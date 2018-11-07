這位23歲英年早逝的黑人運動家，甘迺迪總統親自發電表揚

很多人應該都看過美式足球賽，美式足球其實就是橄欖球，比賽的重點主要是能夠把球帶往對方的區域，達陣了就算得分。這種運動最初起源於十九世紀的英國。1869年在美國的第一場比賽中打開了美國足球史的序幕，如此，近百年來也孕育了不少各領風騷的名人，例如：托尼・納森，還有傳奇性的全能運動員——金・索普......等等，其中令我最為欽佩的是來自於雪城大學的厄尼・戴維斯（Ernest R. Davis）。

在50年前種族問題尚未平息的年代裡，這一位黑人運動家注定要承受很多羞辱和歧視，即便他的聲名已經全美皆知，他的球隊也多次入選為全國最有名的第一球隊，然而，他在公共場合卻常常因為膚色的關係，受到不平等的待遇，例如：曾經為了要參加球賽，所有的白人球員都可以進住當地最著名的貴族飯店，而他和其他兩名黑人球員則必須遷住到很破舊的小旅館。在他甫被挑選進入當時所屬的大學時，也受盡了白人學生的白眼和揶揄。

戴維斯從小在失怙的單親家庭出生，並由祖父母撫養成人，他的母親也沒有能力撫養他，讓他自小就必須依靠撿拾瓶罐賺取些許的零用錢，但戴維斯不會因為父母長期不在身旁，而在心靈上有任何的創傷和負面的情緒。由於祖父是一位很有修養的基督教徒，從小耳濡目染之下，對於他內斂忠實的性格有著很大的啟迪作用。日後，無論是在與人共處上或者遭遇到挫折時，祖父的耳提面命和忠告，對他都有 著極大的鼓舞作用。

當戴維斯剛加入一開始所屬的團隊時，教練為了激發他的潛能，百般地磨練他，但是他鋼鐵般的堅持力並沒有因此而退縮或放棄，反而愈挫愈勇地打進全國賽，並且得到最高的榮譽。後來，在棉花盃全球比賽中他締造了無敗戰績，也因此被票選為全國最有價值的球員， 曾經有著名的體育記者稱他為「快車」。但在這期間，戴維斯要領獎時，也碰到了很大的挫折——他被通知領完了獎之後他得立刻離開頒獎現場。甚至於在慶功宴時，他和其他黑人隊友也被告知中途必須離開，這些都是當時美國社會環境裡，種族歧視的一個普遍的現象。雖然戴維斯是美國史上第一位被贈與最大殊榮——海斯曼盃中唯一的黑人，但在種族歧視的眼光之下，這份殊榮似乎也並沒有為他帶來多大的好處。

然而，這一位20出頭的年輕人並沒有因此感到氣餒或自暴自棄，他反而以溫煦忠誠的態度，主動向白人社會釋出他的熱誠和光熱，因此博得了白人社會極大的正面反應。只可惜這位優秀的黑人運動員在23歲時就得了急性白血病，這在當時曾經引起極大的關注。他精采卻短促的生命，連當時的美國總統約翰甘迺迪都極為不捨。在一次訪問行程中，甘迺迪曾經碰巧遇到戴維斯正受邀接受一個頒獎，當時約翰甘迺迪曾主動要求與這一位出色的黑人運動員見面，並且希望能夠當面激勵他，這對戴維斯也有極大的鼓舞作用。

後來戴維斯逝世的時候，約翰甘迺迪還親自發電告文，寫道：「厄尼・戴維斯是一位很了不起的年輕典範，他成功的特質一定會在未來的歲月中，不斷地鼓勵引領美國新一代的年輕人。」在美國運動史上，從來沒有一位運動員逝世的時候，有上萬名以上的球迷為他守候和送行。在戴維斯短促的23年生命中，其實他已經把自己的生命能量發揮到最極致的境界。

當你自己覺得內心正背負著無限傷痛或怨懟等負面情緒的時候， 請你要記住，這個世界上沒有任何人可以撫平你的傷痛，也沒有任何人可以使你的情緒立即平復，更沒有人擁有神力可以讓你的負面想法立即導正。可以為你療癒的人，就是你自己！可以鼓舞你的人，還是你自己！

當你碰到任何棘手的情緒問題時，你必須疼惜自己的情緒，嚴肅地面對自己的傷痛。因為只有自己肯定自己，才是真正的放下。無論是多負面的情緒，也需要用平靜的心去面對，因為這才是真正肯定自己的態度。唯獨你能獨自面對自己的時候，才有辦法真正看到力量的展現。

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