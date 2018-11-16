《三點半後不收屍》：人道救援者眼中的尼日饑荒與「食物危機」

文：葛若鄰（Caroline Gluck）

如下有關尼日的十件事，大部分人應該都不知道：

該內陸國位於西非乾旱的撒赫勒（Sahel）區域，包括撒哈拉沙漠的邊緣地帶，曾經是法國的殖民地。 尼日（Niger）是法語系國家，不可和英語系的奈及利亞（Nigeria）混為一談。尼日人在英語稱Nigeriens， 而奈及利亞人則另稱Nigerians。 該國是世界上名列前茅的窮國。它在聯合國人類發展指數排名表上敬陪末座。即使遇上豐年，五歲以下兒童營養不良的比率仍然高達百分之十二，而且平均每六個小孩中便有一個活不到五歲。該國的出生率是全世界最高的。我曾讀過相關資料，大部分的尼日婦女養育七個小孩，不過我也遇過不少婦女養了十個或者甚至更多的小孩。識字率和教育水準低得駭人。極多數的人一天賺不到一美元。 尼日在二○一○年二月曾經發生軍事政變。在我到訪該國的時候，新政府似乎比舊政府受到人民歡迎，而且執政成績亦較舊政府出色。前任總統麻馬杜・丹吉亞（Mamadou Tandja）先前由於行事越來越獨裁而普遍遭受人民輕視。 尼日是鈾礦的供應國。北部阿爾利特（Arlit）的鈾礦供應法國核能發電廠所需的原料。尼日曾在二○○三年成為媒體的焦點，因為當年美國總統喬治・布希聲稱伊拉克的撒達姆・海珊打算向該國購買俗稱「黃餅」的半成品鈾。 尼日的人口約一千五百萬，人口成長率之高在世界上是數一數二的。尼日的國土面積甚廣，包含橫跨多國之撒哈拉沙漠的一部分，比法國、西班牙和葡萄牙的面積總和還大，或是等於加利福尼亞州的三倍大。 二○○七年，由於圖瓦雷格（Touareg）族發動一連串的攻擊，尼日政府宣佈北部地區進入警戒狀態，並且賦予軍方更多打擊該族叛徒的權力。居住於撒哈拉地區的游牧民族圖瓦雷格族一直嘗試爭取更多的自治權以及礦產利益。 最近幾年，該國北方的邊界區域已被視為動盪不安的地帶，據說也是伊斯蘭激進團體「伊斯蘭馬格里布的蓋達」（AQIM）活躍的地盤。 奴隸制度雖是官方明文禁止的，但是根據估計，至今仍有數以千計的人口遭受奴役。 中國渴望取得尼日的石油、黃金以及其他礦產資源，現正成為該國舉足輕重的盟邦。

二○○七年，尼日遭逢饑荒或是嚴重的食物危機。到底是「饑荒」還是「食物危機」，端視你說話的對象是誰。不管如何稱它，反正當年尼日食物嚴重短缺就是了，一方面因為旱災，另一方面因為稍早幾個月前又有大批蝗蟲壓境，對農作物造成毀滅性的破壞。數以萬計的孩童因急性營養不良而接受治療。聯合國警告道，該國有二百五十萬人瀕臨餓死的邊緣。

當年五月，聯合國發起一項一千六百萬美元的勸募活動，但是兩個月後，募得的總額還不到四分之一。後來英國國家廣播公司和「無國界醫生組織」一起合作採訪此一事件，然後透過電視報導將其公諸於眾，救災捐款方才大量湧入。此外還有其他大批新聞記者密切注意後續發展，因為他們渴望在獨家新聞的發掘上不落人後。

那時聯合國主管人道事務以及急難救助協調工作的副秘書長揚・艾格蘭（Jan Egeland）曾抱怨道：「等到我們看到電視播放的畫面，等到我們看到兒童瀕死的畫面，世界才醒過來。」根據他的說法，世界如果及早採取行動，這場危機本應可以避開。原本每天只需花費一美元就可讓一個兒童免於營養不良，如今卻要耗掉八十美元才能救回一個營養不良兒童的命。

然而，媒體披露饑荒在該國肆虐的消息卻引起反彈。有人控訴：該場危機故意被誇大成饑荒，目的在於衝高電視的收視率，並讓聯合國以及救援組織得以增加自己的預算。

使用英文famine（饑荒）這個F開頭的字會有麻煩，因為科學界對於構成饑荒的要件為何，尚無一致的結論。[1]大致上講，「饑荒」可以定義為：「因食物的極度匱乏而造成不尋常的高死亡率」。雖說這類死亡可直接歸因於飢餓，但是更有可能的情況經常是：嚴重營養不良引發疾病或是損傷，進而間接造成死亡。此外，飢餓導致人體極度虛弱，若是又有下痢或是瘧疾等疾病的侵害，那便是致命一擊了。

