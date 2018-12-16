史上絕無僅有的髒話家：漢高祖劉邦「飆罵大全」

文：江仲淵（歷史說書人編輯）



罵不罵人跟文化水準沒關係，但罵人的水平絕對跟文化水準有關係。像是孔子或者孟子這種高水準文青，罵人的罵法當然與常人不同，猶如過期的牛奶般，一喝下去看似沒感覺，但當夜深人靜，萬籟俱寂之際，自責內疚才會倉然而出，直至上吐下瀉，羞愧至極。

而漢高祖劉邦這種罵法恰似相反，他的罵人的水平有限，說不出「朽木不可雕也，糞土之牆不可圬也」這種高技術罵人技巧。但以低級髒話來說，他算是史上絕無僅有、集才幹與低級於一身的髒話家。一生中飆罵無數，老弱婦孺、分封諸王無不罵過，春風得意至極。

劉邦的早期生涯

要說劉邦之所以為何愛這麼愛說髒話，必須從他的早年生涯說起。

西元前256年，劉邦出生於豐縣中陽里金劉寨村。劉邦這個名字，不是他原本的名字，而是他後來自認原名太鳥，自行塗改的。劉邦原本的名字叫劉季，為什麼叫「季」？

古代中國因為孩子夭折機率極高，爸媽都不願認真取名字，時常以數量單位來代替，如同子丑寅卯、甲乙丙丁之類的。而劉爸爸採用了「伯、仲、叔、季」來替孩子命名，以此類推，劉邦早年叫做劉季，也就代表說他是劉家第四位孩子。

可別以為「伯、仲、叔、季」是文謅謅的字，以當時來說，劉季就等於劉四， 簡直像是現在在酒館前招呼店小二時所用的小名，連個正式名字都沒有，蓋可想見劉邦的出生確實不出頭。

劉邦早年時和將來一同相愛相殺的項羽一樣，都是個令父母頭疼至極的人物。項羽不愛讀書，也不學劍，但他的叔叔項梁卻老看好他，認為他將來必成大器。而劉邦這人更有意思，他的血統可能有問題，怎麼說呢？

劉邦在當上皇帝後曾經招開大宴，劉邦在酒酣耳熱之際，胡言道：「各位知道嗎？我媽有次下田耕種時偷懶睡覺，結果夢見天龍下凡，我媽就懷孕了！」劉邦他爸還跟著附和：「對對對！我親眼看到天龍趴在我妻子身上，龍飛走了以後我妻子就懷孕了。」

很有可能，劉邦的母親確實是他母親，但劉邦的父親卻不是他真正的父親，而是外頭某個野男人生的，所以後來項羽抓著劉太公不放，聲稱要把他煮了時，劉邦竟能慷慨大笑，厚臉皮的說道：「煮啊你，煮完記得分我一杯肉羹。」



劉邦打小就是個無賴份子，幼時在父親的指使下，曾和青梅竹馬盧綰一起拜馬維先生為老師，在馬公書院讀書。年齡稍長後，兩人卻出現極大反差，盧綰認真向上，學富五車，而劉邦貪玩怕事，經常被老師訓斥，但他性格豪爽，對人很寬容，所以和盧綰依舊很好。

Photo Credit: 上官周 @ public domain 劉邦像

後來當上皇帝後，劉邦還給盧綰超高規格待遇。據《史記・韓信盧綰列傳》紀載：

出入臥內，衣被飲食賞賜，群臣莫敢望，雖蕭曹等，特以事見禮，至其親幸，莫及盧綰。

諷刺的是，劉邦稱帝後將功臣趕盡殺絕，只想留下知音盧綰，但盧綰卻害怕劉邦兔死狗烹，竟暗通匈奴，意圖謀反奪權。不過劉邦對他很執著，雖然出兵圍剿，卻不派大軍完全剿滅盧綰。



除了跟盧綰鬼混外，劉邦另外集結了一幫狐群狗黨小夥伴，走到那兒，黃色笑話、滿地髒話就在那兒。但換個方面講，也能從中窺知劉邦天生的領袖風範。

劉邦從小不被父親給待見，原因不僅是不好學，他的哥哥劉仲是個孝子，時常替父親插秧播種。劉邦卻不喜歡下地勞動，總是在陰影處拿著扇子搧阿搧，所以常被父親訓斥，說他不如自己的哥哥會經營。有趣的是，日後在統一天下之後，劉邦還拿此事和劉太公開玩笑：「爸，你常說我是個無賴，不能治產業，不如哥哥劉仲，但今我今天的成就比劉仲大喔。」

