「非暴力溝通」的技巧（下）：說出感受，提出明確的「請求」

回想一下，你上一次透過語言直接表達自己的感受是幾時呢？我猜不常有吧。

但為什麼要說出自己的感受呢？如果我很憤怒的話，對方難道不能從我的表情和肢體語言上得知我的感受嗎？

你當然可以用凶狠的眼神來告訴對方你很憤怒，但這樣做與指責一樣，同樣會激起對方機械性的防禦反應，他可能會感到懼怕、委屈，不知如何是好。

但如果你把自己的感受溫和的說出來：「我感到憤怒」──這卻能夠激發對方的同理心／共情，讓對方代入你的角度去看問題，為你著想。

這背後的原理是這樣的：儘管我叫你「不要想像紅色大象」、「記得不要想像紅色大象」、「一定不能想像紅色大象」，但你還是會想像出紅色大象。

同理，當你試著把感受說出來：「我感到沮喪」、「我感到憤怒」，這其實就是在提醒（或可說是強制）對方感受到你的心情。

而當對方能體會到你的心情時，或是擁有和你同樣的心情時，對方就更可能和你從同一個角度出發思考，溝通也就已經完成了一大半。

3、直接說出自己真正的「需求」

盧森堡認為，衝突之所以會出現在溝通，往往是因為（至少）其中一方的需求並未得到滿足，他寫道：

對他人的批評實際上間接表達了我們尚未滿足的需要。批評往往暗含著期待。 如果一個人說「你從不理解我」，他實際上是渴望得到理解。如果太太說「這個星期你每天都工作到很晚，你喜歡工作，不喜歡我」，那反映了她看重親密關係。 如果我們通過批評來提出主張，人們的反應常常是申辯或反擊。反之，如果我們直接說出需要，其他人就較有可能作出積極的回應。 不幸的是，大多數人並不習慣從需要的角度來考慮問題。在不順心時，我們傾向於考慮別人有什麼錯。 例如，如果孩子把外套放到了沙發上，而沒有掛在衣櫃裡，我們可能就會說他們是懶蟲。（但更好的方式是單純的說出需求：「我注重整潔，請把外套掛進衣櫃裡」） 在一次研討班中，我們就社會文化對婦女的影響展開了討論。在社會文化的影響下，許多婦女在表達請求時感到彆扭，好像做錯了什麼。 例如，她可能不會說：「我今天累壞了，晚上想休息。」相反，她的話聽起來也許就像是辯護詞：「你知道我一整天都沒歇過，我熨了所有的襯衣，把這週的髒衣服都洗了，準備了午餐和晚餐，還出去買了東西……你是否可以……?」 「不！」 她委婉的請求非但沒有被接受，反而馬上被拒絕了。她試圖證明她應當獲得某種權利。然而，對方的拒絕似乎再次表明她的需要微不足道。如果我們不看重自己的需要，別人可能也不會。 實際上，如果直接說出需要，獲得積極回應的可能性就會增加。 在另一次研討班中，一些女士談到對表達個人需要的畏懼。我母親參加了那次研討班。她突然站了起來，離開了房間，很久都沒有回來。 回來時，她臉色很蒼白。我問道：「媽媽，你還好嗎？」還好她回答說，「剛才想起了一件事情，心裡極為難受。」 「什麼事情？」 「36年來，我一直在生你父親的氣，我認為他不在乎我的感受。我終於意識到，其實我從沒有和他說明我想要什麼。」 是的。在我的記憶中，她總是委婉地表達自己，而不直接說她需要什麼。

非暴力溝通的第三個要素是「需求」。

我們常常會用批評來表達不滿，而不是直接說出自己的需求是什麼。我們還時常會犯詞不達意的錯誤──明明自己的需求很簡單，但就是要繞許多個圈子來表達，繞到最後的結果是對方不知道你到底要什麼。

更重要的是，我們往往會以為是對方的行為讓我們感到憤怒，但其實是因為我們的需求未得到滿足。

我在博客來看到有一讀者留言非常精彩，能讓我們更好的理解「需求」這一要素：

被丈夫罵了一句：「現在你迷看書，已到逹了一個令人討厭的地步！」 當下聽到這句狠話，我真的有點生氣。但我了解到他的批評不是源於我的行為（愛看書），而是他的某樣需求沒有得到滿足。 在我如剝洋蔥般的追問和了解後，終於找出了他負面感受背後的真正需要（他想有多點休息時間）並透導他說出他具體的請求（他希望由我，而不是他去接送參加訓練營的女兒，好讓他有多點時間休息，之前他誤會了我是因為要看書而不接送女兒）。對於他的請求我很樂意配合。 若我當朷只將焦點放在他如何罵我、令我生氣，繼而作出反擊。我們根本不會找到問題真正的源頭，也不知道做什麼去解決我們雙方的分歧（顯然，就算我少看書也不會滿足到他真正的需求）。

