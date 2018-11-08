謙虛是美德？小心這4種情況適得其反

文：SmartM／向敏萱

不管是在進入職場前漫長的學習之路、還是進入職場後面對更多的課題，我們時時被教導要虛心受教，這樣的思維在亞洲國家或是本土公司中尤為常見。謙虛客氣固然能幫助自己接納指教、進步成長，但別對自己太過嚴苛，也必須注意，一味的謙虛客氣反而會讓自己變成一個軟弱而不可靠的人。

職涯網站the muse指出，在4種情況下許多人常常犯下「過於謙卑」的錯誤，其實適時的肯定自己不是驕傲，而是能夠讓自己更有動力往前走。

NG1：否定別人對你的讚美

還記得自己最近一次收到他人讚美的時候，當下的回應是什麼嗎？是不是直覺的、客氣的推辭、甚至細數著自己的僥倖或種種，只為了告訴他你配不起這樣的讚美？

許多人會認為，直接地接受他人讚美會顯得自大驕傲，更可能帶給他人尷尬，因此選擇藉由放大自己的缺點來顯現自己的謙虛。但是，因為努力而得到的成功是絕對值得讚美的，一味地客氣和否定，久了只會讓人對一個人的能力產生懷疑，自己也會得不到成就感和實質對自己的肯定。因此，下次面對他人的讚美時，就欣然接受吧！把那些客氣的推辭轉為一句「謝謝」就已足夠。

NG2：常說「可是⋯⋯」檢討自己

「可是」這個詞如果常常掛在嘴邊，也會是我們在追求進步和突破自我過程中的一大絆腳石。「我終於得到自己想要的工作了，可是其實好像沒有很多人申請」、「我終於完成一份讓主管滿意的簡報了，可是我如果有更多時間，應該可以做得更好」。自我要求高的人，常常都會有類似這樣的想法：永遠認為自己的成就沒有想像中的好。

虛心求進固然是好事，但像這樣的謙虛無異於鑽牛角尖，為什麼要投入時間和精力在否定自己的成就呢？不如好好將時間和精力投入於往後要努力的事物上，在有好的表現時，別再用「可是⋯⋯」來檢討自己了，「可是」之前的那句話，才是肯定自己的重點。

NG3：該當仁不讓時卻不夠乾脆

在職場上的許多領域都會需要其他人的指導和幫助，這本來是可以讓我們學習的好機會，但如果事事都要依賴他人的指導、尋求別人的意見，尤其是在自己的專業領域仍然如此，這樣的行為，就已不再是虛心受教了，而是對自己沒有自信、不相信自己的能力。

如果我們事事都要活在他人的認同裡，反而會給人不可靠、沒有主見甚至是不專業的印象。在自己的專業領域中，應該對自己的決策更有信心，獨當一面不是驕傲，而是負責的表現。

NG4：不是你的錯卻搶著認錯

對自己嚴格的人，往往會給自己施加壓力，而在事情狀況不如預期的時候，這樣的傾向會更加強烈，甚至是在自己無法掌控的範圍時責怪自己。毫不思考地接受他人批評指教，是不會讓自己有所成長的，對自己的工作負責是好事，但這不代表每件事都是你的錯。

此外，他人的批評和指教只會是參考，並不能讓這些影響自身的專業判斷，否則只會讓自己顯得懦弱。在生活中若發現自己對於自己無法掌控的事而自責，或是對於那些對自己毫無幫助的批評指責耿耿於懷時，記得對自己好一點，別再為此苦惱了。

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參考資料：fastcompany

本文經SmartM人才培訓網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航