靠著與生俱來的領導才器，劉邦長大後做了泗水的亭長（管理十里以內的小官），時間長了，和縣里的官吏們混得很熟，什麼蕭何、曹參都認識了，在當地也小有名氣。劉邦的心胸很大，在一次送服役的人去咸陽的路上，碰到秦始皇大隊人馬出巡，遠遠看去，秦始皇坐在裝飾精美華麗的車上威風八面，遠方人們都在暗中叫罵，只有劉邦羨慕得脫口而出：「大丈夫就應該像這樣啊！」

《三國志12》台灣光榮特庫摩發行 秦始皇

反秦啦，起兵炸鍋啦

劉邦之所以反秦，並沒有想像中的神話。有天劉邦接到上級報告書，被命令以亭長的身份為沛郡押送徒役去驪山，徒役們可不只幾百人，劉邦卻只有兩隻手，他們走一路跑一路，真到了咸陽大概只剩劉邦一人了。

據當時的苛刻秦令，刑徒逃跑，看管者必因此遭受刑罰。所以走到芒碭山時，劉邦停下來歇息飲酒，趁著夜晚把所有的役徒都放了：「我知道你們都不想去咸陽，這樣好了，你們各奔前程逃命去吧，我也該在山上避世一下了。」

有些沒眼界的無賴真的跑了，這些人是笨蛋，但仍有十多個囚徒是明白人，了解社會，深知劉邦在當亭長時豁達大度、黑白兩道通吃、領導能力極強，願意跟隨他一塊走。

從此，劉邦在芒碭山過了一段梁山伯般的俠客生活，據說有天還殺了一條比人大的大白蛇，不久後有位老婦哭泣前來，眾人疑惑不解：「老婦，你怎麼哭了阿？」老婦：「是我兒子是那條蛇，他是白帝之子，如今被赤帝之子所殺，我就是為了這個哭阿。」眾人正要問個仔細時，老婦忽然不見了。

是真實還是虛構？還是劉邦酒醉時亂掰的？作者我不敢明段，但此故事實在為後人津津樂道。

公元前209年，陳勝、吳廣因調兵時颳風下雨，延遲了幾天，但照當時秦律規定：遲到者不問原因皆斬，陳勝啞巴吃黃蓮，有苦說不出，秉持著「今亡亦死，舉大計亦死；等死，死國可乎？」的原則，率領起義軍打舉反秦，攻占了陳（現在河南淮陽），建立了「張楚」政權，和秦朝公開對立。

百姓苦秦久矣，天下揭竿而起，一同推翻暴秦，劉邦的老家沛也人心鼓動，就連縣令也意圖響應，蕭何和曹參當時都是縣令手下的主要官吏，他們是劉邦的好朋友，因此勸縣令將本縣流亡在外的人召集回來，一來可以增加力量，二來也可以杜絕後患。

縣令覺得有理，便讓劉邦的摯友樊噲把劉邦找回來。但在劉邦披夜返回的同時，縣令卻又後悔了，害怕劉邦回來後自己當不了老大，弄不好還會被劉邦所殺，等於是引狼入室。所以命令將城門關閉，還準備捉拿蕭何和曹參。

蕭何和曹參聞訊趕忙逃到了城外，剛好遇到了往回頭走的劉邦，蕭何據實相告，劉邦勃然大怒，親自前來城前拿著大聲公怒喊：「鄉親父老們，我是劉邦，我回來了，你們趕快殺掉那該死的縣令，否則我進城後雞犬不留！」鄉親們知道劉邦是什麼德性，這事他絕對幹得出來，幾十個年輕人腦袋一熱，衝進縣衙，殺掉了出爾反爾的縣令，打開了劉邦的富貴之路。

《三國志12》台灣光榮特庫摩發行 蕭何

特殊的招攬文人法

劉邦罵人的時候大多在會客之際，他總是在臥室裡見客，嘴裡叼了根牙籤，仕女們在底下幫忙洗腳，有時抬頭伸脖子，有時低頭看腳趾，一副事不關己的樣子，氣得客人牙癢癢。

每次會客都有書生不爽劉邦這副跩樣，跟劉邦對嗆，而劉邦每次都嗆不贏，只能大罵他們是「豎儒」，好讓那群之乎者也的書呆子們閉嘴（「儒」本來是指有才能的人，可在前面加上一個「豎」字，就很侮辱人了，合起來大概就是奴才書呆子的意思。）有時候火氣上來，劉邦還聲聲以以「乃公」自居。（以台灣口語來講，就是「林北」）

隨著反秦起義軍的聲勢高漲，劉邦的軍隊連下了數十餘城鎮，因而獲得了與地方高端文人接觸的機會，然而劉邦是個沒文化的痞子，最討厭的就是文化人，這與酸葡萄心理是一個勁兒。因此在起義初期，劉邦根本不允許文人進出營帳，倒是像樊噲一類的土氣屠夫，他視若珍寶。

