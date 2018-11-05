血壓超標沒告知，保單被解約合理嗎？

文：現代保險教育事務基金會 保險消費者服務中心

測量數字超標但沒被確診為高血壓，投保後2年內保險公司再以「患高血壓沒告知」要求解約，合不合理？

台南楊太太 遇到的問題：

我得糖尿病已經好幾年了，有定期服藥控制，民國104年10月我投保B公司的壽險跟醫療險時，有跟業務員說明身體狀況，之後有去體檢並加費投保。去（106）年6月我因為胸口痛去就醫，被診斷是冠心病，馬上裝了心臟支架，後來申請到理賠金17萬元，但過不久B公司寄存證信函來，說我投保的時候沒老實說自己有高血壓，要跟我解約！ 我得高血壓是之後的事，投保時也有坦白說得了糖尿病，不知道保險公司為什麼會認為我隱瞞病史！他們這樣解約是合理的嗎？

中心顧問協助：

楊太太在民國104年10月投保B公司終身壽險及兩張醫療險附約，當時告知業務員自己罹患第2期糖尿病，有定期回診、吃藥控制，B公司要求楊太太體檢後，加費75％承保。

106年6月，楊太太因為胸口疼痛到醫院檢查，被診斷出有冠心病、心房顫動、糖尿病以及高血壓控制不良，馬上住院治療並安裝心臟支架，出院後楊太太獲賠醫療保險金17萬3千元。但是，2週後楊太太收到B公司的存證信函表示要解約。

保險公司解約有理？關鍵在保戶是否「老實說」

原來，B公司理賠時檢視楊太太的就醫紀錄發現，楊太太在投保前的血壓就已經超過正常值，也有服用降血壓藥物，但投保時針對要保書健康告知事項有關「過去是否因罹患高血壓而接受醫師治療」勾選「否」，B公司認為，糖尿病合併高血壓的情況，依照公司內部核保標準應該拒保，楊太太沒有老實告知，影響公司核保評估，決定解約。

楊太太喊冤，自己是在投保後的105年1月才被確診有高血壓，過去也沒有因為高血壓相關症狀去看醫生，頂多只是看糖尿病時醫師會測血壓。更何況，投保時的體檢做了血壓檢查，B公司也加費承保，不該事到如今才來指控隱瞞病情。

《保險法》64條規定，要保人對書面詢問要據實說明，若要保人故意隱匿或因過失遺漏，讓保險公司低估風險的話，保險公司可以解約。這樁個案的癥結點就在於，楊太太究竟有沒有故意隱瞞自己高血壓的病情？

數值超標等於高血壓？保險公司要求解約不合理！

從楊太太投保前3個月的病歷紀錄看來，每次就醫都有例行性測量血壓，數據為156/88mmHg、146/90mmHg、154/90mmHg……等，中心顧問認為，雖然數值高於標準，但醫師沒有加以確診為高血壓，也只有開立降血糖劑給楊太太，並沒有降血壓藥，直到投保後的105年1月才被確診。B公司只用投保前病歷的血壓超標的測量數據，就主張楊太太投保前有病而未告知，並不合理。

Photo Credit：現代保險雜誌

更何況楊太太在投保前就誠實告知糖尿病狀況，並配合B公司完成體檢、接受加費承保結果，顯示楊太太有心投保，不抱僥倖心態隱瞞病情。雖然經過溝通，B公司仍堅持解約，於是顧問建議楊太太透過評議爭取權益，最後評議結果認為楊太太的主張有理，判定B公司應繼續楊太太壽險及醫療險附約的保單效力。也提醒保戶，收到保險公司的通知信函察覺不對勁，應仔細查看相關保單文件與規定，並透過各種管道申訴，以維護自身權益。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航