防愛滋不如「吃了再上」，疾管署9月推月付800元提供「事前藥」

預防愛滋，可「事前」投藥，疾管署9月中旬將推暴露愛滋病毒前預防性投藥政策，提供千名感染愛滋高風險者整合性服務，經評估後，符合資格者只要月付不到新台幣千元，就能吃藥防愛滋，疾管署表示，這並非鼓勵民眾從事不安全性行為或是「約炮」，而是讓有感染風險的民眾（如感染者配偶）多1種選擇，將預防感染的掌控權回歸自身。

什麼是「PrEP」？

《中央社》報導，暴露愛滋病毒「前」預防性投藥（Pre-exposure prophylaxis，簡稱PrEP）是指民眾在可能與愛滋病毒感染者有體液接觸前，給予藥物來預防被病毒感染。

PrEP是國際上降低愛滋疫情的輔助工具，台灣愛滋病學會理事長林錫勳表示，PrEP可分為每日服藥1次及性行為前2～24小時服藥2種方式。只要依照醫師指示服用抗病毒藥物，讓體內有足夠的藥物濃度，預防效果可以高達90%以上。在美國舊金山、澳洲、英國倫敦等地都有推動，效果不錯。

有NGO工作者曾投書媒體指出，去年在巴黎的國際愛滋科學會議上，科學家們指出，英國倫敦於2015～2016年間、澳洲於2016年皆經由推動PrEP降低40％以上的新感染者。其中英國倫敦經由民眾於網路推廣頗有成效，亦促成有英國健保之稱的國民保健署NHS考慮以公費供應PrEP，目前蘇格蘭地區開始提供藥物補助。《酷新聞》報導，美國也早在2012年就核准預防性用藥，保險公司也會補助該藥物。

衛福部指出，世界衛生組織（WHO）在2015年建議將PrEP作為全球愛滋防治的重要措施之一。經研究證實，針對具風險行為者（如愛滋感染者的伴侶、性行為頻繁且沒有每次戴套者等），PrEP確實是另一種預防感染愛滋的方法，可使感染機率降至最低。

PrEP計畫一方面透過服藥前的愛滋篩檢，鼓勵民眾篩檢，儘早連結醫療體系治療，減少新感染者的產生；另一方面提供沒有感染愛滋的高風險行為者，每天固定服用抗病毒藥物，使體內有足夠的藥物濃度，預防可能發生有風險的暴露，以降低感染風險。

同時，接受PrEP的民眾除應依醫囑服藥外，亦需同時採取其他相關預防措施（如全程正確使用保險套及水性潤滑液、監測用藥狀況及接受風險行為諮詢衛教等），以達到預防感染愛滋及其他性病的最大效果。PrEP並非取代現行的預防策略，而是另外一項對抗愛滋的新武器。

台灣愛滋病學會也曾做影片介紹PrEP：

藥廠捐贈藥物，藥費不到過去1/10

過去台灣曾推行PrEP計畫，衛福部疾管署自2016年11月起辦理「暴露愛滋病毒前預防性投藥暨PrEP前驅計畫」，當時同樣提供千位名額，約300餘人參加，但後來補助於2017年8月底時結束，當時引發民間團體不滿，發起線上連署要求PrEP前驅計畫擴大辦理。

《中央社》報導，疾管署預計從今年9月中旬至明年12月31日間，由全台31家醫療院所執行「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥計畫」（簡稱PrEP計畫），提供經醫師評估的感染者配偶（伴侶）及30歲（含）以下有高風險行為者，共1000個名額。

民眾加入計畫一年期間的PrEP藥物，來自疾管署前驅計畫原有的藥物與由藥廠捐贈藥物，符合條件的民眾加入計畫，自費負擔額約1年1萬元，疾管署慢性病防治組長黃彥芳表示，過去參加者每個月還需自付約7000元，負擔較重，現在每月僅自付不到1000元，等於不到過去藥費的1/10，且過去參與計畫的醫院僅5間，今年共有16個縣市、31家醫療院所合作執行，對有意願的民眾更方便。

《聯合報》報導，有意參加者須接受醫師評估，包括性病篩檢、藥癮及精神情況，以及愛滋防治衛教、諮詢。這次疾管署並未針對這項計畫額外編列預算，而是藥廠捐贈藥物，為此羅一鈞也特別感謝藥廠協助愛滋防疫工作。

《中央社》報導，林錫勳表示，PrEP服藥副作用輕微，包括頭暈、噁心及腸胃不適等，不會到讓使用者因此停藥的程度，少數使用者可能會發生可逆的骨質流失或腎臟功能異常，但停藥後就會恢復。PrEP也不用吃一輩子，如果可能感染愛滋的風險因素消失，就不需再服藥。

至於持續使用PrEP藥物與愛滋病毒株抗藥性的關聯；林錫勳表示，目前眾多研究顯示，使用PrEP藥物並不會造成愛滋病毒抗藥性增加，但國際文獻已知4例服藥者在服藥中仍感染愛滋病毒，其中3例是新感染了具有抗藥性的病毒株。

林錫勳說，加入PrEP計畫，除了要依循醫師建議用藥，每3個月檢測愛滋跟梅毒外，也要同時強化其他預防措施，如全程正確使用保險套、水性潤滑液、監測用藥狀況等，達到預防感染愛滋的最大效果。

針對有人提出PrEP計畫恐怕將成為「鼓勵約砲」、「鼓勵不戴套」的質疑，疾管署副署長羅一鈞則強調，疾管署從不主張服用PrEP就能安心約炮，PrEP是1項對抗愛滋的輔助工具，讓有感染風險的民眾（如感染者配偶）多1種選擇，將預防感染的掌控權回歸自身。

羅一鈞也說，國外部份文獻發現，推行PrEP策略後，有增加不安全性行為及性病發生率提高疑慮。疾管署已建構完善的整合性配套措施，除了提供藥物外，也會提供個案管理服務，藉由定期追蹤、衛教、篩檢、轉介戒癮及精神疾病等服務，強化高風險對象更能夠安全性行為。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