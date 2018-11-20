議員的一天：不質詢、也不審預算，開會為了「出席費」

作者：羊正鈺｜設計：高嘉宏

除了常在電視上看到的立法委員，你還注意過哪些「民意代表」？是電影《海角七號》裡馬如龍飾演的鎮民代表，還是《血觀音》裡和棠夫人串通炒地皮卻被滅門的林議員。

11月24日的九合一選舉，除了立委，上述的民意代表都有份參選。

可是對於多數的選民來說，要不是選前的路口看板和公車廣告隨處可見，恐怕沒幾個人能叫出自己選區的議員名字，更不會有興趣瞭解他們都在幹麻？但議員其實比你想像中還要重要，就以「審預算」來說，光是全國22個地方議會，1年就有1兆多預算得靠議員來把關。

但諷刺的是，105年度總預算案審議完成的縣市中，就有新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義等5個議會完全沒刪，其中，新竹縣連續12年未刪，苗栗縣更有連22年零刪減的紀錄，而苗栗在前縣長劉政鴻主政時期，舉債近400億，年年大幅超過法定債限，縣政府甚至在2015年一度發不出薪水。

2016年監察院彈劾劉政鴻為了製造預算收支平衡的假象，2007～2014年間「虛列」中央根本沒給的補助預算510億，還要求各局處找錢，不但挪用災害補助款，更調借社福基金，但苗栗縣議會始終沒有善盡監督的責任，未核實審查。監委劉德勳痛批，「光是2012年國慶煙火施放，別的縣市施放天數都是個位數，但苗栗縣一放就是29天，經費達3.74億。」

事實上，「審預算」也僅只是議員的職責之一。

「議員」到底該做什麼事？

依據全台灣最老資格的台北市議會網站上，明文規定議員該行使的職權有3點：

議決｜依不同類型議案，議會成立7個常設委員會分別審查，並將審查結果送大會議決或向大會報告。 質詢｜針對市長施政計畫、各項施政報告、專案報告等以及各局處之業務執行情形，於開會時以口頭或書面的方式提出建言和意見等。 提案｜議員對市府之各項建議可提案經大會通過後送市政府執行，議會提案應有3人以上之附署。

再參考《地方制度法》第35和36條，更白話一點來說，議員就是在議會透過質詢、提案來監督行政部門，以及審預算。所以，作為一位稱職的議員，一年有多少時間在開會呢？

依《地方制度法》第34條規定，議會每6個月要開1次「定期會」，另外還可以加開6～8次「臨時會」，因各縣市議會制度和議員人數的不同，一年要開會的時間大概在90～220天之間。

至於議員開會到底認不認真，以新北市剛結束的第2屆第7次定期會為例，在議事錄中（點選「摘要紀錄」）可以看到，每次開會要不是只寫了「詳如簽到簿」，結果簽到簿根本未公開，不然就是出席率很高，只有少數議員請假。但再比對新北市「在地深蹲協會」整理的議會監督報告卻發現，平均質詢率僅有45%，甚至還有3位議員的質詢率掛零的。

曾在台北市和新北市議會都擔任過議員助理的王先生受訪指出，開會對議員們來說不是最重要的事，「很多議員根本沒有法案助理，幾乎都是地方助理，主要都在處理選民服務。但只有法案助理才跟質詢有關，議員一般都是想講什麼就講什麼，也沒有什麼質詢稿！」

既然如此，對於議員來說為何還要進議會？或許我們可以從議員們的「薪水」窺知一二，因為議員不像立委是領一筆定額的薪水：

以直轄市議員為例，可以領的薪水包括研究費12萬（月）、助理費24萬（月）、為民服務費2萬（月）、出席費（2450*220天）、出國考察15萬（年）等，其中為民服務費是實報實銷，出國考察也是用單據核銷，助理費理論上是用來養助理的，而出席費一天就有2450元（含出席費1000＋交通費1000＋膳食費450）。

其中算是議員「薪水」的，只有每個月12萬研究費和所謂的「出席費」，也因此各縣市議會的臨時會通常都「開好開滿」，議員則靠開會「簽到」就可以領到每月平均4.5萬出席費，可是不但簽到簿不公開，甚至桃園市議會還把開會的簽到簿，改成每個議員自己一本「簽到本」，然後就有議員出國也能簽到。

結果導致不少議員們「為了生活」，每年都有詐領出席費、或是詐領助理費被判刑的案例出現。但這些議員不好好開會，到底都在「衝啥毀」？

新北市議會第2屆第8次定期會的最後一天10月31日在議場內審議總預算，各局處列席坐滿了官員，應到的六十幾位議員卻沒幾位出席｜Photo Credit: 關鍵評論網 / 羊正鈺攝