今天，大家普遍相信：食物危機以及饑荒並非總是由於食物極度缺乏才會發生，其實更可能是由於貧困脆弱的社區無力取得市場上的食物。說白一點，有太多人根本沒錢餵飽自己。政治因素也在當中作祟。誠如印度的經濟學家阿馬蒂亞・沈恩（Armatya Sen）所寫到的：「民主制度若是正常運作，饑荒是不會發生的。」

另外一個問題是：這個F開頭的字，它的爭議性實在太高了。二○○五年，麻馬杜・丹吉亞的政府故意將該場危機淡化處理，企圖迴避外界指控他怠惰或甚至無能，指控他沒辦法掌控情勢。政府方面警告，不可將情況「政治化」，並且不願承認國內出現任何問題，結果造成各救援組織難以號召響應的行動。

二○一○年的尼日依舊和二○○五年的尼日一樣，是世界上名列前茅的窮國。該國人民營養不良的比率高得驚人。即使在收成好的年份裡，遇上青黃不接的季節，為補口糧之不足，社區居民通常也吃野果和樹葉。此種下策，在救援組織的用語中被稱為「因應對策」（coping strategy）。其他的「因應對策」還包括變賣財物、大人縮減餐數確保小孩能夠吃飽、把家搬到都會地區以便尋求其他收入來源、仰賴食物救濟等等。

二○一○年，上述辦法紛紛出籠。所有教人擔憂的「因應對策」變成普遍的現象，而且有為數龐大的孩童被送往增設的供食中心。諸多現象都使嚴重食物危機又將再度籠罩的預言變得更加可信。根據預言，受災地區將包括尼日以及西非其他數個從馬利到查德、位於撒海勒（Sahel）半乾旱帶上的國家。

二○○八和二○○九年，撒海勒地區的降雨異於往常，結果導致糧食作物以及牧草嚴重歉收。根據聯合國糧農組織（FAO）的調查，查德的穀物收成減少了百分之三十四，尼日減少百分之三十，茅利塔尼亞減少百分之二十四，布吉那法索則減少了百分之十七。

Photo Credit: Reuters/達志影像

由於撒海勒地區中有多達一千萬人口面臨了食物供應不穩定的危險，樂施會便在二○一○年六月的一份新聞稿中提出警告[2]，並且發起了一項七百萬英鎊的急難救助募款活動。

尼日是急難救助地區的核心地帶，人口將近有八百萬，亦即該國有半數的人口處於飢餓狀態。不過，其他國家受影響的人口數也相當可觀，例如查德大約有兩百萬人面臨飢餓窘境，另外還有馬利、茅利塔尼亞、布吉那法索以及奈及利亞的北緣地帶。幾十萬名五歲以下的兒童暴露於嚴重營養不良的風險中。

樂施會有位同事在查德紀錄了一則赤裸裸的「因應對策」：幾名婦女掘開蟻窩，目的為了吃掉螞蟻儲藏在裡面的種子以及穀粒。

西非的食物危機正是救援組織所稱的「慢燒」（slow burn）危機。情況複雜而且強度漸增，起因多重而且影響不只一端。至於其他類的災難，例如地震、洪水、颱風以及颶風或是亞洲海嘯則可稱為「突發危機」（fastonset crises）：張力強而引人注目、災損明顯易見、畫面出現在電視螢幕上教人看得目不轉睛。這類災難比較容易估算傷亡人數以及災損。對於媒體而言，食物危機比較難以捉摸，因此也就比較難以獲得採訪曝光機會。

但是仍有一個問題。我才抵達我們設於塞內加爾首都達喀爾的西非區域中心，尼日當局就頒布了一項新的法令：除非事先獲得該國通訊部的專門許可，否則禁止記者甚至非政府組織的媒體人員在尼日境內進行採訪活動。申請書至少在出發前的三個星期便須送進通訊部，內容必須清楚交代到訪目的，還要附上詳盡的行程規劃，並且說明可能參訪該國的哪些區域。

除此之外，還須支付五十萬至二百萬非洲法郎的「手續費」（約等於新台幣兩萬七千到十萬八千元；如果採訪結果會在電視播放，價碼就是後者），由通訊部和國家拆帳。

我被通知暫且按兵不動。人家在首都尼阿美倉促安排幾次會面，聯合國和救援組織針對新的強硬規定表示抗議。情況還沒有明朗化之前，我也只能在達喀爾閒居，做做行程規劃，也和記者見面談話。

關於尼日政府頒布新法令的事我們都非常驚訝。先前，各方普遍認為：二○一○年二月新的軍政府開始執政後，很快就會承認其國內的食物危機已經浮現，並在應變計畫的擬定上，積極和聯合國以及各救援組織合作。的確，新政府開始執政後才一個月便宣佈該國面臨緊急的食物危機，同時呼籲國際社會伸出援手。我們肯定這是向前邁出了一步。至少政府承認問題確實存在，而且願意著手處理。

