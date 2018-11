西班牙年輕人變了：酒越喝越淡、不再夜夜笙歌

文:胡嘎

上回一群朋友聚餐,在酒商做業務經理的友人抱怨著最近業績難做,因為年輕人不喝烈酒了。我們驚訝地問說發生什麼事了?西班牙人晚上和朋友出去hang out怎能不喝幾杯Whiskey Coke或Gin Tonic呢?就算是受經濟不景氣影響,那也不是這一兩年才有發生的事了。朋友聳聳肩說,西班牙年輕一輩現在多喝啤酒,尤其精釀啤酒更是深受文青歡迎。

先生今年(2018年)冬天去了一趟加利西亞自治區,在又濕又冷的森林裡幫一部影片拍攝劇照。影片技術團隊都是年紀50歲上下的當地人,休息時間聊起身上穿著的戶外機能性服飾外,也聊起各自的孩子們現在多熱衷於各式各樣的戶外運動,可不像從前他們年輕時,只知道無所事事、喝酒聊天。

我們今年春天去走朝聖之路(Camino)前,花了些時間採買健行所需的服裝與配備。西班牙最受歡迎、最平價的運動用品店,非來自法國的國際連鎖量販店迪卡儂(DECATHLON)莫屬。從前迪卡儂只在市郊設立量販店,這一年來竟然在馬德里市中心也陸續開了大大小小好幾家分店,光是我家附近就有3家。不論走到哪裡,總會遇到有人跟我一樣背著迪卡儂自有品牌的背包。

一開始撞包還覺得有點尷尬,現在這款背包已經普及到幾乎成為馬德里人的國民背包,撞包變成一種自然而然。從街上充滿慢跑的人兒和遍地開花的健身房看來,近年馬德里人對運動用品的需求大增;跨國企業迪卡儂鐵定是看好這大好商機,才會積極進入租金高昂的市區展店。

以上總總導向一個結論:西班牙年輕人變了──酒越喝越少、越喝越淡,越來越熱愛運動、越來越常往戶外走──這完全打破了我們仍然以為西班牙年輕人「熱愛派對、飲酒抽煙、夜夜笙歌」的刻板印象!回想當年我在荷蘭交換學生時,西班牙人永遠是所有國際學生裡,派對的領導者和起鬨者。猶記幾年前,青少年青少女在公共場合群聚飲酒的「El Botellón」行為還在西班牙各大城鎮盛行,直到警察開始罰款取締,才抑止這股習氣。還有2010年世界盃足球賽西班牙國家隊奪得金牌時,那舉國上下萬人空巷的街頭派對,也仍歷歷在目。

我和一些年輕人聊了聊,又找了研究報導來對照後,歸納出3個西班牙年輕人生活方式轉變的原因:

全球的Z世代(註)對未來的生活更加憂心,對健康也更加重視,因此飲酒量普遍比其他世代都要來得低。他們重視就業機會、社會權益,想要過得好,包括擁有健康的身體。因此,許多Z時代人不再認為與朋友have fun一定要喝酒,喝酒從此不再是一件很酷的事。他們偶爾喝瓶精釀啤酒、偶爾喝杯精緻調酒,但是不需要追求放空自我的酩酊大醉。與其派對後被宿醉浪費一整天,還不如淺嚐即止,保留體力與時間去運動,跑步、攀岩、滑板、單車,那才是他們have fun的定義。

註釋:Generation Z,1990年代中葉至2000年後出生的人。可說是第一個自小同時生活在電子虛擬與現實世界的原生世代。由科技發展形塑的社群關係與價值觀,深深影響了此世代的自我認同。

雖然政府都說經濟一直在轉好,但是年輕人失業率沒起色,剛出社會的年輕人多半只能先從無給薪的實習職位做起。況且西班牙的薪資沒成長,馬德里的房租倒是水漲船高。在可支配所得比例趨減之下,傷荷包的酒不如少喝點吧。但是社交生活也不能全然放棄,要喝得少卻喝得好、喝得講究、喝得夠潮流,年輕人自然而然都投往精釀啤酒的懷抱。

Z時代的自我認同受到社群網路形塑與影響,隨著Facebook用戶趨向高齡化,當今年輕人最喜愛的社群媒體莫過於以分享照片和影片為主的Instagram。視覺決定內容,外貌和形象至上。受到全球崇尚健美身材趨勢使然,西班牙年輕人也日趨重視輕食、健身,午餐吃沙拉、下班上健身房,除了塑造健康漂亮的外貌、也營造Instagram上的美好視覺形象。

雖然當我聽到23歲的年輕同事說出「我不喜歡喝酒」時仍會深感震撼,遙想起10多年前交換學生時,和西班牙朋友們把酒言歡、以酒會友的那等狂熱,但也不得不贊同年輕一代生活方式的積極正面改變。友人的烈酒業績持續難做的話,我只好建議他轉行、改賣運動用品去吧!