有一次，秦末著名學者酈食其來投靠他，劉邦哪知道他是誰，一聽是個靠張嘴混飯的儒生，就沒什麼興趣，將他放一邊涼快去。但酈食其這人倒也厲害，他知道劉邦肯定會已讀他，因此還沒收到回復，就親自找上門去了。

酈食其走到門口不表明身分，只說是自己是高陽酒徒。當時劉邦正在享受兩位仕女的足底按摩，心情愉快著，一聽有個酒徒來找他，想說今晚也想喝杯小酒，要有人一起聊天才過癮，因此招見入內。

不過，接下來的劇情就有些出乎意料了。酈食其以為劉邦就算沒有「周公吐哺」的胸懷，至少也該給點面子吧，可一進門，就看見劉邦半躺在床上，兩腿開開，閉著眼還在享受足浴，一臉陶醉。酈食其當時心裡就很不爽了。劉邦也不高興，不是說進來一酒徒嗎，怎麼儀表堂堂，身穿儒裝，一副讀書人的樣子？

酈食其看不起劉邦，不願下跪，只拱了拱手彎腰，打了一個「身份對等」的招呼。劉邦氣得不搭理他，把頭一側，繼續閉上眼繼續享受按摩。

酈食其問劉邦：「你是想幫助秦朝打諸侯，還是想著率領諸侯打秦朝呢？」 劉邦一聽就破口大罵：「豎懦！天下已經被暴秦折磨慘了，我怎麼會幫助它來打諸侯呢？」 酈食其見其怒髮衝冠，趕緊見好就收，使出一招殺手鐧：「既然你是要打秦朝，那就不該這麼傲慢。」

酈食其是一位知識分子，他繼承了當時知識份子的共通特徵：「沒事就愛酸別人。」這看似是個作死的象徵，但好在劉邦雖然是個流氓，至少不會一意孤行，懂得改正前嫌，爬起床來道：「來人，上菜，喝酒！」

劉邦個性驕矜自傲，但對待下屬從不馬虎，酈食其後來跟著劉邦，每天吃香喝辣，日子過得得意又充實⋯⋯不過劉邦不爽時，依然會把酈食其罵得狗血淋頭。

打垮秦國之後，表面上相親相愛的劉邦項羽，為了爭奪天下大位徹底撕破臉了，劉邦雖然得人心，但要比戰鬥技術，遠不是項羽對手。酈食其就給他出主意說：「項羽名將眾多，但屬下意志不堅，很容易受環境波動，你得挖他的人才，私底下給這些人好處，多封幾個王，這樣一來即使他們不站到你這邊，也不會再幫項羽揍你了。」

劉邦覺得這方法太絕了，讓酈食其放手去作。不過沒過多久，張良急忙跑來勸劉邦，說道：「搞分封制是不行的。這只會讓歷史倒退至周朝初期，皇帝根本沒權力。」劉邦聽了脊背直冒冷汗：「酈食其這個豎儒（書呆子），專出餿主意，差點壞我大事！」

劉邦真是個大老粗，張良也是儒生啊！不知道他聽劉邦這麼罵自己的同行，心裡作何感想。

劉邦動不動就滿嘴粗口的臭毛病，使很多人都不願意跟著劉邦混。魏豹原來劉邦麾下的得力幹將，不過因為劉邦的嘴太臭，他不惜倒戈加入項羽陣營。劉邦不捨人才流失，派人去做魏豹的思想工作，可是魏豹聽了連連搖頭：「漢王慢而侮人，罵詈諸侯髃臣如罵奴耳，非有上下禮節也。」

《三國志12》台灣光榮特庫摩發行 張良

一言不合髒話滿天飛

當上皇帝以後，劉邦罵人就更不收斂了。除了繼續用「豎儒」「乃公」以外，據說劉邦還養成了個新習慣，開會議論國家大事的時候，老愛欺負與之政見不合的儒生，將他們的帽子摘下來當便盆用，往裡面撒尿。

劉邦在後期執政生涯階段，把罵人當作一種心理手段，顯示出了極其高端的政治手腕。像是漢高祖十年，陳豨造反。劉邦趕往代地平叛，剛到前線，劉邦招集會議，詢問是否有將軍願意立功，四名當地校尉自告奮勇。但劉邦一見就大罵：「這幾個醜八怪也能當將軍？」

然而，劉邦罵完還是給這四個人封了千戶，使之為將。左右勸諫劉邦：「這幾個人沒有立功，為什麼封賞？」劉邦回答：「我想平叛時沒人敢舉手出兵，只有這四位響應前來，我要是不封賞他們，怎麼打動本地的子弟？」