其實，丈夫只要直接說出自己的感受和需求，這位愛書的妻子一定能夠明白。但丈夫卻下意識的給出了與事無關的評論，差點釀成衝突。幸好，這位妻子懂得使用非暴力溝通。

當能直接說出需求時，就直接說出需求吧。再多的委婉和評論，都只是在增加溝通中的噪音。

4、提出明確的「請求」

在一次研討班中，一位女士談道：「我請我先生少花一些時間在工作上。3個星期後，他和我說，他已經報名參加高爾夫球比賽。」 這位女士說出了她不想要什麼──她不希望先生花太多的時間在工作上，但沒有說清楚她想要什麼。於是，我們鼓勵她直接說出願望，她想了想，說道：「我希望他每周至少有一個晚上在家陪我和孩子。」

提出請求看似容易，但其實是需要花心思去琢磨的。皆因我們使用的字眼有時候是很模糊籠統的，像上面的例子，妻子的確提出了請求，而丈夫也遵從了妻子的請求──但那卻不是妻子真正想要的。

有一次，我應邀去協調一些高中生與他們校長的矛盾。這些高中生對校長極為不滿。他們認為他是種族主義者，並準備找機會報復他。一位牧師擔心會出現暴力，就請我去協調矛盾。出於對這位牧師的尊重，他們表示願意與我見面。 一開始，他們就舉例說明為什麼他們認為校長是種族主義者。聽完幾個例子後，我請他們講講他們希望校長具體怎麼做。此時，一位學生不屑地說：「這有什麼用嗎？每一次和他說我們的想法，他總是說『離開這裡！我不需要你們這些人告訴我該做什麼！』」 接著，我向他們了解，他們向校長提出了什麼請求。他們回憶說，他們希望校長不要對學生的長髮說三道四。對此，我的看法是，如果他們說出希望校長做的事，而不是不希望他做的事，他們就較有可能得到積極的回應。 此外，他們還提出，他們希望得到公平的對待。然而，校長的答覆是，他對學生十分公平。我評論說，如果他們請求的是具體的行動，而非抽象的「公平對待」，那麼，他們就較有可能得到滿足。 於是，我和學生們一起列出了他們的具體請求，共有38項。其中包括：「我們希望黑人學生代表可以參加校服標準的製定。」、「在你提到我們時，我們希望你用『黑人學生』，而不是『你們這些人』。」 第二天，他們向校長提又了書面請求。當晚，他們就在電話中興局採烈地告訴我，校長同意了所有的請求！ 我們提出的請求越具體越好。如果我們的意思含糊不清，別人就難以了解我們到底想要什麼。 有一幅卡通畫描述的是一個人掉到了湖里。在湖中掙扎時，他衝著岸上的狗喊道：「快去求助！」 在第二幅畫中，這隻狗躺在精神病醫生的診斷台上。這個故事反映了人們對於幫助的含義可能存在不同的看法。

總結一下，我們談到了非暴力溝通的4個要素／步驟：

不給予評論，只試圖說出「觀察」 說出我的「感受」如何 直接說出自己真正的「需求」 提出明確的「請求」

這4個步驟構成了一個清晰表達自己的範本：

關於X這件事，我的感受是Y，我的需求是Z，你能否願意123……？

寫到這裡，我不禁思考，其實世上沒有多少人喜歡衝突、爭吵，但為什麼還是會看見各類衝突爭吵頻繁發生？

皆因人們不懂得清晰表達自己的願望，而且時常會以暴力的方式來表達自己的願望。

所以，如何提升生活裡的溝通質量？當你去除了溝通裡的暴力元素，去除溝通裡不必要的指東罵西，然後簡潔單純的把心意表達出來，你會發現，溝通裡就只剩下了高質量的、令人愉悅的感受。

有關非暴力溝通的科研結果，可以參考這個網站。

有研究顯示，同理心的強弱與溝通能力的相關係數極高（0.98）──個體的同理心越高，其溝通能力就越高。

但在日常生活裡，我們經常會不經意的陷入競爭心理，因而屏蔽了同理心。因此同理心常常需要被激發、提醒，而這正是非暴力溝通所擅長的。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航