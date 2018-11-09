如何培養孩子的同理心？「假想友伴」是心智發展的關鍵

現在許多父母都了解，遊戲對兒童來說，除了玩樂之外，更是重要的學習途徑，但是我們要藉由哪些遊戲來幫助孩子學習呢？《教養是一種可怕的發明》就提到：「打鬧遊戲似乎幫助動物和孩童與其他動物和人互動；探索遊戲幫助動物和孩童學習事物運作的方式；假想遊戲幫助孩童思考可能性，以及理解其他人的心智。」若要培養孩子的心智發展，假想遊戲是關鍵的一環。尤其有假想友伴的人，雖然沒有比較聰明，但在理解他人時，卻占了不小的優勢。

假想友伴協助孩童發展心智

對幼童來說，眼前最重要也最有趣的問題是，搞懂別人的頭腦裡在想什麼。心智理論（Theory of mind）指的是了解他人的慾望、看法、情緒和信念的能力，這相當可能是人類進行的學習活動裡最重要的。

當你檢視自閉症（autism）患者時，你就能明白心智理論有多重要。自閉症（Autism Spectrum Disorder，ASD）帶有複雜的症狀，但似乎最主要的問題之一在於，理解他人心智想法對患有自閉症的孩童而言，是相當困難的，這也導致患有這類症候群的人有令人痛苦的社交困難。

即使是非常年幼的嬰兒，也瞭解他人和自己的心智運作方式裡的重要事情，到了20歲（和30歲、40到50歲）仍然在學習。但是從18個月到5歲之間是發展心智理論的重要分水嶺。孩童瞭解人的慾望、情緒和信念運作的基礎事實，他們會知道不同的人想要的東西不同，相信的東西也不同，而這些差異會讓人表現出差異頗大，有時非常令人困惑的行為。

孩童假想關於物質世界的事情，但是他們自發的假想大多關注於人們（或是像人的生物，例如：老虎、怪獸和精靈）的行為。想像友伴是這類假想中特別鮮明的一個例子。想像友伴很吸引人，但同時也有點令人毛骨悚然，然而人們把它們當作天才、瘋狂的徵兆（或是兩者兼具）。但是這樣的狀況其實相當普遍：心理學家瑪喬麗．泰勒發現，約有66%的學齡前孩童有某種的想像友伴，通常是友善的，但有時帶有恐嚇性，通常都有點怪異──一隻有著斑點尾巴的恐龍，或是住在南極、有著一頭拖地長髮的女孩。

迴紋針測試：孩子能夠理解他人了嗎？

有想像友伴的孩子和其他小孩比起來，並沒有比較聰明或比較瘋狂。但泰勒發現人類假想和心智理論之間存在清楚強烈的關係。她出問題給孩童，解決方法需要他們理解他人的心智。舉例來說，其中一項有名的任務是錯誤信念（false-belief）測驗。你拿給孩童一盒OK繃，但裡面裝的不是OK繃，而是滿滿的迴紋針。

然後，你問孩童他們認為裡面有什麼，以及他們認為其他人會認為在裡面的東西是什麼。較年幼孩童會說，他們總是認為裡面有迴紋針，也認為其他人都會這樣想。到五歲左右，大多數的孩童能夠理解他們之前的錯誤信念和他人的錯誤信念。對於解決這類問題，自閉症的孩童會感到特別困難。

比較會假想的孩童在理解他人時，有明確的優勢；他們在這類「錯誤信念測驗」表現比較好。而這個優勢在有想像友伴的孩童身上特別明顯。

大量閱讀小說的人較有同理心，也較能理解他人

假想似乎也讓成人變成更好的心理學家。對於成人而言，小說和戲劇等同於假想遊戲和想像友伴。研究顯示閱讀小說跟假想有同樣的益處。大量閱讀小說的人較有同理心，也較能理解他人。與只閱讀相同數量的非小說（non-fiction）讀者相比，閱讀小說者在大人版的心智理論測驗裡表現較好。

這是原因，還是只有相關性？在一項實驗裡，研究人員讓受試者分別閱讀來自文學作品、大眾小說和非小說的段落。然後研究人員請他們根據動作，判斷對方的想法，或是根據臉部表情，判斷對方現在的感覺。結果發現文學作品能夠立即促進解決心智理論的問題，而大眾小說和非小說就沒有如此的效果。所以，如果你真的有興趣增進對於心理學的理解，應該馬上放下這本書，然後去讀喬治．艾略特的《米德爾馬契》（Middlemarch）。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航