者來到台灣，推廣更多的運動。

而已從2016年開始舉辦「冒險營」「夢想跑班」開放民眾報名參加的陳彥博，也分享他的經驗，

若要前往山林辦相關訓練活動，所受到的阻礙並非山林本身，而是與民眾的溝通；過去的教育教導我們不要到危險的地方冒險，而這些包含了不熟悉的山林，也因為這樣，台灣很多的山便不再是山。 像是國外山徑普遍是將樹枝裁掉之後，剩下的自然景觀得待你爬過後才能見著，相較於台灣的圓山，全部都是人工的石階軌道；自古以來人類就是來冒險的，但是冒險是指降低意外的風險才能把冒險的活動做好，也才有冒險的意義。

陳彥博日前也在曾臉書上透露，他已經考取大客車駕照，以後就可以開遊覽車和公車，並正在著手第4本書的撰寫，更已經到處在全台灣做公益演講分享自己的冒險經驗長達5年，除了跑步之外，他想做的事情還有非常多。

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核稿編輯：羊正鈺