罵歸罵，劉邦很清醒，他知道千金買馬骨的激勵效應，罵完人後給獎勵，讓被罵的人不僅不生氣，反而會高興。

牛牽到北京還是牛，劉邦在當上皇帝後，仍認為讀書無用。儒生陸賈在劉邦總是聲聲《詩經》、《書經》，劉邦受不了聽這些聽不懂的外星話，破口大罵說：「你老子我在馬背上得了天下，怎麼需要去鑽研那些詩書？」

陸賈腦袋動得快，立即反擊道：「在馬背上取得天下，難道也在馬背上治理天下嗎？」陸生的話很犀利，直戳劉邦的心頭縫。劉邦釣魚不成，反而被魚尾閃了巴掌。

雖有點尷尬，但劉邦還是對陸賈說：「希望先生能為我寫一些文章，教育我秦國失天下的理由，以及我得天下的理由，還有古代國家興亡的歷史。」後來陸賈寫成十二篇大作，每寫完一篇就上奏給劉邦，劉邦無不稱贊，左右群臣皆高呼萬歲，他稱這部書爲《新語》。

由此可知，劉邦雖然一身江湖氣，但明事理，知好歹，該服輸的時候果斷服輸。

漢高帝七年，北邊的匈奴想來打秋風撈點好處，劉邦一邊派使臣去談判，順便搞搞間諜活動，一邊準備派兵征討。匈奴人也有點鬼聰明，故意只把老弱病殘拿出來，這些使臣探查回來後都說匈奴簡直是風中殘燭，一吹就滅了。

只有一個叫劉敬的人看出匈奴的心機，勸劉邦不要打。但他不懂巧言令色，講得太直了，劉邦越聽越不爽，一言不合髒話就噴涌而出：「你這齊國雜種，憑著嘴砲撈得官位很屌嗎？今天竟敢胡言亂語阻礙林北的軍隊。」劉邦氣得喘不過氣，直接把劉敬扔進了牢裡。

不久，劉邦就帶著手下出發了，意圖用輝煌的勝利來堵住劉敬的嘴巴。結果一到平城，就被匈奴圍困在了白登山上，七天七夜後才靠著計謀脫身。回來之後，他馬上釋放劉敬，同時賞賜給他食邑二千戶，並封他做了建信侯。

劉邦的政治手段很高明，從罵人到認錯，再大方地封建信侯。從這一些列操作中，我們不難看出劉邦做人的標準：對就是對，錯就是錯；有功必賞，有過必罰；如果有錯，一定要改正；有用的人才，一定要大手筆籠絡。

這些手段並不難理解，似乎每個人都能想到，但是想到不一定能做到，這要求博大的胸襟和豁達的性格。如果了解楚漢相爭的歷史，可以發現劉邦做人的標準正好全是項羽反其道而行的東西。韓信曾經在漢中對劉邦說過項羽的幾大失誤，句句戳中項羽軟肋，也句句言中劉邦的優點，這是另外的故事了。

《三國志12》台灣光榮特庫摩發行 韓信

劉邦之死

漢高祖劉邦之死，與淮南王英布造反直接相關。劉邦御駕親征，交戰中被亂箭射中，回京的路上就病得很厲害了。呂雉為他請來良醫，醫生說病可以治癒，但劉邦卻拒絕治療。 《史記》這樣記載：

醫入見，高祖問醫。醫曰：「病可治。」於是高祖嫚罵之曰：「吾以布衣提三尺劍取天下，此非天命乎？命乃在天，雖扁鵲何益！」遂不使治病，賜金五十斤罷之。

劉邦死到臨頭，還不忘謾罵一番。醫生出門後，劉邦向呂雉交待了後事。



劉邦的傲慢，《史記》《漢書》均多次提及，定然不假，但病可治卻不治，寧死，這事聽起來真是蹊蹺。難道如史籍所說，劉邦真以為自己是赤帝之子，死不了嗎？如果是這樣，那劉邦的死法也未免有些奇葩。

劉邦在世時罵人無數，死後自己也免不了被別人罵，像是司馬遷在《史記》中就曾多次側面描繪出劉邦的陰險面，從中貶低劉邦的人格不正；等到魏晉時期，竹林七賢阮籍也臭罵他是「時無英雄，使豎子成名」；就連宋朝的何去非也說：「漢太祖挾其在己之智術，固無足以定天下而王之。直到近代時期，仍然有諸多學者批評他為「過河拆橋的臭流氓」。

可不管劉邦怎樣罵人，還是保留著自己的一套水準，對於一切與自己利益相合之人還是相當不錯的，否則他就不會被英國史學家湯恩比（Arnold J. Toynbee）將其讚揚為「人類歷史上最有遠見、對後世影響最大的兩位政治人物，一位是開創羅馬帝國的愷撒，另一位便是創建大漢文明的劉邦」了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航