還好，我滯留在達喀爾的時間僅有短短幾天，最後旅行許可總算發給我了。針對非政府組織的新規定已經上路，應繳交的規費雖然稍微降低，不過為獲當局批准，依然必須提出計畫。我和某位通訊部的官員一起上路（我認為是派來監視我的），同時支付其日常的開銷。

我在深夜飛抵尼日。車子開進市中心的時候，其實很難產生什麼感受。我只能說，路上幾乎沒有車子，四周靜悄悄的。

從旅館到辦公室大約十分鐘的車程。首都尼阿美步調緩慢，氣氛慵懶，與其說是都市，不如說是大型村落還更貼切。交通號誌少之又少，柏油路面更是罕見，是個乾旱、塵土飛揚的地方。雖然市場有時會很熱鬧，但一般很少看到人群擁擠的情況。

Photo Credit: Jean Rebiffé CC BY 3.0 尼日首都尼阿美的空拍圖。

尼日多少讓我想起它的鄰國馬利，尤其是社交禮儀這一方面。就算只是打個招呼也不是輕鬆可以打發掉的：你也必須詢問對方的健康情形，打聽他的家人過得如何，關心他的整體近況。辦公室重要的會議也常被這種極具儀式性而且冗長的問候打斷。

大家明明都在忙著工作，這時卻走進來一個人，打斷你的討論，只為把那套日常的社交問候戲碼重新搬演一次。起初，在我看來，此舉幾乎算是粗暴的攪局。可是我很快便學會欣賞他們。在西方的社會中，手邊的工作經常令我們忙得連微笑或是抬頭看一眼的時間都省掉了，甚至在上班的路上也沒有閒功夫向同事或是其他人說聲「你好」。在牛津樂施會的超大總部裡，大家很少探頭到其他同事的辦公桌旁聊個三句兩句，而是利用網路的線上日曆安排小型會議，或以電子郵件取代面對面的溝通。尼日人的社交問候習慣正好提醒我們：人和人之間的相互聯繫很是重要，而且我們是人，具有人性。說來慚愧，光連這個都需別人點醒，不過我是欣然接受。

尼日全國已有幾百萬人開始對於生活感到絕望透頂，但在首都尼阿美幾乎觀察不到什麼明顯警訊。

尼日是世界上數一數二最窮的國家。它名列前茅的一些統計數據都不是他國羨慕的對象：人口成長率世界第一，從一九五○年的二百五十萬人遽增為現今的一千五百萬人；嬰兒死亡率世界第一；全國五歲以下兒童有百分之四十體重低於平均值，因為飢餓阻礙了他們的發育；低識字率以及低就學率。

多數的尼日人居住在撒海勒這個半乾旱的南部帶狀區域。該區容易降下為時雖短卻難預測的豪雨。該國其他的地區大部分是沙漠，也是撒哈拉大沙漠的邊緣地帶。近幾年來的氣候變遷導致沙漠化的現象，沙漠開始吞噬昔日的可耕地。這逐漸成為令人擔憂的問題。

然而，你在尼阿美很難獲悉這些災情。當地五彩繽紛的市場裡堆滿新鮮蔬果以及穀物。我很快便發現：在主要城鎮的市場上，放眼望去都是相同的景象。許多食物都是進口貨。專家分析之後指出：問題的癥結所在並非可買到的食物發生短缺，而是人民是不是有夠強的購買力。食物都在那裡，只是沒有人買得起。基本糧食的價格節節攀高，某些地區甚至翻漲一倍。可是一般人的收入卻掉了一半。這是雙重打擊。許多家戶不得不出售他們那些極有價值、如今卻餵不飽的牲口，然而到手的錢卻可憐地比市價低了甚多。他們開始變賣剩下來的家庭財物以及農事工具，債台經常越築越高，只為借到足夠的錢購買食物以及用以播種的種子。

最大的衝擊是：已有許多小孩子休學，然後離家搬到城鎮或是都市，並經常越過該國關防鬆弛的邊界，只為尋求幫助以及工作機會。樂施會一位名叫穆罕默德（Mohamed）的司機，在我們前往辦公室的途中指著街上的人對我說道：「這些不是尼阿美人。他們靠乞討維生，從鄉下來的。」

有人估計，今年在首都行乞的人，數目已比往年增加一倍。車子續向前行，我開始注意到一些明顯的跡象。經常看到一些穿著比起一般市民破舊的婦女和兒童站在樹下，以躲避那教人無法忍受的酷熱。兒童走近停在交通號誌前的車輛，舉手指指自己的嘴巴表示飢餓，然後再伸手乞討食物或是金錢。婦女則拿篩子去篩地面的沙，希望能撿到從載運食物的卡車上掉落的穀粒。不過，我們很難判斷這些家庭是否剛從鄉下來到首都，或是他們來到首都已有一段時日。

