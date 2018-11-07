中國在澳洲掛「兄弟鬩於牆」的海報給誰看？

最近在澳洲雪梨最繁忙的中央火車站有一幅海報引起了我的注意，上面用中文寫著「兄弟鬩於牆」幾個大字，下面有「中國一九三六年七月－一九三七年六月」幾個稍小的字。此外，還有對應的英文「Brothers and sisters」,「China in July 1936-June 1937」。海報的下半部分是一位澳籍華人的油畫作品，描繪了將近50位民國時期的男女老少，漫畫最後的落款是「中國文化中心雪梨」。

Photo Credit:李華 提供

中國文化中心是中國文化部在海外設立的官方非營利機構，它旨在加強中國和所在國家的文化交流與合作，增進相互了解和友誼，目前它已經在全世界開設了三十多個分點，雪梨的中國文化中心就是其中之一。

作為一個官方的文化交流機構，它的一言一行不是那麼隨心所欲，必然傳遞出中國政府想要釋放的信息。這個「兄弟鬩於牆」的主題有點耐人尋味，這句話本來出自《詩經・小雅・棠棣》：「兄弟鬩于牆，外禦其務。」意思是兄弟們雖然在家裡爭吵，但是能一致抵禦外人的欺侮。中國國台辦發言人范麗青曾經在回應兩岸共同保釣提議上引用了這句話，還算恰如其分，但是在一個和自己並沒有太多歷史源緣，社會制度和價值觀都不一樣的國度裡，貼出這樣一個標語有何用意呢？

「兄弟鬩於牆」的英文翻譯「Brothers and sisters」顯然不夠準確，它對於西方社會來說，能夠聯想到的恐怕是美國的一部描述洛杉磯上流社會大家庭的電視劇。如果一個不熟悉中國文化和歷史的西方人看到這樣的海報，顯然不能領會它的真實意圖。

中華民族又到了最危險的時刻？

海報上的日期「1936年7月－1937年6月」在中國歷史上發生了什麼事情呢？當時的中國面臨著內憂外患，內有赤匪作亂，外有日寇侵門踏戶，蔣介石政府採取了攘外必先安內的方針，引發了部分中國人的不滿。

1936年8月10日，中國共產黨決定放棄紅軍稱號，聯蔣抗日。

1936年10月9日，中國工農紅軍第一、二、四方面軍經過2萬5000里長征後，在甘肅會寧會師，長征宣告結束。

1936年12月12日，中國國民革命軍將領張學良、楊虎城在西安拘留蔣介石以迫使他聯共抗日，史稱「西安事變」。

1937年6月8日，中共代表周恩來與蔣介石在廬山談判。

1937年7月7日，盧溝橋事變爆發，成為中國全面抗戰的導火線。

1937年7月17日，蔣介石在廬山發表抗戰演說。

上述歷史時期就是如今中國國歌裡描述的「中華民族最危險的時刻」，當時的中共通過「三大法寶」之一的「統一戰線」爭取到了全民族統一抗戰，也為自己贏得了喘息、發展、壯大和反擊的機會，最後讓中國變色，江山易主。

今天中國政府通過這幅海報，來重溫當年危急存亡的歷史，難道又想爭取第二次全民族的統一戰線？

我們知道，如今中美貿易戰打得如火如荼，中國經濟增長明顯放緩，外資大量撤離、工廠紛紛倒閉，工人大量失業，各地群體性事件頻發，中國國內維穩的壓力不斷增加。習近平上台以來，政治上持續高壓，打擊言論自由、信仰自由，在少數民族地區實行近乎種族滅絕的政策。對外通過「一帶一路計劃」推動新殖民主義，很多西方國家開始警醒，紛紛抵制中國的滲透，中國政府面臨內外交困的壓力。

以澳洲為例，今（2018）年6月正式通過了《反外國干涉法》，以阻止外國勢力影響本國政治。同月，澳洲政府基於國家安全的理由，禁止中國電信企業華為參與5G網絡建設競標。中國也進行了相應的報復行為，如今的澳中關係進入了冰凍期。這個時候中國政府在澳洲貼出一張「兄弟鬩於牆」的海報，無疑給人「此地無銀三百兩」之感。

華僑還是革命之母嗎？

中國革命的先行者、中華民國的國父孫中山先生曾經說過：「華僑是革命之母。」

中國第一個資產階級革命團體興中會成立於檀香山，創會會員都是廣東籍華僑，成立於日本東京的中國第一個資產階級革命政黨，也得到了海外華僑的支持。

辛亥革命前的大小革命起義，經費大多數來自世界各地的華僑。據不完全統計，從1894年興中會建立，到1912年中華民國南京臨時政府成立，華僑捐款達1000萬港幣。抗戰時期，大約有3200名南洋華僑參加了南僑總會組織的「南洋華僑回國機工服務團」，史稱「南僑機工」。他們作為司機在滇緬公路上運輸國際援華物資，當時經常遇到日軍空襲，有上千名機工犧牲。

華人自古安土重遷，儘管在外漂泊，最後也要落葉歸根。華人有著自己的語言和文化，歷史上還曾經創造過輝煌的文明，他們來到其他國家，很難被當地的文化同化，所以自從清末以來，海外的華僑一直是中國政府爭取、利用的對象，今天的中國政府自然也不例外。

佔了這張海報大半篇幅的油畫就是出自一位澳籍華人之手，我們尚且不論這幅畫的藝術性如何，單就它的歷史意義和現實意義來說，一定得到了中國政府的充分認可，這樣一個「識大體，不忘本」的華人形象顯然是官方需要塑造的典型，藉著他的作品可以提醒當地華人「兄弟鬩于牆，外禦其務。」

如今中國和澳洲在內的西方國家關係都緊張的情形下，這裡的「侮」是誰，也就很清楚了，這幅海報其實是給當地華人看的。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航