寄炸彈包裹給歐巴馬、希拉蕊和CNN，川普狂粉遭判刑20年

（2019年8月6日，18:30更新，核稿：楊士範 ）

一名支持美國總統川普的佛州男子賽亞克（Cesar Sayoc），因寄發炸彈郵包給多位民主黨籍人士，包括前總統歐巴馬、總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和CNN的紐約辦公室等，今（6）日遭法官判20年有期徒刑。

綜合《中央社》和《ETtoday》報導，57歲的賽亞克過去當過脫衣舞俱樂部DJ、披薩外送員，並以車為家，白色廂型車中貼有挺川普、反民主黨的貼紙。在去年10月遭到逮捕，並於今年3月間向法庭認了65項聯邦重罪。他今天在紐約出庭，並在判決出爐後當場崩潰哭泣。

賽亞克的律師表示，「他之所以會變得如此激進，是因為每天接收川普推特，福斯電視台的訊息與網路上流傳那些陰謀論。認為這些民主黨員正在傷害他與其他川普的支持者，甚至危害美國社會。」



法官指出，有一位政府官員出庭作證，表示賽亞克是透過網路影片自學如何製造包裹炸彈，但這些炸彈基本上是無法引爆的，法官認定賽亞克是「故意」使這些包裹無法引爆，「賽亞克討厭自己的罪行，他希望那些人過得不好，但又不想真的讓那些人死亡。」根據上述說法，法庭最後沒有做出一開始預期的無期徒刑宣判，而是給出了20年刑期。

所有的炸彈郵包都未爆炸，多數甚至未送抵收件人地址，但當時引發兩星期的恐慌，並在2018年11月美國期中選舉前加劇政治緊張局勢。

上個週末德州、俄亥俄州接連發生大規模槍擊案，造成31人喪生、數十人受傷，已推升有關川普時代極端主義的爭辯，而賽亞克的案子讓這類爭辯升溫。



（以下原文刊於2018年10月25日，原標題：美期中選舉前的震撼彈：寄給歐巴馬、希拉蕊和CNN的可疑炸彈包裹）



美國前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊．柯林頓、民主黨大金主、金融巨鱷索羅斯（George Soros），等多位知名民主黨人士和有線電視新聞網（CNN）的辦公大樓，不約而同接獲疑似炸彈郵包，在這些郵包抵達收件人手中前，警方攔截至少8個可疑包裹，雖然炸彈並未爆炸，也沒有人受傷，但聯邦調查局FBI已將此列為恐怖主義行為展開調查。

美國聯邦調查局（FBI）說，包裹收件對象還包括歐巴馬時任總統的的司法部長霍德（Eric Holder）、前中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）、加州民主黨籍眾議員華特斯（Maxine Waters）、美國電影演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等，聯邦官員告訴路透社，調查人員正在追蹤另一個據信要寄給前副總統拜登（Joe Biden）的可疑包裹。

這8個包裹皆未爆炸，也未造成人員受傷。目前尚無團體宣稱犯案。

第1個疑似炸彈郵包22日出現在億萬富翁索羅斯位於紐約州的住家郵箱；《天下雜誌》報導，現年已經88歲的索羅斯，是猶太大屠殺的倖存者，他將大部分的財產投入支持世界各地的自由主義事業，使他成為右翼團體批評的常客。

美國特勤局（U.S.Secret Service）也攔截了寄往歐巴馬和希拉蕊（Hillary Clinton）分別位於華府和紐約州住家的可疑包裹。

《ETtoday》報導，當地24日上午9點30分左右，CNN紐約辦事處所在的紐約時代華納中心收到可疑炸彈包裹，是1個裝有管狀炸彈和內含白色粉末的信封，大樓火警警報在10點09分響起，內部工作人員全體疏散。



而當時CNN新聞也被迫中斷直播，主播一邊在前面繼續播報新聞時，可以看到工作人員從後方快速離開攝影棚，主播解釋「這裡可能有火警，我們馬上回來」後，電視畫面立即切進廣告，隨後由其他地方記者接續播報任務。

