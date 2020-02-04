哈金《光天化日》小說選摘：跟對待男人不同，處死通姦女人的方式是點天燈

文：哈金（Ha Jin）

光天化日

中午我正吃著玉米餅子和拌海蜇，院門被撞開，光腚（註：北方方言，意思是屁股）蹦了進來，藍短褲的褲腰上插著把大木頭手槍，「白貓，」他叫我的外號，「快，我們走，他們把老母狗子在家裡抓住了，今天下午要給她遊街呢。」

「真的？」我把已經快要吃光的碗一擱，就衝到裡屋去拿我的背心和涼鞋。「我馬上就來。」

「光腚，你是說他們今天要給穆英遊街嗎？」我聽見奶奶用嘶啞的聲音問。

「是啊，咱們街的孩子全跑她家看去了。我來叫白貓。」他頓了頓，「嗨，白貓，快點兒！」

「來啦，」我喊著，還在找涼鞋。

「好，好啊！」我奶奶用她那把大蒲扇一邊拍著蒼蠅，一邊對光腚說，「他們該照老規矩點那母狗的天燈。」

「快，快走。」光腚見我一出來就連聲催著，轉身就走。我拿起把木頭的砍刀，跟他跑出了門。

「穿上你的鞋，寶貝。」奶奶伸出她的扇子想擋住我。

「奶奶，沒時間啦，我得快去，要不錯過機會，我就沒法把所有的事都講給你聽了。」

我們衝到街上，還能聽見奶奶在身後喊著，「回來，穿上你的球鞋。」

我們在頭頂上揮著木頭武器，直往永生路的穆英家跑去，奶奶的腿瘸了，只能一直待在家中院子裡，全靠我把外面的事情講給她聽。不過，她挺知道這個穆英，就像我們鎮所有的老奶奶都知道穆英，而且都恨她。每次她們聽說又有男人進了她的家，這些女人就說：「這次他們該給這個老婊子點天燈了。」

她們說的點天燈是過去懲罰淫婦的方法。雖然她們已經在新中國生活了二十來年，老觀念還留在她們腦子裡。奶奶告訴過我很多她親眼所見的從前的殺人方式。官家處死通姦罪有兩種，男的是殺頭，犯人被捆在一根豎在台上的柱子上，台子一般搭在集市上。第一通號角吹過之後，戴著面具的劊子手就走上台來，胸前拿著一把大板斧；第二通號角之後，劊子手走到犯人跟前舉起板斧；第三通號角後，頭就落地了。如果那犯人有家屬等在台下，就會把那顆頭抬起來，好和屍體埋在一起；如果沒家屬在場，野狗就會把那顆頭叼走，爭著吃完上面的肉，再回來分食屍體。

跟對待男人不同，處死通姦女人的方式是點天燈。犯人被脫光衣服倒吊起來，下面架上木頭燒起一堆火。火舌幾乎搆著她的頭頂，有兩個男人站在一邊用牛鞭擰成的鞭子抽她、她的尖叫聲全城的人都能聽到。由於那堆火只是慢慢地燒烤她的頭，這起碼要半天功夫才能讓她停止慘叫，要一天一夜的功夫才能讓她死透了。人們相信這種懲罰的方式是順應天意，因此那火堆被稱為天燈。可那已經是舊習俗了，現在沒人相信那些人會用這方式來烤穆英。

穆英家在永生路北邊的東風旅館附近，是一棟一年前建的花崗岩小房，水泥瓦的頂。一進這條街，光腚和我禁不住膽寒地四下張望，因為這是住永生路上男孩的領地。他們中間有兩個小子特別凶，幾乎殺人不眨眼，他們統治著鎮子的這一片。別條街上的男孩到永生路來，會被他們抓住了痛打一頓。當然，我們也做同樣的事。如果我們在自己領地抓著了別處的男孩，我們至少會沒收他身上的所有東西：蟈蟈籠子，彈弓，瓶蓋子，玻璃球，子彈殼等等。我們還要讓他叫我們每個人「爸爸」或「爺爺」。可今天有上百個孩子和大人都湧到永生路來了，這街上的二十來個頑童就不能守住他們陣地了。再說，他們也急著要看紅衛兵怎麼把穆英從她的黑窩裡拖出來揪鬥，就休戰了。

我們趕到的時候，穆英已經被帶了出來。一大群人圍著她家看熱鬧。院子裡有三排五顏六色的衣服晾在鐵絲上，還有個葡萄架子。有七八個孩子在那裡摘葡萄吃。兩個紅衛兵抓住穆英的胳膊，其他的二十來個紅衛兵跟在後面。他們都是從大連來的，身穿自製的軍裝。天曉得他們怎麼會知道我們鎮有個壞女人。儘管這裡的人恨著穆英，叫她的外號，但沒人真對她下手，這些紅衛兵是外地人，他們做起來就沒有顧忌了。

奇怪，穆英看上去很鎮靜，既不反抗，也不說話。那兩個紅衛兵鬆開了她的胳膊，她不出聲地跟著他們走到了西街。我們也全都跟在後面，有的孩子往前多跑幾步以便可以回過頭來看她。

穆英穿著天藍色的連衣裙，這使她和那些總穿著工作服和長褲、規規矩矩上班的女人不一樣。實際上，連我們小男孩都看得出來，她長得漂亮，可能是我們鎮這個年紀的女人裡最好看的。雖然她已經五十了，卻一根白髮都沒有。她有點兒胖，可因為長著長腿長胳膊，顯得很氣派。我們這裡大部分的女人臉色憔悴，而她卻白白亮亮的像新鮮牛奶。

