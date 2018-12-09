「理」字外的人情義理：「愛人如己」有多難？

聖經裡有許多發人深省的教導，環繞著「愛」的主題。讀的時候振奮人心，但是實際執行起來還真不容易。

「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主──你的神；又要愛鄰舍如同自己。」──《路加福音10:27》，和合本 「但是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。」──《馬太福音5:44》，和合本

如果是好鄰居平時禮尚往來倒也和樂融融，「愛鄰如己」或許是個稍微容易達成的目標；但如果碰上日夜喧嘩聲不絕於耳、喜歡把家裡的雜物放置在公共區域、見面總是把人當空氣的鄰居，「愛鄰如己」可是個大挑戰。

在辦公室裡每個人都碰過表面笑臉相迎、背後捅人的同事和主管。這些人歷經風浪，刀裡來劍裡去，用盡方法爭功諉過，薪水越來越高，房子也越住越大。被這些人捅過的，還得「愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告」，就更不容易了。

我知道有這麼一戶人家，夫妻兩個都是天主教徒。以下是在這戶人家發生的真實故事。

這對夫妻沒有小孩，他們請了個家庭助理（暫且叫做春嬌），幾年來把家裡打理得井井有條。後來春嬌結婚了，要求讓她的先生志明也搬來一起住，以免兩地相思，這戶人家也同意了。有全職工作的志明就此住了好幾年，他是一家貿易公司的司機，偶爾週末會幫夫妻倆開車。他的費用全免，當然用餐、洗衣服、用電也是免費的。

後來這戶人家整修，家裡有許多工人來來去去，春嬌覺得工作量太大負擔不來，於是這戶人家多請了個秋菊向春嬌報告；整修工程結束之後，秋菊繼續留下來工作。過沒多久，秋菊就負責了這戶家裡所有的主要家務工作，春嬌則專責買菜和煮飯。春嬌生病的時候，秋菊包辦所有的家務，幾乎等於1個人服侍4個人。

後來秋菊抱怨了，覺得自己「工作份量比春嬌多但薪水相同」不公平，於是屋主給秋菊加了薪水。

太太覺得這樣的工作分配不平均，需要調整。畢竟春嬌帶著志明在家裡住，費用比較高（志明的食量大、換洗衣物又多），但工作量比較低；秋菊就只是一個女生事情做得多，費用卻比較低。

太太：「既然都幫秋菊加薪了，工作量較少的春嬌是不是應該減薪？畢竟春嬌的費用成本是秋菊的2倍以上。」 先生：「春嬌和志明遲早會搬出去的，他們現在才30出頭歲，需要存錢。我們又不是負擔不起，慷慨一點有什麼關係呢？」 太太：「雖然我們負擔得起，可是從成本和產出的角度來看，春嬌的C/P值幾乎只有秋菊的1/4，這樣是不公平的。」 先生：「天底下本來就沒有公平的事。聖經裡不有個葡萄園工人的故事（註：《馬太福音第20章1～16》），不管幾點鐘去上工的工人，領的都是一錢銀子嗎？葡萄園園主發工資的時候，聽到工人抱怨『同工不同酬』，說了一句「我的東西難道不可隨我的意思用嗎？因為我作好人，你就紅了眼嗎？」要怎麼對待春嬌與秋菊是我們的決定，他們是沒有權、也不應該比較『同酬不同工』的。」 太太：「既然天底下有這樣多不公平的事情，難道我們不能在我們的能力範圍內盡量減少不公平的事嗎？」 先生：「是否公平不是我們決定的，是天主決定的。我們只能在我們自己的能力範圍內盡力『愛人如己』。」

太太沒有把先生的話聽進去。

先生出差的那天，太太跟春嬌做了個PIP（Performance Improvement Plan），希望春嬌提高她的生產力，畢竟她的費用成本是秋菊的2倍，工作時間是秋菊的一半，而她的薪水跟秋菊（加薪前）是一樣一模的。

春嬌聽了之後非常不高興，第二天一大早立即跟志明搬走了。

秋菊知道以後說自己廚藝不佳，可能無法一個人包辦所有的家務，所以暫時請了一個星期假離開了。說等到春嬌回去之後她才會回去上班。

先生出差回來之後，發現兩個家務助理都走了，把太太訓了一頓。說她只懂得個「理」字，人情義理一點不通，沒有基督徒應有的寬容和體諒精神。

「下次要開口之前，先想一想如果人家跟你說這些話自己會有何感受。如果不希望聽到人家跟你說這些話，就代表這些話是不應該說的。」先生再三交代。

太太原本覺得自己是就事論事，站得住腳。但冷靜之後也非常後悔，知道自己逞口舌之快，說了不該說的話，傷害了春嬌和志明；況且如聖經所說，所有的財物都是天主賜予的，理應與人分享。

「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」（《羅馬書》第八章28節，和合本）

於是，先生幫太太打了電話給春嬌，約她出來跟太太見面，好讓太太跟她正式道歉。

不過志明還在氣頭上，不希望春嬌跟這戶人家再有任何瓜葛，也不希望春嬌出去見太太。

事情還在發展之中。

很明顯，同樣都是教徒，太太的修養明顯比先生差上一大截，「愛人如己」的實踐精神更是不可以道里計。

她知道她只是個每星期去教堂行禮如儀的教徒，離「身體力行聖經的教誨」還有很長的路要走。

她需要天主讓她成為一個真正的基督徒、時刻提醒她不再斤斤計較；更需要天主幫她解決這個難題。畢竟，自己動手掃地、洗碗、倒垃圾幾天之後，她已經開始想念春嬌和秋菊了。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

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