亞運拿下20年來最佳成績，改善選手的「吃住」有差嗎？

2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，在45個參賽國中排名第7，金牌數則是自1998曼谷亞運後新高，也是隊史次佳成績。

中華隊自1954年至2014年參加過11屆亞運，一共拿下452面獎牌，包括82面金牌、125面銀牌、245面銅牌。其中1998年曼谷亞運創下19金、17銀、41銅，表現最為亮眼，而今年的成績則是歷年來次佳，除了獎牌總數外，包括體操、羽球、射箭反曲弓等奧運主流競技項目，都突破隊史，拿下金牌。

而過去曾傳出「國家選手出國比賽卻只能吃泡麵」的爭議後，這次亞運的後勤支援也有些進步，不僅有包機、隨行廚師、醫生，在教練爭取下也在比賽場館附近有包棟公寓讓選手休息，對選手表現似乎真的有關鍵影響，拿下羽球金牌的戴資穎就表示，算一算發現住在公寓的拿牌最多，希望台灣體育環境持續改善。

多項比賽破最佳紀錄

《ETtoday》報導，本屆亞運17面金牌有10面來自奧運正式競賽項目，包含舉重、體操、跆拳道、羽球、射箭反曲弓、射擊、空手道等項目，尤其李智凱摘下我國隊史體操首金，接著唐嘉鴻在單槓項目摘金，以及戴資穎亞運女單金牌和射擊不定向飛靶楊昆弼奪金，都是中華隊史上意義非凡的成就。

在田徑項目方面，中華隊雖然沒能達成1金2銀3銅的目標，但楊俊瀚在100公尺跑出10秒17名列第五，已是48年來台灣選手在亞運最佳成績，男子110公尺跨欄陳奎儒13秒39奪銀牌打破全國紀錄，距離上一面亞運跨欄獎牌，是1998年曼谷亞運上，由陳天文在男子400公尺跨欄奪下的銅牌。

拳擊項目上，女子51公斤級的林郁婷在準決賽碰上中國選手常園，以1比4落敗無緣爭金，但仍替中華隊再添一面銅牌；女子57公斤級的黃筱雯因右腳骨裂提前退賽，但也確定拿下銅牌，這兩面獎牌是中華隊睽違48年的亞運拳擊獎牌。

男籃部分，中華男籃交手敘利亞，陳盈駿、劉錚再度聯手領軍飆分，全場中華隊與敘利亞一路纏鬥，最終82比75中華隊勝出，順利挺進4強相當不容易，因為上次隊史打進亞運4強，已經是1970年曼谷亞運，相隔48年之久終於光榮重返。

男排也打敗卡達奪得銅牌，雖然沒有進入冠軍賽，但這是自1998年曼谷亞運以來，睽違20年後在亞運的第一面獎牌，追平隊史最佳成績。

選手「吃好住好」，真的有差

《中央社》報導，總統蔡英文在此次亞運行前去國訓中心授旗時，就問代表團團長林鴻道預估成績如何，林鴻道指出，上次10面金牌，這次保守預計會多1面，結果多了7面。

相關人士也強調，這次亞運在總統的特別關注下，包括選手的吃、住，都比以前安排得更好，吃有專屬廚師，住有包棟公寓，也很感謝代表團此次能繳出優異的成績。

《中央社》報導，今年中華亞運代表團特別從台灣帶來專屬廚師與營養師，「羽球王子」王子維就說，過去出國比賽通常都是在飯店附近隨便解決吃的問題，很少有機會可以吃得到家鄉味；這次亞運中華代表團首次帶著廚師隨行，讓他感受到大家對運動員的用心。

中華代表團今年也在亞運主場館格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）旁的「蘇丹公寓」，租了10間公寓式3房格局的房間，讓選手省去舟車勞頓之苦，也在中繼站設有食堂與醫療站，就是希望給選手最好的後勤支援。

戴資穎也在臉書上表示，「我覺得台灣的體育環境有待加強」，他更進一步指出，長官總和了所有的金牌數量，驚覺住在公寓的奪牌數量最多，這些成績是怎麼來的，就是能夠有充份的時間休息和準備比賽。 當成績超出所有人的預期，不是台灣的選手比別人差，是當所有人都在同一個起跑線上時，比的是實力，當然還包含了賽前的準備、賽中的休息、賽後的處理，所有一切都息息相關。

而針對戴資穎對於政府的「指教」，體育署也做出回應，《上報》報導，體育署副署長林哲宏表示，可以理解選手需求，這次亞運後勤已有不少創新，例如包機、蘇丹公寓、廚師和醫師隨行等，都獲得不錯的回饋評價，往後會持續了解選手需求並改進。

體育署表示，署長高俊雄7月13日上任後，也將後勤支援計畫列為亞運最重要的任務，從食、衣、住、醫療防護等各方面支援，規劃醫療、餐飲與生活協助服務，隨時掌握代表隊的需求。體育署強調，未來會更加注重後勤支援的規劃，也會聽取各培訓隊的意見與想法，切合選手的個別需要，協助台灣選手爭取國家佳績。

國光獎金破3億，軍機迎接選手回國

《中央社》報導，依照國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，亞運金牌將可領到新台幣300萬獎金、銀牌150萬、銅牌90萬，不過田徑、游泳與體操3項等「陸海空」主流基礎運動，奪牌獎金將可加碼1.5倍，意味一面田徑或體操金牌，就可領到450萬元國光獎金。

因此今年中華亞運代表團累積的國光獎金，將高達3億5880萬，加上有功教練獎金1890萬，預計國庫將支出3億7770萬元。

今年亞運國光獎金支出，又以輕艇代表隊的龍舟為最大宗，本屆亞運龍舟隊共拿下2金、1銀，全隊共有16名選手，因此光是國光獎金就達1.2億元，再加上有功教練獎金200萬，共高達1.22億，幾乎占了整體國光獎金的1/3。

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核稿編輯：羊正鈺