基礎建設不足的緬甸東枝，開放民間鋪路還可收「過路費」

緬語屬於漢藏語系中的藏緬語族，依照緬語授課老師緬甸華僑的教導，是講究「韻」的語言。緬甸俗諺「書寫求正確，唸讀講音韻」正是此意。緬語為追求聲調，有時詞彙或變音或省略，只為讓聽者如聞詩歌一般，這也成為緬甸的特色之一。而在我緬甸四大城之旅中（仰光、奈比多、蒲甘、東枝），又以東枝之行最為貼近緬甸風土民情，深入當地體驗如詩如歌的緬甸文化。

緬甸夏季酷熱，暑氣逼人，但東北的撣邦因地處高原，氣候宜人，並以東枝為首府。我直接搭機越過千山萬水，飛抵東枝黑河機場，黑河機場相當簡易，一棟航廈便分內外。

快步踱出，一踏入撣邦，只覺秋意襲人。我親愛的僑生同學已喜孜孜地在機場迎接，老友異地久別重逢，心情格外激動，他看似健康無恙，生活富足，更是讓我開心。此行半是訪友，半是深入緬甸在地，便乘坐友人休旅車拜訪東枝市。東枝是座位處半山腰的小城，越離機場，越是山路蜿蜒，海拔也漸次升高，行經一座附帶緬甸地圖的歡迎告示後，隨即進入東枝市區。

東枝市區幅員不大，主要由兩條沿山平行，高低毗鄰之街道構成。至友人家拜會家長問好後，便至當地信仰中心蘇臘幕尼塔（Sulamuni Pagoda）參拜，入境隨俗祈求平安。蘇臘幕尼塔身處東枝後山，潔白塔身搭配金黃尖頂，高貴典雅。塔中闢有各室，諸佛居內供信眾瞻仰，緬式佛陀的祥龍盤桓模樣展現出東南亞上座部佛教的特色。再往內走，下行還有類似「基隆仙洞巖」的鐘乳石洞穴，洞內空氣沁涼冷冽，諸佛環繞岩壁之上，益顯莊嚴。

洞口外是座懸空平台，憑欄眺望東枝市區，夕陽在遠方地平線逐漸隱沒，東枝自昏黃瞬間漆黑。此時靜默無語，只覺俗世的紛紛擾擾一時化為烏有，生活其實也能如此簡單純粹。

Photo Credit:高紹沖 提供

東枝民居櫛比鱗次地散佈於山間小盆地中，但山間小鎮也有間類似東枝版的「圓山大飯店」，是為東枝飯店，乃過去東枝達官貴人接待外賓之處，據說還曾接待過許多金三角大毒梟！雖然因年代緣故，我所住的房間設備裝潢稍嫌古舊，但飯店寬敞氣派，庭園花草繁茂，還可見到園丁修剪，儼然是一塊邊疆樂土。

隔日東枝的行程仍舊相當生活化，在友人的招待下，緬甸日常的家常菜滿滿一桌，家傳巴巴絲道地好吃。偶也上餐館享用套餐，身旁盡是僅通緬語的服務人員與東枝人，完全融入當地。東枝的日常不僅如此，上午在東枝酒莊啜飲緬甸紅酒，下午在東枝超市驚艷於緬甸名模的亮麗非凡，另購買台灣罕見的炸豬皮小吃，晚間則於夜市品嘗最道地的緬甸料理Mohinga（魚湯米粉），形形色色，不一而足。

Photo Credit:高紹沖 提供

最有趣的是東枝佛寺也有比擬台灣土地公似的「分區負責」，朋友便帶我到他們家鄰近的小寺院，於佛像上貼完金箔外，另添香油錢資助擴建寺院，住持還特意音譯我姓名為緬文，登錄至捐款芳名錄中，留下我在東南亞最神奇的回憶。

鄰近東枝的茵萊湖（Inle Lake）是緬甸鼎鼎大名的高原湖泊，海外遊客絡繹不絕，旅行團及背包客遍布湖岸，紛紛不遠千里到東枝近郊欣賞這無邊美景。我既至東枝訪友，老友也招待赴茵萊湖一遊。赴茵萊湖車程不遠，但路程迭遇關卡，原來緬甸基礎建設緩慢，政府開放民建道路並准予收取過路費，完全是台灣難以想像的畫面！

