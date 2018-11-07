在「顛覆世代」，吃飯胃口好、活蹦愛亂跳都可能成為翻身機會

這年頭，你不看好的節目就是會紅，你覺得不怎麼樣的人就是會成名，你以為根本不登大雅之堂的技能居然有百萬人喊讚，這就是顛覆。顛覆的最大好處，就是讓那些以往默默無聞的鹹魚，個個都燦爛地翻身。

活潑好動、靜不下來，將來沒出息？

大約2、3年前開始，世界各地開始流行《極限體能王》障礙競賽的節目。你如果看過這個節目，就知道所謂的障礙有多困難。

任何人都可以報名參加這個競賽，頭獎是百萬美金。但如果你沒有兩把刷子，只想去碰碰運氣，對不起，保證你摔得鼻青臉腫。這個競賽通常從資格賽開始，然後在各個城市選拔體能最強能夠以最快時間闖過所有障礙的選手，之後將這些精英集中到拉斯維加斯進行魔鬼般的障礙挑戰賽。

以前我們看到孩子喜歡活蹦亂跳，一刻都靜不下來，長輩們還會罵說這孩子只會亂跳亂動，將來不會有出息。現在《極限體能王》障礙競賽，就為所有喜歡跑跑跳跳的年輕人提供了前所未有的新機會。新世代有一個族群叫做「街跑族（Street Runners，或譯跑酷）」，他們只要出門，見牆翻牆，見欄杆跳欄杆，有高牆就爬，之間還可以翻好幾轉，在屋頂之間跳躍。以前警察碰上這些人就頭痛，取締不來，現在有了《極限體能王》障礙競賽的節目，正好讓這些好動族多了一個可以翻滾跳躍的場所。

雖然參賽者並沒有薪水可拿，但已經有表現優異的選手被邀請拍攝運動飲料廣告。而且運動員們正在組織他們的協會，要求競賽單位提供酬勞。

別以為這些愛跑愛跳的人都只是好玩，光是跑來跳去哪有錢賺？但他們就是愛這麼一邊玩一邊賺錢，也玩出了好大的市場。

讀者們看過「鐵人三項」」這個活動吧？上千名選手要先游泳3.8公里，上岸後立刻馬不停蹄地騎腳踏車1公里，接下來跑一個完整的馬拉松42.2公里。而且它們舉辦的場所都是像夏威夷、澳洲這些酷熱的海灘到山路區域，全程的環境嚴苛，充滿艱巨挑戰。

那你們知道「鐵人競賽（IronMan Triathlon）」這個品牌，現在價值已經超過美金7億了嗎？我小兒子以前在全球最大的私募基金工作時，就負責管理「鐵人競賽」這個品牌。那時他告訴我，「鐵人競賽」這個品牌市值可以達到10億美金以上，因為這個活動牽涉到的運動器材、飲料、健康食品、觀光景點等市場太大了。而優秀的運動員經過這個活動變成職業選手，既好玩又有大錢賺，標準的玩出成功。

為何吃飯節目超受歡迎、還讓大胃王名利雙收？

我一直以來都愛看日本的《火力全開大胃王》節目，真是驚奇的經驗。觀看幾位瘦小的女士在30分鐘之內，比賽吃下70根炸雞腿，或25盤咖喱飯，或45分鐘吃掉40碗熱騰騰的叉燒拉麵。吃完以後，居然笑著說，肚子還餓。

為什麼一個40多公斤的女孩可以1小時吃進10公斤的食物，還面不改色、神色自若？有人用身體掃描器分析過，說他們的結構有些不同，腸胃特有彈性，但參賽的女士說她們很多是靠自我訓練的。

其中，我特別喜歡2位大胃女王──俄羅斯佐藤與三宅社長。

這兩位女士就是典型個兒矮小，身材纖細，而且都算長得不錯很有氣質的女士，居然都得過大胃王競賽的冠軍。她們兩位南征北討，出國競賽，為廠商拍廣告以及代言，都可以說是名利雙收。我曾經舉證過很多憑著天賦才能充分發揮而成功的案例，可能沒有比這憑著「吃飯才能」而聲名大噪更令人跌破眼鏡的例子了。

我從不反對十年寒窗苦讀，或一輩子辛勤工作，或戰戰兢兢安守本分熬過一生，那是過往以來我們的教育灌輸給我們的「正確」人生態度。我不曉得這些名利雙收的大胃王有過幾年苦讀？幾載辛勤工作？難免有人會覺得這似乎很不公平？

如果你覺得人家靠痛快吃飯就比你有名有錢，實在不公平，那麼你的未來歲月，恐怕會愈來愈難過。因為像這樣子無厘頭爆紅的亮點，只會愈來愈多。

同時你可以想像，如果你的孩子說要從事「吃飯表演」為功成名就的事業，你是否會先會為他擔心究竟有沒有這種技能與市場？能否成功？會不會傷身？然後你會不會越想越氣，生氣到瞬間頭腦短路爆炸？不過，未來世界就是這樣，越來越多鹹魚翻身的新機會，讓你意想不到，讓你目不暇给。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航