我抵達尼阿美的第一天早上便在樂施會辦公室的外面遇見伊素伏・穆穆尼（Issoufou Moumouni）。這位有兩個孩子的父親手裡拿著一個錫碗，

沿著馬路走下去。他告訴我，三星期前他離開自己那位於烏拉姆（oullam）地區凡都－卡伊納（Fandou-Kaina）的村落。據他猜測，他村落裡大約五十個家戶中已將近有四十個男人在過去幾個月裡紛紛離家尋找工作以及食物。

他面帶苦笑告訴我：「今年情況非常差，什麼東西都種不活。老天不下雨，我們就沒有希望。」

現在情況不好，可是接下來可能還會變得更差。那時正是六月，也就是傳統上尼日人所謂「青黃不接」的季節。下次的農穫要等到九月或十月，換句話說，民眾還要再等好幾個月才能收割穀類作物、送進糧倉儲存，然後才有得吃。如果習慣應付旱災以及飢餓的尼日人現在已經掙扎在過日子，那麼除非他們能夠獲得更多援助，否則我們就只能擔心，接下來的幾個星期和幾個月可能會發生憾事。

註解

[1]二○一一年，聯合國宣佈索馬利亞的六個地區發生饑荒。判定「饑荒災區」（in famine）的標準是：任何地區只要至少百分之二十的人口面臨食物極度不足，而且「總體嚴重營養不良」（GAM）比率高於百分之三十，另外全部人口的死亡率超過每天萬分之二。

[2]樂施會於二○一○年六月二十一日的一份新聞稿中提出警告：「作物歉收，旱災災情加劇，西非有一千萬人口正面臨飢餓的嚴重威脅。樂施會從自己的保留款中提撥三百萬英鎊以便在災情最嚴重的地區先辦理緊急救援工作。為了應付危機，樂施會面臨的資金缺口尚有七百萬英鎊。

主導樂施會在西非地區工作的麻馬杜・比代耶（Mamadou Biteye）表示：『如果我們趕快採取行動，那麼現在在我們眼前初現端倪的災難應能避免。距離下次收成還有好幾個月時間，人民已經覺得一籌莫展，因為只能吃樹葉、喝髒水。除非我們能募到錢，否則我們將會被迫棄那些最窮困的人於不顧。因此，雖然我們知道如今大家手頭都緊，但是仍然要向公眾提出籲求，仍然要伸手進去他們口袋的深處裡掏出錢來，以便幫助那些處境最為危殆的人。捐點小錢便能造成巨大改變。只要二十英鎊，就能餵飽一個家庭十天。』

樂施會對於截至目前為止所收到的善款表示歡迎，但另一方面也表示，因為上述危機的規模非比尋常，世界各國政府迄今整體回應情況依然不夠熱烈，這點不免令人感覺遺憾。『尼日緊急人道行動計畫』（一項由聯合國以及非政府組織共同發起的勸募活動）所需要的經費幾乎仍缺一半。經費缺口總額共計二億零五百萬美元。

樂施會的麻馬杜・比代耶表示：『在這場食物危機尚未演變成大災難前，捐款的人必須立刻採取行動。捐款金額以及速度正是最關鍵的。五年以前，尼日爆發類似的危機時，由於捐款人的速度太慢，人命被無謂地犧牲掉了，同時造成人道救援工作費用飛漲。目前急需各方慷慨解囊，如此方能拯救生命，又讓人民不致流離失所。』」

相關書摘 ▶《三點半後不收屍》：海地大地震後人道救援者的觀察

書籍介紹

本文摘錄自《三點半後不收屍：人道救援工作者的全球行動紀事》，無境文化出版

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作者：葛若鄰（Caroline Gluck）

譯者：翁德明

作者Caroline Gluck曾任職BBC十餘年，先後擔任駐柬埔寨、韓國及台灣的特派記者。2009年她投身人道救援工作，曾任國際樂施會（Oxfam）以及歐盟人道救援計畫ECHO的新聞專員。現為聯合國難民總署駐伊拉克資深新聞官。

人道救援工作是什麼？為什麼要做這些事？世界上始終有些地方發生著天災人禍，我們的印象卻常常只是停留在電視新聞當中，那一閃而過的、奇觀式的慘景畫面。但也僅此而已。這本書試圖用文字、及部分影像的輔助，使讀者感受到遠方現場的氣味、光影，人們的生命。或許，也能因此感受到，偶然倖免於苦難的我們，可以與他們分享一些什麼、為他們付出一些什麼。

Photo Credit: 無境文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航