專家正在分析粉末成分為何，這個包裹收件人是前中央情報局局長布瑞南，擔任電視評論員的他並非任職CNN，但包裹指名CNN代收。《BBC》報導，這一系列可疑包裹的寄送目標，都是經常受到美國保守派批評的人物，其中總統川普對他們的批評尤為突出。

包裹是誰寄的？

FBI稍早發表聲明指出，這些郵件都是以牛皮信封袋和氣泡布包裝，內含「潛在破壞性裝置」。每個都貼有電腦打字印出的地址和6張郵票，裝在信封袋裡的裝置都與在索羅斯住家郵箱發現的類似。1名聯邦消息人士說，至少有1枚炸彈與玻璃碎片包成1塊。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）則在聲明中說，以FBI為首的聯合反恐任務小組（Joint Terrorism Task Force）「將繼續努力，確認包裹寄件者身分並將其逮捕」。

《BBC》報導，所有包裹的寄件人，都寫著民主黨全國委員會前主席黛比・沃瑟曼・舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）的名字，但是拼寫錯誤，目前為佛羅里達州國會議員的舒爾茨則表示，對於她的名字被這樣使用，她深感不安。

《轉角國際》報導，舒爾茨曾是2016年民主黨總統初選的醜聞人物，當時擔任民主黨全國委員會主席的她，為了護航希拉蕊的初選選情，而主動策畫針對桑德斯（Bernie Sanders）的「黑函」。

由於民主黨中央對於桑德斯強打左翼革命的選戰策略「極為惱怒」，因此舒爾茨與全國委員會試圖誘導輿情攻擊桑德斯的猶太或無神論背景，削弱這桑德斯對於基督教選民的號召力。

相關內部資料後來疑似遭到俄國駭客入侵，超過2萬份民主黨內部電郵也輾轉由《維基解密》曝光，一時間希拉蕊與民主黨的形象大損；而禍首之一的舒爾茨，雖然即刻辭去委員會主席一職，但卻無縫接軌地加入了希拉蕊的選舉參謀團隊，並自此成為「民主黨結構性腐敗」的象徵之一。

不過《紐約時報》認為，炸彈客在寄給民主黨大老們的郵包炸彈上寫著舒爾茨的名字，諷刺的意味相當明顯。

川普：譴責暴力，積極調查

美國的期中選舉將於11月6日登場，可疑炸彈郵包消息使這個兩極分化國家的緊張局勢加劇；期中選舉將決定民主黨能否從共和黨手中奪回國會一院或兩院的控制權，總統川普所屬的共和黨如今在參眾兩院享有多數優勢。

若干民主黨高層很快將矛頭指向川普，痛批他經常發表黨派性極強（hyper-partisan）的刻薄言論，激起潛在的政治暴力。社群網路上，「#MAGAbomber」（#讓美國再次偉大炸彈客）亦成為全美熱門的超級關鍵字。

川普則在威斯康辛州的一場政治集會上表示，他的政府會「積極調查」。川普說，「任何政治暴力的行徑或威脅，都是對我國民主的攻擊。我們希望各方團結一致、和諧共處。」但他也強調，媒體有責任「停止無盡的敵意和持續捏造負面且常是虛假的攻擊和故事」。

《BBC》報導，川普在集會上說，「參與政治的人們，必須停止將政敵當作有道德缺陷的人來看待。誰都不應該隨意將政治對手比作歷史上的那些反派，但這是現在經常有的事。」不過他的批評者隨即指責川普的言論「虛偽」，因為他自己就經常對反對者和新聞媒體惡語相向。

稍早前，CNN總裁傑夫·扎克（Jeff Zucker）就批評川普以及白宮新聞發言人，指他們不理解自由言論的作用。扎克表示：「在白宮，他們對持續攻擊媒體的嚴重性完全缺乏認識。」

《中央社》報導，紐約巿長白思豪（Bill de Blasio）譴責「恐怖行徑」。他和同屬民主黨的紐約州長古莫呼籲所有民選官員降低口水戰，包括隱約提及川普。白思豪說：「別鼓勵暴力、別鼓勵仇恨、別鼓勵攻擊媒體。不幸的是，這種仇恨氛圍持續在促使民眾做出選擇。」

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核稿編輯：楊之瑜