其實，新北市議會的狀況並不是特例，我們拜訪了各地的監督聯盟，像是桃園在地聯盟就指出，「有的議員就算去質詢，也是走選民服務類型，像是蓋個老人會館，或是土地變更，哪條巷子拓寬一下，有人覺得這樣就是好議員，你也很難說這些不是議員的權責。」

「議員主要都在跑紅白帖、選民服務，有的議員幾乎沒進過議會。例如：安定區的梁順發，都沒有在質詢，但是地方的『風評』卻都說他選民服務很好。」在台南新芽協會觀察的議員裡，選民服務做的遠比在議會質詢還認真。

王姓助理進一步整理，如果沒有兼黨職、或黨團工作的議員，早上7～8點起來，有時候先去公祭，接著通常會去1～2個會勘或協調會，中午進議會或服務處之後，可能還有1～2個需要親自處理的選民服務，晚上則少不了各種跑攤要出席，每天忙到晚上10點多都是正常的。

所謂「會勘」就是「會同查勘」，跟「協調會」的屬性類似，指的都是議員透過公權力，要求縣市政府行政單位到現場勘查或是出席討論，目的就是為了加速行政效率、可以讓一些案件處理更快。不過，也有人質疑這跟私下進行「請託」、「關說」只是一線之隔。

今年4月就有一位北市府公務員匿名投書爆料，議員的「協調案件」一年超過2萬5221件，很多都被用來滿足既得利益者和做選民服務以鞏固選票，呼籲政府應公開「議會協調案件」資料。

「除了開會，議員們超過一半的時間都是花在選民服務、跑攤上，其他時間，有的會上節目，有時候會有考察行程、也有要出國的。」王姓助理的認知裡，選民服務和跑攤都是「必要之惡」。

「選民服務」和「跑攤」的必要之惡

以選民服務來說，另一位北部縣市7連霸議員的助理何先生就談到，現在選民的心態不比20年前，「過去的人比較尊敬議員，覺得議員很大。現在不一樣了，很多人都認為，我投你一票，你就必須為我服務，就有義務要幫忙處理事情（像是註銷罰單）。」

再加上現在越來越多的集合式住宅取代了早期的眷村，人與人直接互動的機會越來越少，為了讓選民「看得到人」，何姓助理不諱言的說，從只有議會辦公室，到上一屆開始多設「服務處」，案件只會變得越來越多。

其實選民服務有很多種，有的是議員得親自處理的，也有的屬於中央層級還得拜託熟識的立委幫忙，但也有的是自己打「1999」就能解決的問題。可是對於議員來說，最大的問題是「其他議員都在做，你不做就穩死了（選不上）！」因為大部分的選民，在乎的就是議員有沒有服務到自己？重要活動有沒有出現？有沒有握到手？有沒有在節日送摸彩獎品？

至於「跑攤」，說好聽是在做「田野調查」，但也是為了讓議員可以增加曝光、知名度和跟地方的選民聯絡感情。

像是「紅白帖」就是一種典型的跑攤，尤其是公祭，往往是中南部議員的兵家必爭之地，不過在雙北就不一定，王姓助理說，雙北的議員大多是派助理去，不會自己跑，除非是重要人士或是快選舉了，「有一次選前我去公祭，居然看到一大堆議員，平常在議會都沒這麼多人。」

而除了紅白帖，一整年各種時節都有議員跑不完的攤。2014年才當選第一任宜蘭縣議員的薛呈懿受訪時，就如數家珍地算給我們聽：

跑攤的節奏大概就是：過年（2月）是宮廟，過完年就是春酒（3月），春酒之後是清明時節，那時候春季（4月）通常有很多會員大會，5月是母親節，6月畢業季，7月會有各種夏季活動（像童玩節），8月則是中元普渡，9月中秋節，10月的話有像是重陽節，還有一些靠近年底的各種社團活動一直到11月，12月跟1月是歲末尾牙，然後2月又過年了。

其中，「中元普渡」更是重中之重，政大選研中心副研究員俞振華就強調，像議員的選舉在年底，為期一個月的中元普渡根本是肉搏戰，「假設一個選區有80～90個里，每個里都會辦中元普渡，再加上特定的宮廟、協會，一個議員或候選人如果有心要選，一個月跑80場以上都是很有可能的。如果到了9月初，只跑了30場或是更少，那當選的機會恐怕不會太高了。」

不論是從早到晚的跑攤文化，還是非做不可的選民服務，最後都是為了「選票考量」。王姓助理坦承，當議員不好好質詢、審預算，甚至根本不出席議會，其實就代表「他根本就不覺得自己該在議會發揮職權，他寧願在外面（選區）努力，沒顧好選區，就別想連任了！」

我不由得想起那位在嘉義選了7次議員都落選，今年還要挑戰第8次的公民老師林瑞霞曾公開對現任議員喊話，「不要只想連任，忘了責任。」

核稿編輯：楊之瑜