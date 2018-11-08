紅腫熱痛別大意：「蜂窩性組織炎」的病因與治療

文：白映俞醫師

你可能聽過醫師指著你傷口附近的紅腫說：「這是蜂窩性組織炎。」卻不了解自己皮膚與蜂窩究竟有何關係，怎麼會有這麼奇怪的病名呢？

蜂窩性組織炎代表皮膚與底下軟組織的細菌感染，這病不算少見，通常患者服用幾天抗生素後就有改善。但有時蜂窩性組織炎可以演變到超乎患者想像的嚴重程度，像細菌會侵入到筋膜肌肉等更深層的組織，引發壞死性筋膜炎（necrotizing fasciitis）；或是細菌侵入淋巴系統與血液，引發敗血症（sepsis），造成生命危險。

Photo Credit：照護線上

蜂窩性組織炎最常見的發生位置是患者下肢（腿、腳）的皮膚，但其實全身上下都可能出現。主要症狀有個口訣：紅、腫、熱、痛。就是指在感染位置局部皮膚發紅不褪、腫脹、摸起來局部熱熱的、還會有持續性疼痛。

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那為什麼會有蜂窩性組織炎呢？皮膚是人體面積最大的器官，能夠擋住外來物入侵，是身體防禦的第一道防線。假使患者因為外傷，造成皮膚有小傷口後，原本待在皮膚表面的細菌（葡萄球菌、鏈球菌）就找到了機會潛入，引起真皮及皮下組織發炎感染，這就是蜂窩性組織炎。

有時這些傷口是外傷造成的，有時是手術後的切口，有些患者則是原本皮膚狀況不好，有濕疹、乾癬等問題，或皮膚裡有異物，都可能會造成蜂窩性組織炎。

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以下幾個狀況，會讓人比較容易罹患蜂窩性組織炎：

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上面講的是容易罹患蜂窩性組織炎的族群，有些人卻誤以為年輕人身強體壯就能抵抗所有感染，皮膚受點小傷沒問題的。

錯！有些傷口狀況在受傷時就拿到比較差的牌，輸掉這局的機率比較高，容易演變成蜂窩性組織炎。若你屬於以下狀況，可以考慮先找醫師處理傷口，免得傷口狀況迅速惡化：

被動物咬傷或被人咬傷

受傷時有沾到泥土

較深的穿刺傷

手腳腫脹不消

有糖尿病等慢性疾病

二度燙傷以上（醫師教你正確燙傷處置）

凍傷

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如果你發現皮膚有紅腫熱痛的狀況，請就醫檢查。通常醫師只要從病史及身體檢查就能確定蜂窩性組織炎。

蜂窩性組織炎是局部細菌感染，因此醫師最常開立能對抗葡萄球菌與鏈球菌的口服抗生素給患者，並觀察患處對抗生素的反應如何。至於要吃幾天的藥並不一定，有人得吃3、5天藥，有的要吃14天，端看蜂窩性組織炎的位置、程度、以及患者狀況而決定。但要提醒大家，最好別因為吃藥後症狀有些許改善，就打算不再吃藥，請把完整治療療程的藥物服用完畢。

如果發生蜂窩性組織炎的位置是在四肢，可以抬高患處以減少腫脹及不適，並適當地服用止痛藥。

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在服藥過程中，也需要注意自己的狀況，如果吃了口服抗生素後，病情仍愈來愈嚴重、沒改善，紅腫之處愈來愈大，疼痛增加，或開始高燒、畏寒，就要趕緊就醫。

若醫師懷疑原本屬於「局部感染」的蜂窩性組織炎已經擴散到血液或筋膜層時，可以抽血檢查檢查體內發炎程度。醫師也可能安排X光片等影像學檢查，確定感染位置下方的筋膜或骨頭是否也受到感染，同時也能了解患處有無藏著異物引發感染。若用超音波看見感染位置已經化膿，可安排用針抽出膿瘍或分泌物，送到檢驗室做細菌培養，醫師就能依據細菌培養的結果，選擇最適當的抗生素治療。

當患處對口服抗生素的反應不佳，感染範圍大，高燒不斷，則需要住院打上靜脈針劑抗生素。同時也要評估為什麼患者會對治療反應不佳，是裡頭還藏有異物？還是患者免疫力太差？當蜂窩性組織炎演變成膿瘍或壞死性筋膜炎時，只打藥是不行的，醫師還要用切開或針抽等方式引流膿瘍，或安排手術切掉壞死組織。

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避免蜂窩性組織炎，你需要保護皮膚，別放任皮膚太髒或太乾，並注意基本的衛生習慣。若有循環問題或糖尿病，要穿著舒適好走的鞋襪出門，盡量在戶外不要光腳。每個人也該學會基本的傷口照護與評估傷口，萬一有皮膚傷口時，記得每天替傷口換藥並及觀察傷口變化，才能及早發覺感染現象。（傷口照護四要點，請務必要學起來）

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航