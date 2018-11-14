西班牙年輕人變了：酒越喝越淡、不再夜夜笙歌

文：胡嘎

旅居西班牙多年的作者胡嘎，對西班牙青年的印象是夜夜笙歌、不醉不歡。但近期似乎出現了一種新潮流，愛好運動、崇尚健康的新文化在西班牙年輕世代間流行起來。

西班牙文青最愛精釀啤酒

上回一群朋友聚餐，在酒商做業務經理的友人抱怨著最近業績難做，因為年輕人不喝烈酒了。我們驚訝地問說發生什麼事了？西班牙人晚上和朋友出去hang out怎能不喝幾杯Whiskey Coke或Gin Tonic呢？就算是受經濟不景氣影響，那也不是這一兩年才有發生的事了。朋友聳聳肩說，西班牙年輕一輩現在多喝啤酒，尤其精釀啤酒更是深受文青歡迎。

先生今年（2018年）冬天去了一趟加利西亞自治區，在又濕又冷的森林裡幫一部影片拍攝劇照。影片技術團隊都是年紀50歲上下的當地人，休息時間聊起身上穿著的戶外機能性服飾外，也聊起各自的孩子們現在多熱衷於各式各樣的戶外運動，可不像從前他們年輕時，只知道無所事事、喝酒聊天。

迪卡儂自有品牌成國民背包

我們今年春天去走朝聖之路（Camino）前，花了些時間採買健行所需的服裝與配備。西班牙最受歡迎、最平價的運動用品店，非來自法國的國際連鎖量販店迪卡儂（DECATHLON）莫屬。從前迪卡儂只在市郊設立量販店，這一年來竟然在馬德里市中心也陸續開了大大小小好幾家分店，光是我家附近就有3家。不論走到哪裡，總會遇到有人跟我一樣背著迪卡儂自有品牌的背包。

一開始撞包還覺得有點尷尬，現在這款背包已經普及到幾乎成為馬德里人的國民背包，撞包變成一種自然而然。從街上充滿慢跑的人兒和遍地開花的健身房看來，近年馬德里人對運動用品的需求大增；跨國企業迪卡儂鐵定是看好這大好商機，才會積極進入租金高昂的市區展店。

Photo Credit：胡嘎 來自法國的運動品牌DECATHLON在馬德里開了分店（Photo Credit：胡嘎）

西班牙青年的新生活運動

以上總總導向一個結論：西班牙年輕人變了──酒越喝越少、越喝越淡，越來越熱愛運動、越來越常往戶外走──這完全打破了我們仍然以為西班牙年輕人「熱愛派對、飲酒抽煙、夜夜笙歌」的刻板印象！回想當年我在荷蘭交換學生時，西班牙人永遠是所有國際學生裡，派對的領導者和起鬨者。猶記幾年前，青少年青少女在公共場合群聚飲酒的「El Botellón」行為還在西班牙各大城鎮盛行，直到警察開始罰款取締，才抑止這股習氣。還有2010年世界盃足球賽西班牙國家隊奪得金牌時，那舉國上下萬人空巷的街頭派對，也仍歷歷在目。

我和一些年輕人聊了聊，又找了研究報導來對照後，歸納出3個西班牙年輕人生活方式轉變的原因：

原因1：活得健康快樂才是Fave Fun

全球的Z世代（註）對未來的生活更加憂心，對健康也更加重視，因此飲酒量普遍比其他世代都要來得低。他們重視就業機會、社會權益，想要過得好，包括擁有健康的身體。因此，許多Z時代人不再認為與朋友have fun一定要喝酒，喝酒從此不再是一件很酷的事。他們偶爾喝瓶精釀啤酒、偶爾喝杯精緻調酒，但是不需要追求放空自我的酩酊大醉。與其派對後被宿醉浪費一整天，還不如淺嚐即止，保留體力與時間去運動，跑步、攀岩、滑板、單車，那才是他們have fun的定義。

註釋：Generation Z，1990年代中葉至2000年後出生的人。可說是第一個自小同時生活在電子虛擬與現實世界的原生世代。由科技發展形塑的社群關係與價值觀，深深影響了此世代的自我認同。

原因2：預算有限，就選一口入魂的精釀啤酒

雖然政府都說經濟一直在轉好，但是年輕人失業率沒起色，剛出社會的年輕人多半只能先從無給薪的實習職位做起。況且西班牙的薪資沒成長，馬德里的房租倒是水漲船高。在可支配所得比例趨減之下，傷荷包的酒不如少喝點吧。但是社交生活也不能全然放棄，要喝得少卻喝得好、喝得講究、喝得夠潮流，年輕人自然而然都投往精釀啤酒的懷抱。

原因3：社會在走，IG美照要有

Z時代的自我認同受到社群網路形塑與影響，隨著Facebook用戶趨向高齡化，當今年輕人最喜愛的社群媒體莫過於以分享照片和影片為主的Instagram。視覺決定內容，外貌和形象至上。受到全球崇尚健美身材趨勢使然，西班牙年輕人也日趨重視輕食、健身，午餐吃沙拉、下班上健身房，除了塑造健康漂亮的外貌、也營造Instagram上的美好視覺形象。

Photo Credit：胡嘎 馬德里人也瘋馬拉松（Photo Credit：胡嘎）

雖然當我聽到23歲的年輕同事說出「我不喜歡喝酒」時仍會深感震撼，遙想起10多年前交換學生時，和西班牙朋友們把酒言歡、以酒會友的那等狂熱，但也不得不贊同年輕一代生活方式的積極正面改變。友人的烈酒業績持續難做的話，我只好建議他轉行、改賣運動用品去吧！

What other people think… Feeling: energetic “Where other hobbies can be REALLY expensive, craft beer offers a somewhat less expensive barrier to entry. The tent continues to expand and offers enough of a range of tastes that most people can find a style to explore deeply.” —A craft beer lover from the U.S.

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航