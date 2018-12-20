「非暴力溝通」的技巧（上）：不要給予評論，試圖說出「觀察」

與他人相處溝通是愉快的，尤其是和關係親密的人，在相處溝通中情意互通的感覺，最能讓人感受到生活的美好。

但哪怕是關係親密的人，也會因為各種原因而產生小摩擦──這時，如果雙方都使用了錯誤的溝通方式，開始了互相辱罵、指責、埋怨對方，衝突會持續升級，結果因為小事不歡而散。

解決方法呢？當然是不要互相辱罵、指責、埋怨對方。

但問題是，在衝突情境中的人往往不會這麼想，他們會本能般地開始互相指責，義無反顧的深陷衝突，尤其是關係親密的人。

這個星期解讀的是《非暴力溝通》（台版為《愛的語言》），作者馬歇爾．盧森堡（Marshall B. Rosenberg）是一位臨床心理學家，他發展的「非暴力溝通」為社會作出的貢獻，讓他獲得了地球村基金會頒發的「和平之橋」獎。

非暴力溝通是一套方法／技巧，全書可分成3個部分，第一部分是透過非暴力溝通來表達自己，第二部分是透過非暴力溝通來理解他人，第三部分是透過非暴力溝通來愛自己。礙於篇幅，本文只專注談第一部分。

「非暴力」一詞來自聖雄甘地，指的是「暴力消退後，自然流露的愛」。因此，有些地區將這種溝通方式稱為「愛的語言」。

你可能會覺得你不會需要用到這一技巧，因為你不認為自己是個「暴力」的人──其實我們都不認為自己是暴力的，但日常中還是有許多話語確實會引起自己和他人的痛苦。

我們曾在之前的文章談到過，神經科學家發現，人類在經歷「他人排斥」或「物理創傷」時，同一個腦區（背側前扣帶皮層）會被活化──對大腦來說，社交傷害和物理傷害會帶來同樣真實的痛楚。

換言之，如果我們要向他人施展暴力，其實根本無需動手。

非暴力溝通的4個要素

所謂的非暴力溝通，顧名思義，就是去除溝通裡會造成傷害的成份，同時達到有效的溝通目的，讓雙方的真實心意相通。

我們經常看見夫妻吵架，但到底夫妻為什麼吵架呢？是因為不夠愛對方嗎？

不見得，更可能的情況是，夫妻深愛著對方（也因此結為夫妻），但他們卻用錯了溝通方式，結果雙方的真實心意都無法傳達給對方，卻把暫時的怒氣實實在在的發送給對方了。

例如，妻子看見丈夫把穿過的襪子亂丟，她可能會破口大罵：「你這個懶鬼！」這時，丈夫雖然知道自己有錯，但他認為因此稱他為懶鬼就太過分了，於是他回應道：「你知道我工作有多辛苦嗎？！」接著妻子又不服氣……

這就是錯誤的溝通方式。

那麼，正確的溝通方式是什麼樣的呢？盧森堡在書中寫道：

非暴力溝通模式有4個要素： 觀察 感受 需要 請求 首先，留意發生的事情。我們此刻觀察到什麼？不管是否喜歡，只是說出人們所做的事情。要點是，清楚地表達觀察結果，而不判斷或評估。 接著，表達感受，例如受傷、害怕、喜悅、開心、氣憤等等。 然後，說出哪些需要導致那樣的感受。一旦用非暴力溝通誠實地表達自己，前3個要素就會得到體現。 舉例來說，一位母親可能對她處於青舂期的兒子說：「費利克斯，看到咖啡桌下的2隻臟襪子和電視機旁的2隻，我不太高興，因為我看重整潔。」 接著，她立即提出非暴力溝通的第四個要素──具體的請求：「你是否願意將襪子拿到房間或放進洗衣機？」 這一要素明確告知他人，我們期待他採取何種行動，來滿足我們。這樣，這位母親就清楚地說出非暴力溝通的四個要素。

我不知道你讀了以上的文字後有何感想，但我自己的感想是：這是多麼平凡，卻又簡潔、有力的溝通方式啊。

比起罵對方「懶鬼」然後陷入爭吵，盧森堡提出的非暴力溝通不但去除了傷害他人的暴力成分，將自己的真實需求表達出來，而且也更能促使對方滿足自己的需求──能有效溝通之餘，也實際的解決了問題。

