- 熱門議題：
- 「選舉倒數：議員到底在幹啥？」 、
- 「刺紋畫：用針與墨說的紋身故事」 、
- 「大人投資學」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
擺盪於狂躁與憂鬱兩極之間：躁鬱症患者失調的生理時鐘
我們想讓你知道的是
今天我們要來簡單介紹另一種情緒障礙的精神疾病。這個複雜的精神疾病非常的頑皮，不會讓患者一直處於憂鬱的狀態；相反的，患者有段時間會精力充沛且情緒高昂，但一段時間後情緒會急轉直下，轉為憂鬱低落，甚至開始自我厭惡，如同坐在心境的鞦韆，盪往天堂與地獄的兩個極端。
如同「時差」是大腦的生理時鐘跟不上飛機往返不同時區的速度所造成的不適，「季節性情緒障礙」（Seasonal Affective Disorder，SAD）可以簡單說是因為生理時鐘跟不上因季節光照時間的更換，而導致的心情憂鬱（請參考之前的文章了解更多生理時鐘與情緒障礙的關係），勾勒出情緒與生理時鐘密切的關係。
今天我們要來簡單介紹另一種情緒障礙的精神疾病。這個複雜的精神疾病非常的頑皮，不會讓患者一直處於憂鬱的狀態（圖1）；相反的，患者有段時間會精力充沛且情緒高昂，但一段時間後情緒會急轉直下，轉為憂鬱低落，甚至開始自我厭惡，如同坐在心境的鞦韆，盪往天堂與地獄的兩個極端。這個玩弄人心於股掌間的疾病就是躁鬱症（Bipolar disorder），由2個極端情緒「狂躁」（mania）與「憂鬱」（depression）組合成的複雜精神疾病。
大部分躁鬱症患者多為2個亞型（圖2），而其中主要的差別是，第一型的躁鬱症患者會表現出更為極端的狂躁症狀。躁鬱症就像是情緒放大鏡，病患的情緒震盪的幅度比一般人來得劇烈。
狂躁狀態下的患者有著極端興奮的情緒，對自己信心滿滿，表現出來的行為充滿活力且衝動，性慾高昂、易分心且自制能力低。而高昂的情緒加上低度的自制能力，也可能讓患者易怒而具有攻擊性，或是在更嚴重的情況下，產生妄想、幻覺等認知上的扭曲。
當從狂躁的狀態轉為憂鬱時，患者所感知到的世界是直接顛覆過來的：這個世界轉為憂憂的灰色，患者無法對事物感到動力，精神倦怠且沒有食慾，自我厭惡的情緒越來越嚴重。就像圖2A的卡通圖所示，躁鬱症患者的2個情緒狀態，會讓人覺得簡直像是2個全然不同的人格在同一個身體裡。
不幸的是，躁鬱症患者清醒時要對抗情緒帶來的煎熬，到了夜晚還要因疾病而有的睡眠障礙受到折磨。對於照顧他們的人也是一樣的，白天辛苦照顧患者起居，晚上睡不好的患者也會連帶影響親友的休息。我們都知道生理時鐘與睡眠恆定（註）彼此相輔相成，其中一個如果出了問題，都可能導致睡眠障礙。關於躁鬱症對於睡眠的影響已經在另一篇文章介紹，因此這篇文章將著墨於生理時鐘的觀點。
註釋：睡眠與生理時鐘之間的調控，可以點閱以下文章做進一步了解：
有許多證據顯示躁鬱症患者的生理時鐘已經失調。比如說，健康的人的體溫變化在日與夜有著顯著的不同（白天高晚上低），而躁鬱症患者的體溫變化的節律相較之下就減弱許多（如下圖）。
除了體溫以外，另一個例子是褪黑激素的變化。褪黑激素是大家耳熟能響、與生理時鐘息息相關的荷爾蒙之一。褪黑激素在我們體內的濃度一般來說是白天低而晚上高。研究發現，躁鬱者患者的褪黑激素的濃度，比健康的人來得低；而且有些研究指出，褪黑激素分泌的時間，可能隨患者的心情狀態而有提前或延後的現象。
更具體的說，當躁鬱症患者處於狂躁狀態時，體內的褪黑激素的分泌時間相較於健康的人會提早；而當患者處於憂鬱狀態時，褪黑激素的分泌時間比健康的人來得晚，且濃度更低。褪黑激素不正常的節律可能也間接解釋了為什麼患者的睡眠／清醒節律如此紊亂。
由於生理時鐘與睡眠調控的機制是如此的密切相扣，對於研究員而言，始終要面對一個問題：究竟生理時鐘之於憂鬱症狀的影響是來自生理時鐘本身，還是因為生理時鐘紊亂而睡不好的間接產物？
在Johns Hopkins的研究團隊利用極端的光照環境，試圖回答這個根本的問題。他們將實驗鼠置於3.5小時光亮與3.5小時黑暗的光週期，並觀察老鼠的行為變化。這相當於讓實驗鼠的「一天」從24小時直接縮短至7小時；也就說，每7小時就是一個日夜交替（T7 light－dark cycle）。
在這個極端的日夜交替節奏下，生理時鐘是跟不上環境的變化的，所以生理時鐘處於不停調整的不穩定狀態。但是，由於睡眠債的累積（睡眠恆定的調節），實驗鼠每天還是會感到疲累而去睏。最後的結果就是，在一天7小時的環境下，老鼠的睡眠會單純依賴「睡眠壓力」而不受生理時鐘的調控。這個團隊舉證在這樣的環境下，老鼠的總睡眠時數與REM睡眠時數，與在一天24小時的正常環境下沒有不同（Altimus et al. 2008）。
既然有了能夠「分離」生理時鐘與睡眠恆定的工具（1天7小時的環境），現在就要回答到底生理時鐘本身的紊亂，會不會導致憂鬱的症狀。
在行為學的實驗方法中，有一種方法是紀錄實驗鼠的「求生意念」作為評量老鼠憂鬱狀態的方法。在符合動物福利的條件下，研究員會輕輕的將實驗鼠引進一個溫水游泳池中（水溫25度以免實驗鼠失溫），進行6分鐘的行為觀察紀錄。實驗鼠都是游泳高手，牠們不會溺斃，但牠們也不愛玩水，所以會不停的游泳希望找到一個能立足的地方。但是有憂鬱症狀的實驗鼠會放棄的很快，於是就一顆小鼠頭漂浮在水面上，而水面下的四足會完全放棄掙扎處於靜止狀態（immobile）。
這個研究團隊發現，在一天7小時的環境下，雖然總睡眠時數與REM睡眠時數並無不同，實驗鼠放棄求生的消極行為顯著性的比在一天24小時的正常環境下來得長。這個實驗提供了證據，支持生理時鐘本身的紊亂能夠導致憂鬱症狀的行為（LeGates et al. 2012）。