光腚在人群前一竄一跳的，轉過身體，對著她喊，「不要臉，老母狗！」

她打住他，圓圓的眼睛閃著光，她左邊鼻孔旁邊的黑痣顯得更黑了。奶奶告訴過我，穆英的黑痣不是美人痣，而是淚痣。這意味著她的生活會泡在眼淚裡。

我們知道往哪兒走，到白樓去，我們的教室就在那兒，那是鎮上唯一的兩層樓建築。我們走到西街街尾的時候，一個矮男人從街角跑出來，喘著氣，手上拿著鐮刀。他就是孟粟，穆英的丈夫。在鎮子裡他夏天賣豆腐腦，冬天賣糖葫蘆。他在一大群人前停住了，像是忘了為什麼要衝過來似的。他轉頭朝身後看看，身後一個人也沒有，過了一小會兒，他小心翼翼地走近前來。

「請放了她吧，」他哀求道，「紅衛兵同志，這都是我的錯，請放了她吧。」他把鐮刀夾到腋下，把兩隻手抱在一起。

「別擋道兒！」一個高高的年輕人喝道，他肯定是個領頭的。

「請別帶走她，是我的錯。是我對她管得不嚴。請給她一次重新做人的機會，我保證她不會再犯了。」

人群停下步子，圍上來。「你什麼成分？」一個方臉的年輕女人尖聲問道。

「貧農，」孟粟說，他的小眼睛裡含著淚，一對招風耳抽搐了一下。「請放了她吧，大姐。可憐可憐我們！你們如果放了她，我給你們下跪。」不等他雙膝著地，兩個年輕人拽住了他，眼淚順著他黑黑的腮幫滾下來，他花白頭髮的腦袋開始搖晃起來，鐮刀被人拿走了。

「閉嘴。」高個的領導衝他喊著並給了他一記耳光，「她是條毒蛇，我們走了百十里地到這兒來，就是為了掃除毒蛇害蟲。你如果不停止搗亂，我們讓你和她一塊兒遊街。你想跟她一塊兒嗎？」

一陣沉默。孟粟用一雙大手捂住了自己的臉，好像他在發暈。

人群裡一個人高聲說，「你能跟她睡一張炕，怎麼就不能跟她遊一條街？」

好些大人笑了起來。「帶上他，也帶上他。」有人對那個紅衛兵說。孟粟真害怕了，無聲地哭起來。

他老婆盯著他，一句話都不說。她牙咬了起來，一絲淺笑掠過她的嘴角。孟粟在她的凝視下幾乎畏縮起來。兩個紅衛兵放開了他的胳膊，他站到邊上去，眼巴巴地看著他老婆和人群往學校的方向去了。

2020台北國際書展哈金相關活動

講題：哈金談他的短篇小說創作

主講：哈金

時間：2020年2月9日（日）18:00-19:00

地點：二樓夢想沙龍（台北市信義路五段5號，世貿一館二樓）

哈金簽書會

時間：2020年2月9日（日）19:15-19:45

地點：時報出版展位D506（台北市信義路五段5號，世貿一館一樓）

書籍介紹

本文摘錄自《光天化日》，時報出版

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作者：哈金（Ha Jin）

譯者：王瑞芸

在這個時代、這個地方，人民沒有隱私權、偏執狂肆虐，鄰居成仇、夫妻反目、國家反對個人，歷史抹煞人性──這些故事展示了人類驚心動魄的愚蠢。

「這是一本真實的書，沒有任何事件是虛構的。」

哈金唯一一部自傳性小說集。

描寫在大連長達十二年的童年生活，期間經歷文化大革命。

哈金寫下了一個過去時代的不忍卒睹，

不寒而慄的是，當代中國種種現狀，今日讀來依然熟悉。

我必須說真話，必須對抗遺忘，必須關注那些比較不幸以及一無所有的人。我必須嘗試超越任何國家。不管它們令你悲哀、或震驚、或沮喪，這裡描述的不過是千百萬大陸上的中國人曾經經歷過的生活。——哈金

《光天化日》中十二篇故事都發生在中國文化大革命時期。在中國長大，1989年天安門事件後移民美國的哈金，用一個倖存者的敏銳寫出了道德的淪喪，他說了一個鄉村小鎮歇馬亭的生活，那裡的男人和女人充滿了感情和執迷，但他們被榮辱、生死、背信和壓抑控制著，因而被短視所蒙蔽。街上的群眾鎮日期待著政治運動、公審，乃至於大肆舉辦婚喪喜慶，但凡是在公眾面前的批鬥或是耀武揚威都不放過機會，人人藉由打壓異己，塑立個人服從看不見的指令的虛幻形象。盲目的群眾接二連三地視其他鄉民遊街為好戲，這不僅是當局者殺雞儆猴，對於旁觀者同樣是藉由打倒他人來作為保全自己的偽裝。

好比〈葬禮風雲〉，操辦家中長輩的身後事竟與子孫仕途升遷禍福相依，而人們為了向黨表忠罔顧孝道。或是〈男子漢〉中一名丈夫到村里吆喝弟兄們到他家睡老婆，以及〈光天化日〉因為和多位男人睡覺遭當眾遊街的婦女。婦女和丈夫以外的男性睡覺便遭謾罵，然而男性卻是為所欲為，如〈復活〉中外遇的男人自閹便換來自由，重新生活……各篇看來光怪陸離、荒謬奇異的故事。卻是真實在中國發生的故事。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航