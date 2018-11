如何運用「省略式三段論法」撰寫論證？

論證(argument)一詞,在學術界以外有些人用來表示「意見分歧」或「對社會地位的言詞較勁」,學者們則用來表示「為支持某一主張所鋪陳的一系列連貫陳述」。以英語撰寫論證,您可以使用特定的詞彙,清楚地對在相同領域工作的學者表達自己的推理。

在學術領域中表達的任何論證,必須在該領域的背景知識範疇下具有意義。

在大多數領域裡,每一項論證都必須使用該領域學者所接受的舉證規則。電腦科學期刊不太可能願意閱讀仰賴實證觀察類星體的論證,但可能會考慮來自軟體模擬、電子技術論證或形式邏輯計算等方面的論證。經濟學期刊可能接受來自軟體模擬和形式邏輯計算的論證,但對於來自電子技術論證的論證則不然。

一個論證假設某些特定前提的真實性,然後聲稱該前提的真實性證明了結論的真實性。一個常見的論證類型是「三段論法」(three-line syllogism),以下為三段論法的舉例:

P1:The Ryzen is a physically existent 64-bit central processing unit.(Ryzen是實質存在的64位元中央處理器) P2:All physically existent 64-bit central processing units are electrical devices.(所有實質存在的64位元中央處理器都是電力裝置) C1:The Ryzen is an electrical device.(Ryzen是電力裝置)

透過鋪陳這個論證,作者保證,如果P1和P2都是真的,那麼C1就一定是真的。藉著攻擊前提的真實性,該論證可能會受到抨擊。例如,勞夫梅克爾(Ralph C. Merkle)可以組裝僅需機械動能的64位元中央處理器,且不含任何電力組件,這種裝置的存在可反駁P2。事實上,梅克爾等人已經提議此類裝置,但64位元的樣品尚未組裝出來。

三段論法可以藉由消除任何一個前提而縮短,因此出現了稱為「省略式三段論法」(enthymeme)的論證。在典型的省略式三段論法中,其中一個前提是假設其為相關領域背景知識的一部分。但有作者可能會認為,所有審閱者會認為P2非常明顯,不需要特別指出,而縮短的範例如下:

P1:The Ryzen is a physically existent 64-bit central processing unit.(Ryzen是實質存在的64位元中央處理器) C1:The Ryzen is an electrical device.(Ryzen是電力裝置)

但是,在散文英語中,前提和結論通常沒有明確標識。因此省略式三段論法可直接寫為:

The Ryzen is a physically existent 64-bit central processing unit; therefore, the Ryzen is an electrical device.(Ryzen是實質存在的64位元中央處理器,因此,Ryzen是電力裝置)

如果作者假定目標讀者只對實質存在的裝置有興趣,那麼作者可能會再縮短變成:

Because the Ryzen is 64-bit, it is electrical.(因為Ryzen是64位元,所以是電力的)

如果讀者不熟悉作者依據的背景知識,那麼省略式三段論法可能無法說服讀者。例如,在生物醫學工程中,已知珊瑚可以移植到人體骨骼中,但並非所有醫生都熟知這項技術。比如以下例句中的P3和P4,假設某些醫生讀者熟知P3但不熟悉P4。

P3:All bone grafts are biocompatible with human tissue.(所有骨骼移植物都與人體組織生物相容) P4:Some corals can be used as bone grafts.(某些珊瑚可用作骨骼移植物) C2:Some corals are biocompatible with human tissue.(某些珊瑚與人體組織生物相容)

該主題的省略式三段論法可寫為:

Because all bone grafts are biocompatible with human tissue, some corals are biocompatible with human tissue.(因為所有的骨骼移植物都與人體組織生物相容,所以某些珊瑚與人體組織生物相容)

此一省略式三段論法可能會引起上述醫生的誤解、震驚和不可置信。

另一種省略式三段論法可以是:

Because some corals can be used as bone grafts, some corals are biocompatible with human tissue.(因為某些珊瑚可以用作骨骼移植物,所以某些珊瑚與人體組織生物相容)

這樣的論證也許會引起一些震驚,但是因為假定了為人所熟知的P3知識,所以更容易令人理解。在學術寫作中,最好盡量減少讓讀者震驚的機率,並使訊息容易為讀者所理解。

