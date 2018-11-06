【插畫】整個地球為你停止轉動的歐巴桑

JieJie & UncleCat

對一般人而言，結帳就是拿錢、付錢、找錢的簡單三步驟，但對某些人來說，這件事要複雜很多。

首先，你在排隊的時候要剛好同時處理一些事——或也不用——導致你沒有先取出錢包，到了櫃檯前，才發現錢包不知道被黑洞吸到了哪個次元，像韓國偶像團體熱舞一樣的拍遍全身口袋後，才發現原來一直都在口袋裏頭。

接著，為了降低錢包的重量，也能讓店員不必勞煩找零，你便開始了清點硬幣的動作，3個1元但沒有5元硬幣，全用1元湊又少1粒，好吧，那只好找錢了，欸等等，好像有，喔，不對，我沒有。

這樣的過程，猶如精工製造的時間停止器，從這間商店開始向外延伸，影響了整座城市，直到整顆地球都為了你停止運轉。

本圖經爵爵&貓叔授權刊登，原發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航