再更進一步而言，甚至有時鐘基因突變的實驗鼠（Clock Δ 19 mice）被用為臨床前動物模型以研究躁鬱症。只是呢，研究員發現CLOCK這個時鐘基因的突變，不是讓實驗鼠變得憂鬱，而是會讓實驗鼠變得「狂躁」：活動量變高、睡眠時數減少、並且對藥物／甜食有較高的上癮程度。但是，躁鬱症的特徵是狂躁與憂鬱之間的不停轉換，這樣的話，狂躁的Clock Δ 19實驗鼠，還能作為這個疾病的實驗對象嗎？
有一派的學者認為，雖然Clock Δ 19實驗鼠並不是「完美」的實驗對象，但Clock Δ 19實驗鼠在一天之內有著狂躁（manic）與平復（euthymia）情緒之間的轉換，也就是說這個實驗鼠並不是一直處於情緒高昂的過動狀態，而是具有心境上的快速轉變，因此還是具有研究上的價值。除此之外，許多躁鬱症患者有心血管疾病、糖尿病、高血脂、脂肪肝等代謝疾病，都能在Clock Δ 19實驗鼠身上發現。
儘管具有副作用，鋰鹽是常見的用於減緩躁鬱症病情的藥物。由於鋰鹽在研究過程被多次舉證能夠改善Clock Δ 19實驗鼠的行為，甚至回復到與健康鼠無異，因此Clock Δ 19實驗鼠，也被用於了解鋰鹽是如何改善情緒與躁鬱症行為的對象之一。
儘管不合直覺，睡眠剝奪（sleep deprivation）在許多臨床試驗上（～60％病患）對於憂鬱症狀都有正向的改善。相較於抗憂鬱藥物需要2－4周才能見到顯著的改善效果，睡眠剝奪的抗憂鬱效果快速許多，而且成效顯著。但是，約有80％病患的憂鬱症狀都會在病患恢復睡眠時復發，甚至簡短的午睡都能將睡眠剝奪的療效打折扣（Rimmen et al. 1993）。
令人振奮的是，一篇來自於UCSD與UC Irvine的合作結果顯示，如果睡眠剝奪搭配生理時鐘醫學的治療，能夠快速且顯著的改善躁鬱症的病情，而且睡眠剝奪的效果能持續得更久（Wu et al. 2009）。在這篇研究裡，共有49位參與者（平均年齡40歲，男女比並沒有非常平均）。其中32位中的27位受試者參與全程，接受睡眠剝奪搭配生理時鐘醫學的治療：先接受長達33小時的睡眠剝奪（這33小時內都不能睡覺），並在後續3天回復睡眠，但是接受光治療（bright light therapy，5000 lux）與生理時鐘調整（sleep phase advance）的共同治療。
他們的研究報告顯示，儘管睡眠剝奪只有第一個晚上，而且所搭配的生理時鐘療程（光治療與生理時鐘調整）只有後續的3個晚上，躁鬱症的病情的改善效果可長達7個禮拜，是過去單獨的睡眠剝奪的效果完全不能比的。
這真的是非常鼓舞人心的好消息，而我們也能繼續期待著，透過對躁鬱症本身與生理時鐘機制越來越多的認識，科學家將能夠把越來越多的研究成果結合臨床醫學，減少躁鬱症患者或是其他精神疾病的患者，只能透過追尋酒精與藥物的慰藉，甚至選擇結束自己的生命，以悲劇結束他們生病的大腦。
參考文獻
- Altimus，C. M.，et al. "Rods－cones and melanopsin detect light and dark to modulate sleep independent of image formation." Proceedings of the National Academy of Sciences（2008）：pnas－0808312105.
- Kristensen，Mette，Andrew A. Nierenberg，and S. D. Østergaard. "Face and predictive validity of the ClockΔ19 mouse as an animal model for bipolar disorder：a systematic review." Molecular psychiatry 23.1（2018）：70.
- LeGates，Tara A.，et al. "Aberrant light directly impairs mood and learning through melanopsin－expressing neurons." Nature491.7425（2012）：594.
- Souetre，Eric，et al. "Twenty－four－hour profiles of body temperature and plasma TSH in bipolar patients during depression and during remission and in normal control subjects." The American journal of psychiatry 145.9（1988）：1133.
- Takaesu，Yoshikazu. "Circadian Rhythm in Bipolar Disorder：A review of the literature." Psychiatry and clinical neurosciences（2018）.
- Wu，Joseph C.，et al. "Rapid and sustained antidepressant response with sleep deprivation and chronotherapy in bipolar disorder." Biological psychiatry 66.3（2009）：298－301.
本文經王輝斌授權刊登
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航