如何運用「省略式三段論法」撰寫論證？

論證（argument）一詞，在學術界以外有些人用來表示「意見分歧」或「對社會地位的言詞較勁」，學者們則用來表示「為支持某一主張所鋪陳的一系列連貫陳述」。以英語撰寫論證，您可以使用特定的詞彙，清楚地對在相同領域工作的學者表達自己的推理。

在學術領域中表達的任何論證，必須在該領域的背景知識範疇下具有意義。

在大多數領域裡，每一項論證都必須使用該領域學者所接受的舉證規則。電腦科學期刊不太可能願意閱讀仰賴實證觀察類星體的論證，但可能會考慮來自軟體模擬、電子技術論證或形式邏輯計算等方面的論證。經濟學期刊可能接受來自軟體模擬和形式邏輯計算的論證，但對於來自電子技術論證的論證則不然。

一個論證假設某些特定前提的真實性，然後聲稱該前提的真實性證明了結論的真實性。一個常見的論證類型是「三段論法」（three-line syllogism），以下為三段論法的舉例：

P1：The Ryzen is a physically existent 64-bit central processing unit.（Ryzen是實質存在的64位元中央處理器） P2：All physically existent 64-bit central processing units are electrical devices.（所有實質存在的64位元中央處理器都是電力裝置） C1：The Ryzen is an electrical device.（Ryzen是電力裝置）

透過鋪陳這個論證，作者保證，如果P1和P2都是真的，那麼C1就一定是真的。藉著攻擊前提的真實性，該論證可能會受到抨擊。例如，勞夫梅克爾（Ralph C. Merkle）可以組裝僅需機械動能的64位元中央處理器，且不含任何電力組件，這種裝置的存在可反駁P2。事實上，梅克爾等人已經提議此類裝置，但64位元的樣品尚未組裝出來。

三段論法可以藉由消除任何一個前提而縮短，因此出現了稱為「省略式三段論法」（enthymeme）的論證。在典型的省略式三段論法中，其中一個前提是假設其為相關領域背景知識的一部分。但有作者可能會認為，所有審閱者會認為P2非常明顯，不需要特別指出，而縮短的範例如下：

P1：The Ryzen is a physically existent 64-bit central processing unit.（Ryzen是實質存在的64位元中央處理器） C1：The Ryzen is an electrical device.（Ryzen是電力裝置）

但是，在散文英語中，前提和結論通常沒有明確標識。因此省略式三段論法可直接寫為：

The Ryzen is a physically existent 64-bit central processing unit; therefore, the Ryzen is an electrical device.（Ryzen是實質存在的64位元中央處理器，因此，Ryzen是電力裝置）

如果作者假定目標讀者只對實質存在的裝置有興趣，那麼作者可能會再縮短變成：

Because the Ryzen is 64-bit, it is electrical.（因為Ryzen是64位元，所以是電力的）

如果讀者不熟悉作者依據的背景知識，那麼省略式三段論法可能無法說服讀者。例如，在生物醫學工程中，已知珊瑚可以移植到人體骨骼中，但並非所有醫生都熟知這項技術。比如以下例句中的P3和P4，假設某些醫生讀者熟知P3但不熟悉P4。

P3：All bone grafts are biocompatible with human tissue.（所有骨骼移植物都與人體組織生物相容） P4：Some corals can be used as bone grafts.（某些珊瑚可用作骨骼移植物） C2：Some corals are biocompatible with human tissue.（某些珊瑚與人體組織生物相容）

該主題的省略式三段論法可寫為：

Because all bone grafts are biocompatible with human tissue, some corals are biocompatible with human tissue.（因為所有的骨骼移植物都與人體組織生物相容，所以某些珊瑚與人體組織生物相容）

此一省略式三段論法可能會引起上述醫生的誤解、震驚和不可置信。

另一種省略式三段論法可以是：

Because some corals can be used as bone grafts, some corals are biocompatible with human tissue.（因為某些珊瑚可以用作骨骼移植物，所以某些珊瑚與人體組織生物相容）

這樣的論證也許會引起一些震驚，但是因為假定了為人所熟知的P3知識，所以更容易令人理解。在學術寫作中，最好盡量減少讓讀者震驚的機率，並使訊息容易為讀者所理解。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航