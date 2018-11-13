為什麼諮商師即使知道癥結所在，也不會直接告訴你該怎麼做？

文：蘇品嘉

電影裡呈現的心理諮商師常常說著一些大道理來為案主解惑，偶爾還可能會跟案主發生感情。看似直接又浪漫的諮商過程，在真實世界中又是如何的呢？

或許是因為電影中劇情及時間有限的呈現方式，讓大眾認為心理諮商的過程就是「你提出你的問題，諮商師用一些道理來反問你，給你建議，讓你短時間就可以知道答案」。因此，許多人在現實生活中碰到困難時，會以這套觀念來尋求諮商師的協助，但是當他們真的參與其中的過程時，常常會覺得「為什麼你不直接告訴我該怎麼做就好了？」，因而覺得治療過程似乎沒有效用而中斷諮商療程。所以接下來的內容將會解釋心理諮商真正的用意以及諮商師的角色。

「為什麼諮商師不給我答案就好？」我相信這是很多人的疑問。其中的原因在於「他也不知道什麼對你才是最好的，只有你自己才知道什麼對你是最好的。」這兩句話讀者聽起來可能會覺得很荒謬，就好像你今天身體不舒服，去找了醫師，結果醫生跟你說我也不知道該建議你做什麼一樣。然而，這兩句話卻是心理諮商其中的真正意義。請試著想想，當你因為某一件事而尋求諮商，而你的諮商師聽完你描述的困擾及處境後，給了你建議，但是你照著做的時候卻發現結果並不如預期，或許更為糟糕，這是為什麼呢？諮商師是否該因為給了這樣的建議而為這個不好的結果負起責任呢？

每一個獨立的個體從出生到此時此刻都被大大小小的經驗所影響，有太多的層面去影響此時此刻你的面貌，很多事情是在你能控制的範圍之外。這也是為什麼諮商師不會給予建議。諮商並不像一般的醫病關係，每一個狀況都有一套標準的治療流程，並不是同樣因為憂鬱症進來的個案就用同一套治療程序跟方法去協助個案。諮商師的角色就在於使用他所選擇的諮商理論去分析為何會有這樣的狀況（case conceptualization）以及運用該理論底下的介入方式（interventions）來幫助個案。諮商師也必須考慮到各個層面，例如個案本身的性格（characteristics）、文化（culture）、成長背景（growing background）、價值觀（values）、以及最重要的「問題的成因」（identifying causes）來計劃一個適合這個單一個案的治療程序及方法（treatment plan& strategies）。

然而你或許會覺得，既然諮商師評估且分析完問題後，就應該可以針對問題來提出建議了，但為什麼還是不行呢？這就要說到諮商師與案主的關係了。這樣的「醫療關係」並不像一般的醫病關係。一般民眾在生理不舒服而尋求專業醫療人員協助時，其目的在於改善身體的病痛。那麼民眾尋求心理諮商協助的目的多在於有更好的心理狀態和生活品質。但重點是，更好的心理狀態和生活品質的定義是什麼呢？每個人對這句話的定義不同，例如有些人認為的好生活，在別人的觀念裡可能還不夠，你想要的別人或許不喜歡。假如諮商師真的給出了建議，那也是被他的文化、價值觀、成長背景等等的因素所影響而做出的判斷，在他的價值觀裡覺得適合你的建議，有很高的可能並不是你真正想要的。因此心理諮商的真正意義在於，幫助案主在諮商療程中發現自己沒有意識到的事情，進而更瞭解自己，對於尋求協助的事件本身也有更多不同層面的看法及了解，因而能夠做出最適合自己和自己最想要的選擇。

那麼諮商師在諮商過程中又是什麼角色呢？前面有提到，諮商師的角色就在於使用某一個諮商理論去分析案主的狀況以及運用該理論底下的介入方式來幫助個案。這裏所說的「分析案主的問題」是在於諮商師利用某一理論的角度切入，分析該案主為何會有這樣的困擾及問題的成因。為了要有一個完整且正確的概念（conceptualization）去明白問題的來源，諮商師會依照該理論，以問答的方式去收集各個層面的資訊，例如成長及文化背景（growing & cultural background）、生命中的重大事件（significant events）、生理健康及用藥狀況（physical health & medical history）、思想信念（core beliefs）、以及面對問題的一貫態度及處理方式（attitude & coping skills）等等，因此諮商師說的每一句話都是有目的的。當諮商師有了全面的了解並且認確了幾個造成問題的因素之後，會從該理論中選擇適合案主的介入方式，並且依照案主的人格特質及狀況進行些微調整。

在諮商的問答過程中，諮商師扮演許多不同的角色。他可以是你在「自我探索」的旅程中的夥伴（partner），與你共同發現更多你自己不知道的一面；他也可以是一個提倡者（advocator）的角色，在你覺得困惑茫然的時候，他會想辦法找尋對你有幫助的資源；他也可以是一個教育者（educator）的角色，教你許多應對技巧（coping skills），這也是許多介入方法的目的。

有一句俗語說「給你一隻魚，不如教你怎麼釣魚」，這也是為什麼即使諮商師知道答案，他也不直接給你你想要的，因為當你獲得了答案而解決當前的問題後，有很高的機率是你之後再遇到另一個問題時又會再回來找尋協助，因為你並沒有學到適當的處理方式，你還是原本的你，你不知道是什麼造成你的問題，所以當你在遇到另一個問題之後又會以同一套模式去處理。因此諮商師最重要的角色在於，藉由諮商的過程中讓個案可以更了解自己完整的樣貌：是什麼造就了今天的我、為什麼我會有這樣的情緒、為什麼我的處理方式會這樣等等，並且賦予個案適當的應對技巧，如此個案在面臨另一個問題時，也能運用所學的技巧去有效的處理。

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文合併上、下兩篇發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航