達賴喇嘛呼籲「非暴力才是正道」：靠教育成就慈悲的心與微笑

文：劉彥甫（University of Vienna & Ghent university global studies MA／國立中央大學歷史學碩士、專欄作家）

適逢國際和平日前後，達賴喇嘛前往歐洲四國（瑞典、荷蘭、德國、瑞士），展開巡迴系列講座。

在德國達姆城（Darmstadt）國會中心的「非暴力才是正道」座談會中，罕見與另外兩名諾貝爾和平獎得主，波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）、國際廢除核武運動（ICAN）成員瑞貝卡同臺（Rebecca Johnson），一同接受德國聯邦眾議院副主席克勞迪亞（Claudia Roth）與達姆城市長約亨（Jochen Partsch）邀請與談。

達賴除重申以暴力解決爭議無濟於事、非暴力途徑是唯一解方之外，更呼籲歐盟的人權價值與堅定的聯盟基礎，應輸出其他國際組織，一同承擔區域爭議。

與會嘉賓導言

在諾貝爾得主與談交流之前，達姆城市長、CANVAS（NGO代表希克曼Sinisa Sikman）以及藏人行政中央（CTA）委員Dhardon Sharling分別針對西藏議題與非暴力途徑導言。達姆城市長約亨首先在致詞時回溯西藏在1959年遭遇大規模的鎮壓；1989年天安門事件爆發，在西藏人挺身而出反抗威權的同時，沒有人曾預期柏林圍牆會以非暴力的形式走向和平，也由於達賴喇嘛一路堅持艱難的非暴力抵抗態度，所以在當年獲得諾貝爾和平獎。

儘管西藏在過去60年至今，仍遭到中國政府嚴苛的對待，但藏人為了維持西藏宗教與文化堅持以非暴力途徑，打開與中國對抗的路，非常難能可貴，因為暴力總伴隨衝突與恐怖事件發生，所以非暴力途徑是人類衝突唯一的解方。

由於德國憲法第1條明言，人之尊嚴不可侵犯，尊重及保護此項尊嚴為所有國家機關之義務，因此德意志人民承認不可侵犯與不可讓與之人權，為一切人類社會以及世界和平與正義之基礎。企盼各界將德國憲法的精神發揚，讓這個美麗的世界保有尊嚴。

對德國而言，早在聯合國成立之前，很多人權鬥士就是來自德國，且德國是一個法治國家，為了人權價值去捍衛做人的尊嚴，是德國憲法的底限，達姆城要維持非暴力途徑以維護人類的尊嚴，這是我們應該做的。

而同樣在塞爾維亞深耕多年的CANVAS則簡要地介紹近年各國採取非暴力途徑，成功讓喬治亞、烏克蘭、黎巴嫩、馬爾地夫與埃及等國（下圖1），走向良善治理成為可能的成果，具體回應達姆城市長的論述是可行的。

Photo Credit: CANVAS 圖一：近年各國採取非暴力途徑改變政局的案例

而對藏人行政中央來說，西藏是一個獨立的國家，雖然在1959年被中國侵入迫使8萬藏人流亡至印度，一無所有面對不可計數的困境，但CTA歷年努力的成果，已在世界建立30多個聯繫分支。中國想要完全掌握西藏，但西藏從未屈服於壓迫的手段，所以一直會有抗爭遊行的發聲。

兩年前約有兩千人在西藏東部，為保護游牧區的土地和環境，以和平遊行抗議中國政府入侵，並有三人自焚。在自焚者的遺囑中寫到，神聖領土的資源不僅被中國永無止盡的取用，甚至一直採用高壓的手段侵凌藏人，反覆囚禁藏人，但藏人將繼續堅持非暴力抗爭的形式，同時需要德國波蘭塞爾維亞等多方人士的支持，以非暴力的方式持續改變世界。

達賴的非暴力論述與歐盟價值

包含非暴力途徑、歐盟價值輸出、憤怒與忌妒從心靈去除、全球暖化的重視以及重建古印度精神，都是達賴此次受邀講座的論述重點。由於世界各地仍有眾多暴力的災難，人類渴望和平的態度更趨明顯，那為何非暴力是一個務實的途徑？

