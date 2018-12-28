二戰亞洲最有名的步槍：日本「步兵軍魂」三八式步槍

提起這把槍，可謂大有來頭，作者我一開始是跟一位日本軍迷聊天才知道這把槍的，當初他說：「你有看昨天我給你的影片嗎？端著三八往坦克猛衝的那段超熱血的。」我頓時心中問號滿滿：「啥？端著一個瘋女人往坦克衝⋯⋯？」話題瞬間變得尷尬無語，後來一查才知道，這個「三八」不是罵人的，而是「明治38年式步槍」的縮寫。

哎呀，一開始就偏題了，回到主題。這把槍的研發歷史挺有趣的，在一次世界大戰以後，各國的軍武專家都發覺到：雙方作戰的距離一般都在400公尺內，而各國的步槍的最佳使用距離幾乎都是在800公尺以上的，根本沒有需要用到這種媲美狙擊槍的射程。

而且他們還發現說：槍管過長會導致人員在戰壕上行動不便，容易把步槍卡到戰壕兩側。因此，各國軍方都開始製造較為短管的步槍，像是德國就把G98步槍給縮短了15公分，成為了大名鼎鼎的K98k步槍（後面那個K的意思是短的意思）。

而其他國家，如英國的李恩菲爾德也是如此。而日本呢？就在各個國家群起蜂擁縮短槍管長度時，他們卻對此持之以鼻，還將最新型步槍的長度拉高到了1.275米，裝上刺刀後可以來到1.66米。這就是人稱「步兵軍魂」三八式步槍。

Photo Credit: Ca.garcia.s @ CC BY-SA 3.0 戰前日本帝國陸軍的三八式步槍

日軍將步槍拉長，其實是有原因的，小編列出以下幾點給大家看看：

中國戰場適合長步槍

當時中華民國國軍可說是慘不忍睹，舉大名鼎鼎的西北29軍為例，除了有少量引進些德式盒子炮手槍（C96）外，其餘的武器裝備差的可以，大部份士兵沒有頭盔只能戴布帽，有人配發不到槍，只能拿大刀。

且國軍在抗戰時期採用近乎可以稱得上是「人海戰術」的策略，徵用了大批根本沒那過槍的鄉民，讀者說說，叫那些只會拿鋤頭砸土的農夫打準槍，你覺得行嗎？總而言之，日軍覺得國軍能力差，瞄不準，要是讓自己靠近敵人反而會讓敵人的勝率增加，所以要在遠方靠著自己的絕佳瞄準技術一發解決他們，既省錢又霸氣（日軍很注重一發一人，這跟他們缺資源有關）。

日軍覺得拿長槍很有武士風

別笑，真的。日軍認為三八式步槍加上刺刀後會變得跟武士刀一樣霸氣，而且他們本身又特別注重武士道精神，所以就這麼定拉，而且在中國戰場，咱們國軍被三八式打怕了，經常躲在一處埋伏，等到日軍走來之後拿大刀砍下去，可惜的是三八式太長了，大刀還沒砍到，自己就先已經為國捐軀了（說個題外話，日本當時除了手槍外，幾乎所有槍枝都能上刺刀，就連機槍也不例外，這也成了後世軍事愛好者最愛調侃日軍的一點）。

軍事觀念不及格

綜所皆知，二戰日本的軍事觀念很差勁，這從日軍對著機槍發起自殺衝鋒就可以知道了。一戰結束後，衝鋒槍成為了繼馬克沁重機槍後的新時代的武器趨勢（爆紅原因居然是因為黑幫愛用），而日本軍事家卻認為：「衝鋒槍這東西精度差，傷害又小，吐出這麼多子彈只是嚇唬人的，咱們一發一爆頭的三八式多棒啊，又漂亮又節省子彈。」

三八式步槍有個特點，它的槍機上會附贈一個防塵蓋，這蓋子也是為了中國戰場而發明的，當時日軍正入侵黃土高原，泥沙經常跑進去引發故障或膛炸，引起士官抱怨連連。

喔對了，說到膛炸，日本人很討厭自己在非戰鬥時死亡（除了切腹），他們認為一個軍人必須在戰鬥中或是隆重的儀式當中犧牲，如果是因為不小心的意外，那即是不專業、丟臉，該被別人恥笑。所以他們在三八式多加了兩個洩壓孔，讓子彈炸藥爆炸後壓力不要過大，但自身初速卻沒有因此顯著下降。



近代有許多中國軍迷會因政治因素把日本三八式抹黑，說它的威力甚小，打到人只是一個小洞而已，哎呀⋯⋯我真的不知道為何他們要這樣塗改歷史。事實上，三八式步槍的威力大得不得了，在美國陸軍軍醫部二戰出版的《彈道殺傷》第一章「敵人彈藥」中有以下對日本38式步槍的6.5公釐子彈有細緻的描述，稱其中頭部到軀幹中彈後形成可怕的巨大穿出傷的亦不在少數。

而據北美的槍枝愛好者的記事，該槍可以在150－200m公尺有效射殺棕熊！再來個有趣案例，有個日本軍官名叫飯塚国五郎，他曾經爬到一座山上站在一塊大石頭上擺POSE給記者拍照，剛好有位手拿繳獲三八式的國軍士兵在一旁休息，一看到軍官後便瞄準爆頭，當時飯塚国五郎的頭上有戴著鋼盔，鋼盔倒是沒有打破，但子彈卻順著鋼盔把他的脖子給扭斷了！三八式的威力不言而喻。



三八式步槍保養容易，小野田寬郎這名字大家應該有聽過吧？他是整個二戰最後投降的一位士兵，作戰至1974才作罷，當時他繳械時捧了一個完好如初的步槍，讓大家看傻了眼，哪有經過三十多年還能正常運作的槍阿？那便是三八式步槍。別忘記，那把槍可是處在陰雨潮濕的南洋多年，小野田寬郎身邊僅有自製的器具來做簡單的保養，步槍卻依然能夠保持正常運作。



該做個結尾了，三八式是亞洲最為有名的步槍，這把槍不學歐洲，卻歪打正著的正中了亞洲戰場的需求───射程與精度，所以該說他是款成功的武器嗎？這就要留給讀者你自行解答了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航

