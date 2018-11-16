一張圖搞懂受傷後該冰敷還是熱敷

受傷時，該冰敷還是熱敷呢？這個問題對一般民眾來說其實不好判斷。最近聽到「冰敷只能在受傷6小時內」，是真的嗎？

如果好不容易冰完了3天，但又扭傷了，該要冰敷還是熱敷？

或是我已經乖乖冰敷完3天了，教練叫我今天要改熱敷，但熱敷完卻更痛，怎麼辦？

遇到類似的各種狀況，堡醫師建議大家：

輕微受傷時12小時內冰敷，之後可轉熱敷。較嚴重受傷時36小時內冰敷，之後看狀況。最好是可以了解冰敷熱敷的原理，比較不容易判斷錯誤。

Photo Credit：侯鐘堡醫師

常見問題

Q1. 到底該冰敷多久？有時候冰超過3天還是腫脹，這時候要冰敷還是熱敷？

一般提到要冰敷12－72小時，指的是一般程度的傷害。若受傷程度很嚴重，是有可能要冰敷超過72小時的。至於要冰敷到什麼時候？判斷原則：皮膚溫度沒有升高，沒有腫脹，即可開始熱敷。

案例：有位淡水阿嬤開刀換膝關節，之後傷口持續腫脹發熱。她來診間問我到底要冰敷多久？ 我說「看受傷狀況。」結果阿嬤最後持續冰敷了3個月才好轉。

Q2. 我以前腳踝有受過傷，每次運動完都會不太舒服但沒有到痛。這時候要冰敷還是熱敷呢？

以前有舊傷，運動完會有小發炎，當天要冰敷，通常冰敷到當天晚上。睡覺後隔天開始又回復到慢性期，原則上是做熱敷。

Q3. 去復健治療熱敷完，更腫更痛耶。復健老師也沒跟我說該怎麼辦。

此時局部還有發炎狀況，改冰敷6－12小時之後再做判斷。需跟復健老師反應，因為尚處發炎期，其他治療處方也要配合改變。

熱敷的作用和原理

熱敷的作用及原理有以下4點：

使局部的血管擴張，增進血液循環，幫助身體移除乳酸堆積，增加細胞的新陳代謝率 增加軟組織的延展性及降低關節僵硬、降低肌肉痙攣 減輕疼痛感、達到舒緩及放鬆情緒的作用 真正組織的修復期，是在熱敷增加血液循環時

注意事項：

急性期不宜熱敷

注意熱過敏

勿燙傷，特別是感覺異常者，如糖尿病多年，或是中風患者。

Photo Credit：侯鐘堡醫師 熱過敏宜冰敷，必要時服用藥物止癢

Photo Credit：侯鐘堡醫師 這也是熱過敏

冰敷的作用與原理

熱敷的作用及原理有以下3點：

抑制傷害部位擴大，降低組織傷害 使微血管收縮，消炎消腫 降低神經活性，止痛

注意事項：

注意冷過敏

冰敷會使感覺遲鈍，勿凍傷

冰敷或熱敷的時間，以每次約10－15分鐘為一療程，依受傷情況每日可冰敷或熱敷1－3次。急性嚴重受傷可每小時冰敷一次，每次10－15分鐘。

一張圖總結：

Photo Credit：侯鐘堡醫師 冰敷還熱敷？一張圖搞清楚

本文經侯鐘堡醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航