達賴認為，人類經科學家證實天性是善良的，且在過去幾世紀以來，各國捲入國際及國內戰爭等不可勝數的傷害，沒有帶來任何貢獻與成果，反而帶來數不清的憤怒與報復。尤其是失敗者負面的情緒，即便在生理上沒有被折磨，但心理上的怒火並沒有被撫平，所以才使暴力沒有止盡的蔓延。

歐洲了解暴力是不務實的，所以將眼光放遠成立歐盟。兩次世界大戰前後，德法彼此都仇視對方，但達賴的量子物理老師，在1990年向他表達，德法過去仇視彼此的態度已經完全消失了，所以歐盟建立的好處已突顯暴力是過時落伍的途徑。

由於暴力的基礎是建立在各國彼此的不了解，但因為歐盟建立，過去幾十年間，並沒有出現彼此征伐的危機，這是人類思維愈加成熟的現象，以非暴力務實的解決爭議，這是成熟社會的表徵。例如：華勒沙在蘇聯垮台後堅持了波蘭內部的和諧，選擇以非暴力途徑與原諒的途徑，這就是歐盟明顯地從過去的經驗記取教訓，避免戰亂。

為了歐盟共同的利益與追求，達賴表明企盼俄羅斯加入歐盟，甚至將歐盟的立意與精神輸出至拉丁美洲，並從北美開始。聯合國不應該是各國政府的代表，應該是全世界人民的代表，最終讓全世界變成一個國家，一個聯盟國，這是達賴認為可能實現的夢想。對東亞而言，中國、印度與日本必須成為一個聯盟國，以聯盟的意識行使非暴力途徑，在各國有不同意見與觀點時，透過對談取代暴力，具體的步驟就是要去核武。

去核武不能只是空談，透過諾貝爾歷屆得主一齊呼籲各國，明訂去核化日期就有可能；且去除大規模殺傷力的武器與防禦武器，變成去軍事化的和平世界，這也是需要系統與步驟。為了去軍事化，步驟上首要在物質上去武器，次要是在心靈上將忌妒、憤怒與憎恨去除，這些都要靠教育成就慈悲的心與微笑。

這是可以實踐地，因為人類在待人接物上，本來就自然地以真誠微笑去面對，連狗貓都能解讀人類的真誠心靈，搖尾巴互動。為什麼？

因為哺乳類動物的存在是屬於群居性，生存是靠著相同物種互相照顧、合作才能生存，而人類也是依靠著社群與社區，所以就會提升對他人的生存、權利與心靈的尊重，即便有不同的立場、觀點與利益，但最終都能透過分享找到雙贏的契機與結果，無論我們喜歡或不喜歡，我們最終都能並行的居住。所以歐盟未來也會跟位於南方的中東有關，又鑒於全球經濟的環環相扣，區域政治的各方位彼此互相依賴，國界已經不再重要。

上述的和睦相處也攸關全球暖化的問題，如果按照目前世界政局的步伐，大概在22世紀時將面臨非常嚴峻的挑戰，為下一個世代建立一個健全的世界，已迫在眉梢，因為人口學家預估在本世紀末將有100億人口，屆時問題的嚴重性已無法預測，所以環保意識及對他人的尊重與重視變得更加重要。

過去在印度的歲月裡，達賴嘗試復興古印度的文明與精神，因為古印度有許多非暴力原則與世俗倫理，具體呈現在印度教、基督教、回教及佛教教徒在印度，都能彼此和平共存，所以恢復古印度的價值與智識至關重要。現代印度偏向重視物質的發展，不過物質去應對當下的問題儼然不足，若從古印度智慧去融入現代知識是非常容易的，所以達賴未來的任務之一，就是復興古印度的知識與智慧。

由於中國境內約有4億佛教徒，所以融合中國和印度兩大國家的眾多人口，從系統性的聯盟溝通與發展，是有機會在本世紀末達到非暴力的世界，雖然達賴可能看不到這個美好的世界，但他堅信這份努力是值得的，且與會的貴賓與機構都有很大的潛力，一同達成這個目標，這就是達賴的期望。

Photo Credit: 藏人行政中央（CTA） 達賴與華勒沙接棒演講

華勒沙談民族主義與務實民主

「什麼樣的權力才是最強而有力的，中國對抗西藏的力量是強大的嗎？還是俄羅斯對抗波蘭的力量是強大的，最危險的力量是什麼呢？」華勒沙如是說，沒有人會相信歐盟的力量會有瓦解的可能，所以華勒沙當下也不相信蘇聯共產黨會解體，但他始終堅信最終會出現機會。