而茵萊湖也如同緬甸諸多景點，採國外遊客差別訂價，駛近便有關口攔下收費，過柵欄後湖區頓時熱鬧起來，胡亂穿越馬路的各國人潮，轟隆作響的日韓二手車，鑲嵌在湖邊丘陵的民居民宿，獨霸一方高聳矗立的富麗飯店，都共同分享此湖邊山色。友人與船家講好價，我們便踏上真如一葉扁舟的遊船，馬達聲達達啟動，船頭微微翹高，迅捷駛向浩渺大湖，轉瞬被湖水包圍，四人一舟在湖上自在遨遊，輕風拂面，乘風破浪，湖面觸手可及，偶有浪花點綴，再一口沁涼的呼吸，便是茵萊湖迷人之處。

Photo Credit:高紹沖 提供

此時海鷗盤旋而下，若即若離地尾隨，船家馬上見機兜售麵包，眼見海鷗賣力跟隨，我居然有些心疼，當即購下數包，開展一場餵食秀，雖然這遊戲玩過多次，但看著緬甸海鷗嗷嗷待哺，並在空中精準覓食的模樣，仍是相當有趣。

就在人鷗默契中駛近湖心，茵萊湖遺世獨立於山岳間，水系綿延，由眾多支流匯聚而成，湖面有許多植物堆疊形成的「浮島」，上方甚至建有房舍，湖邊居民便以浮島與湖水謀生，並發展出單腳操槳，雙手灑網捕魚的精湛技巧，也成為茵萊湖最知名的人文景觀。

再行至湖深處，湖中民居突然櫛比鱗次起來，浩浩然頗具規模，甚至有便橋連接，多間紀念品商店藏身其中，捨舟登上，一進屋便見脖上沉甸甸銅環的長頸族婦女賣力編織飾品，古樸的風味也讓我帶了幾件竹製品。

隨後再至Paung Daw Oo Pagoda佛殿，湖畔的金頂佛寺外尚有巍峨的龍船船塢，出巡專屬的緬式龍船華麗壯觀，與小舟旁圍繞停駐水面歇息的海鷗相映成趣。參拜佛寺已是緬甸旅遊的平常，不過無法穿鞋還是讓細石扎得我有些刺痛。寺內氛圍則一如既往地莊嚴肅穆，還可見身著傳統服飾的少數民族婦女集體靜默參拜，而佛殿正中卻見數尊「葫蘆」，細看才知單薄金箔已將佛像金身厚厚包裹，圓拙造型極為可愛，更見證緬甸人虔誠的佛教信仰。

Photo Credit:高紹沖 提供

稍事休憩，搭船輾轉再至湖上人家用餐，餐館全立於水面，僅以步道相連，船家展現技術於複雜水道中左右前行靠岸。緬甸菜色以茵萊湖所在的撣邦菜最為知名，身入寶山豈可空手而回，五大魚拌飯堂堂登場，這幾天我已在友人招待下，餐餐飽足，頓頓豐美，緬甸菜式又分量十足，雖深怕回台圓了一圈，但美食當前，也顧不得其他了。

魚拌飯以薑黃作成圓形飯餅，搭配茵萊湖淡水魚別有風味，大快朵頤後已近黃昏，茵萊湖又掀開另層面紗，露出金黃夕陽，波光瀲灩的模樣，登岸後再於湖畔靜坐一晌，星夜降臨，真切體會都會叢林難得的靜謐悠閒，享受短暫恬適的山居歲月。

Photo Credit:高紹沖 提供

東枝身處內陸，沒有仰光的燈紅酒綠，卻另有一番獨特的緬甸韻味。離別前日傍晚時分，我與友人一台野狼機車直奔山間小路，嘻笑懷念大學時期的荒唐。盤旋至東枝山丘之上，一方是荒野的原始蒼茫，野狗慵懶攤在路旁，一方卻也見民居炊煙裊裊，老人門前閒聊。

在東枝，在緬甸，雖不算富足之地，但與世無爭的印象深入人心。相信無論貧富貴賤，都能在緬甸找到安身立命之處，畢竟「此心安處是吾鄉」啊！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航