但這個例子還不能說明非暴力溝通背後所蘊含的智慧，要更好的掌握非暴力溝通，我們需要逐個剖析觀察、感受、需要、請求這4個要素，並總結成4個步驟。

1、不給予評論，只試圖說出「觀察」

印度哲學家克里希那穆提（J.Krishnamurti）曾經說，「不帶評論的觀察是人類智力的最高形式。」第一次聽到這個觀點時，「胡說八道」這個想法在我腦中一閃而過──在不知不覺中，我作出了評論。 對於大多數的人來說，觀察他人及其行為、而不評判、指責或以其他方式進打分析，是難以做到的。 在為一個小學提供諮詢服務時，我對此有了深刻的體會。這個學校的教師和校長經常反映彼此很難溝通。於是，學區負責人請我協調雙方的矛盾。我先和全體教師交談，然後請校長來參加討論。 會談一開始，我就問：「校長的哪些行為不符合你們的需要？」「他是個大嘴巴。」有人馬上回答。我的問題是想了解他們的觀察──校長說了什麼或做了什麼，而「大嘴巴」只是這位教師對校長的評價。 在我指出這一點後，第二位教師補充說：「我知道他是什麼意思。校長的話太多了！」這仍是一個評論──評論校長話多還是話少。 隨後，第三位教師說：「他認為只有他的話有價值。」我解釋說，推測別人想什麼與觀察他的行為並不是一回事。 最後，第四位教師也表明了看法：「他希望所有的人都一直聽他講話。」當我說這也是猜測時，有兩位教師脫口而出：「你的問題真難回答啊！」接著，我們注意區分觀察和評論，一起列出了校長的具體行為。 例如，在全體教員會議中，校長會講他的童年和戰時經歷，有時導致會議超時20分鐘。我問他們是否已向校長反映問題，他們說，他們試過，但從沒有提及具體行為──例如校長在會議中回憶往事。 最後，他們同意，在校長參加討論時，指出這些行為。與校長的會談開始後，我很快就發現教師們一直在說的事情。不論討論的主題是什麼，校長總是插話：「這讓我想到……」然後，他就開始講他的童年和戰時經歷。 我等著教師們說出他們的不快。然而，他們運用的不是非暴力溝通，而是無聲的抗議。一些人滴溜溜轉著眼睛；另一些人故意打著哈欠；還有個人直盯著手錶。我忍耐著這痛苦的場面，過了一會兒，我問道：「沒有人有話要說嗎？」接著是有些彆扭的沉默。 後來，在之前會談中率先發言的那位教師鼓起勇氣，衝著校長說：「你是個大嘴巴！」可見，不受舊習慣束縛，學會區分觀察和評論，並不容易。 最後，教師們終於告訴校長，他在做哪些事時，他們會感到不安。 校長聽後抱怨說：「為什麼從沒有人提醒我呢？」他承認他有講故事的習慣。然而，他接著就開始說與這個習慣有關的故事！這時，我提醒了他。會談結束時，我們總結了幾個辦法。一旦教師們不想聽校長回憶往事，就溫和地提醒他。

盧森堡深知人們一感到不滿，就會立刻作出評論，而且這些評論往往是負面的，對人不對事的，如「懶鬼」、「大嘴巴」、「小氣」等等。

因此，非暴力溝通的第一個步驟是「只說觀察」或「只陳述具體行為」，這其實也是為了幫助人們抑制自己評論他人的習性，把注意力集中在發生的具體事情、行為，而不是自身的分析、猜測、貼標籤──前者是中性的，不容易刺激對方的機械性反抗；而後者則很容易產生貶義，容易讓對方產生機械性反抗，哪怕對方意識到自己有錯。

總而言之，不給予評論，只試圖說出「觀察」，這不但能讓雙方都較客觀的聚焦在具體事物上，也能有效避免溝通變成衝突。

2、說出我的「感受」如何？

在日常生活中，我們會經歷許多各種不同的情緒，但在溝通中說出自己的感受（如我很沮喪、我很焦慮）卻是少見的。

但為什麼要說出自己的感受呢？如果我很憤怒的話，對方難道不能從我的表情和肢體語言上得知我的感受嗎？

在一次研討班中，一位大學生說，室友將音響的聲音放得很大，他怎麼也睡不著。我詢問他當時的感受，他說：「我覺得在晚上不該這麼大聲。」我提醒他，雖然他用「覺得」這個詞，但他表達的是看法而非感受。 我請他再試著表達感受，這一次，他說：「聲音太大了就會打擾到別人。」我向他解釋，這依然是看法而非感受。他想了想，斬釘截鐵地說：「我沒什麼感受！」 很明顯，他有強烈的感受。不幸的是，他體會不到，更不用說表達它們了。體會和表達感受並不容易。根據我的觀察，對於從事律師、工程師、警察、經理等職業的人來說，尤為困難──表達感受與他們的職業形象相衝突。 有一次，瑞士一家大公司的技術部門找到了我。他們面臨的難題是，其他部門的人不願和他們打交道。其他部門的職員在接受調查時說：「我們不喜歡請教他們。那就像和一堆機器說話。」了解到這個情況後，我鼓勵技術部門的職員更經常地表達感受。後來，情況有了好轉。 另有一次，我應邀去協助一所醫院的管理層。他們有一個項目需要醫生的支持。可是，不久前，醫生們以17：1否決了那個項目。為了爭取支持，他們準備再次舉行醫生會議。他們期待非暴力溝通能夠促進他們與醫生的溝通。 在模擬管理層與醫生的對話時，我扮演的是管理人員的角色。我一開始就說：「再一次提到這個項目，我忐忑不安。」選擇這樣的開場白，是因為我注意到，管理層極為擔心再次受挫。 我還沒來得及往下說，一位負責人就打斷了我，「你太不現實了！我們決不能告訴醫生我們感到不安。」於是，我就問他，為什麼這是絕不可能的事情。他脫口而出：「一旦我們示弱，他們就會更加盛氣凌人。」 對他的回答，我並不意外。畢竟，對於許多人來說，在工作時表達情感是無法想像的事情。然而，有位負責人還是決定試一試。這次，他不像平時那樣面無表情地陳述觀點──他不僅解釋了醫生改變立場的重要意義，而且還表達了內心的感受。 醫生的反應十分不同。他們非但沒有「盛氣凌人」，而且還以17：1通過了項目。這個戲劇性的轉變提醒管理層，工作中示弱也有助於解決問題。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航