有智慧的人，並不是依靠電腦數據。當時在波蘭境內有一百萬士兵、境外有廿萬士兵，所以渺小的希望都是希望，華勒沙堅信西藏最終將獲得勝利，因為他自認務實，同時也有奮鬥經驗。

伊拉克戰爭的爆發，是因為意圖掠奪他國資源所發生憾事，就算現代有了網路和飛機，但人類還是產生了貪婪心去發動戰爭。儘管人類有宗教與文化的差異，但華勒沙一生就是在差異中度過，並找到新方式去解決爭端，所以中國和西藏也必須循新模式解決。

很遺憾新的伊拉克仍未成功站穩，但人類必須要查覺到改變世界的可能性，不應該只談論負面的效應。當我們問到，和平的基礎是甚麼，有一些人認為是經濟自由與法治，但也有人認為這是無稽之談，因為民族主義與金錢貪婪氾濫。如果第二種傾向變成歐盟的基礎，歐盟就必須有新的經濟模式，讓財富不均的現象緩解，不能只集中在少數人身上。

所以該如何面對民族主義呢？華勒沙認為當全球都在面臨衝突，卻反而更多人不想參與政治活動，不想投注社會資本，導致民族主義者獲利（像波蘭和川普），這個社會必須要有組織清楚說明左右派的主張，讓左右派政見中的共同利益，人人安居樂業的共識被突顯，才不會總是仰望歐盟的典範荷蘭，卻不知道國內的政治人物有誰能選擇。

人民不投票已造成問題，不投票只會讓困境被突顯，讓激進的政治領導者獲利，並不會改變現狀，所以在民主的體制下，已經不能繼續丟石頭了，我們要等到下一次選舉，那時命運仍給予人民機會，走入票箱別讓不同的觀點讓我們分裂。至於過去已經犯下的錯誤，該如何彌補?這也是華勒沙呼籲更多組織促進對談，去了解行動的意義，以及忽視國內政治的後果，讓投票行為更加有效明確，且同時支持西藏的運動，世界與歐盟都會變得更加美麗。

瑞貝卡談去核武與婦女參與

「諾貝爾不是頒給ICAN的，而是在維護正義的基礎上，每個人堅持不懈，努力推動非暴力的車輪轉動，才可以讓世界轉變」瑞貝卡在1970年代成立婦女會，逐漸在人生中勾勒出大家認識的她。1981年的遊行尤其重要，因為婦女的發言，要求英國政府去除武器的設備，讓國會進行半小時的辯論。形成風氣後，荷蘭也進行了和平運動且各國逐漸效尤。之後人類產生了核武，她就團結婦女、環保等運動，去阻止核武的使用、一起在柏林圍牆上塗漆，推動柏林圍牆倒塌。

非暴力運動可以在冷戰時期擴及到歐洲的東邊與西邊，她去了波蘭、東德還有哈薩克，倡導不要核武、血腥與暴力；所以西藏人的意志、使命與能量，不該由藏人獨自承擔，唯有團結所有人方能獲得自由，且透過非暴力的途徑，像政治家表態行動進程，並逐步改變。

很多人會問未來的婦女運動將如何持續？以色列和巴勒斯坦的婦女曾在1998年一起遊行，而塞爾維亞也在南斯拉夫解體時曾經做出貢獻。當軍人和警察取締禁止我們，以母親的身分透過聲音說，你們可以不做暴力的警察，且我們可以在核武區跳舞唱歌，透過美麗聲音的磁性和效應，讓大家知道核武的危險。

即使可能有牢獄之災，但這種非暴力並不是被動的狀態，而是讓推動與改變成為可能的主動力量，所以婦女運動不只是政治的、性別的運動，也是一種推動改變的結構，因為我們過去的努力已經讓許多國家停止核武的測試，聯合國也停止了核武的製造，所以應該繼續遊說九個核武國，放棄核武。

人們不應該被這些國家去除核武的緩慢進程欺騙，去除核武必須徹底，從廣島和哈薩克核爆測試的過去經驗，我們知道威脅與危機都存在，亟需受害者挺身而出，分享過去痛苦的經驗，所以要有系統的策略去除核武，當人民有概念，就會大規模抵制核武。

Photo Credit: 藏人行政中央（CTA） 眾人聆聽藏人Dhardon Sharling宣講（右二為Rebecca Johnson、右三為Claudia Roth）

德國眾議院副主席克勞迪亞的表態

藏人的自焚是為了傳統的語言宗教與文化，當西藏環境遭到破壞，喜馬拉雅山周遭人群生活的權利也將受到侵犯，所以環境的維護不只是環保議題，還是人權的問題，所以一定要拒絕中國一向將西藏視為國內問題的宣稱，這是普世價值人權的侵害。

這世界有1300萬人因為氣候暖化必須離開自己的家鄉，如果不尊重自由和法治，讓自己變成川普和普丁這樣的人，這將是多麼可恥的事。現下需要更多的運動者來推動人權與法治的自治，我們必須一起著手進行，讓專制的利益者不要得逞，我們每個人都有責任，德國總理梅克爾也該對中國如此呼籲。

暴力的情勢愈趨嚴，法國不應該出售武器給沙烏地阿拉伯，來避免葉門的傷亡。我們必須把票投給非暴力的政黨，不應放棄自己的願景，隨政客擺布，德國有民主、法治與人權基礎與憲法，可以從事非暴力途徑的抗爭，在現有的基礎上去軍事化。

此刻我們需要達類喇嘛的慈悲心去對抗憤怒、孤獨、冷漠的心情，德國需要向達賴學習非暴力途徑去面對暴力，這種慈悲與愛是唯一的力量去對抗黑暗，達賴的精神應該在德國人的心中，這實在太重要了。

歐盟價值亦是臺灣最後的堡壘

為何歐盟價值對臺灣至關重要，以下是筆者聆聽達賴歐洲巡講後的評析。達賴在演講中提及，西藏在1951年與中共解放軍簽署十七條協議（中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議），隨著藏中關係自1956年後逐步惡化，至1959年藏區全面抗暴、達賴出逃印度，中國片面撕毀十七條協議後，達賴喇嘛自1978年後與鄧小平達成默契，不談西藏獨立也不遵循中國當局政策的「中間道路」。

無論是早期抗爭下的協議與中間道路的妥協，關於藏中關係的「最大公約數」: 在中央人民政府統一領導之下，西藏人民有實行民族區域自治的權利；班禪額爾德尼的固有地位及職權，應予維持；尊重西藏人民的宗教信仰和風俗習慣，保護喇嘛寺廟。寺廟的收入，中央不予變更;依據西藏的實際情況，逐步發展西藏民族的語言、文字和學校教育等諸多要點，中國當局至始至終從未遵守。

而中國當年以民族自治誘餌，換得騎兵長途奔襲西藏抗暴的南蒙古，其菁英也在文革爆發後一律遭到剷除（參見《蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀：蒙藏民族的時代悲劇》）。這些明確的例證，加上早前美國駐中大使館人權報告的出臺，指證東突厥斯坦、港澳的人權此刻都已淪陷，足以證明任何少數民族在帝國邊緣，妄求片刻的平等對待，一如與虎謀皮，最終將一無所有。

Photo Credit: 大塊文化

臺灣公民李明哲遭羅織罪名迫害，返家路遙固然遺憾。但一向在美中關係保持中立的歐盟，近日不但宣布逐年增加投資貸款上限，將多年深耕內亞與非洲的「歐盟版一帶一路檯面化」，更不避諱邀請達賴喇嘛至歐洲巡講，同時瑞典政府外交部門接連加碼挑動中國的「敏感神經」、國際媒體大幅聲援臺灣多年的「堅毅」，以及臺灣新南向盟友陸續喊停中國政府投資的基礎建設與港口擴建計畫。

面對這些「訊號」，此刻臺灣政府必須加速重啟與歐盟之間的雙邊貿易協議，鞏固梵諦岡邦誼，具體落實非核家園的計畫進程、加強司法人權與轉型正義的基礎工程，以回應達賴歐洲巡講中的非暴力途徑與歐盟價值，當臺灣想成為國際聯盟中堅實堡壘的一員，世界不會遺棄福爾摩沙。

延伸閱讀：「和平、民主」的假改革：揭開中共併吞西藏的謀略

本文經台灣歐洲聯盟研究協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航