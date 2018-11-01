《馬賊的滿洲》：不是單純的土匪，那「馬賊」究竟是什麼？

文：澁谷由里

重新定義「馬賊」

歷史學主要是研究史料的學問，此事毋需贅言。然而史料不會完整，如何詮釋往往取決於記錄者或保存者的主觀意識，甚至很有可能因戰爭意外而消失。此外，過於平常或過於機密的史料，通常也不會保存下來。因此即使是近代史，企圖深入研究某個領域時，還是有可能受到前述限制而只得作罷。

即使如此，近代後的史料仍比近代前來得龐大，不可能出現「缺乏史料而無法書寫」的問題。然而能建構共識基礎的基本史料卻意外的少。發堀與確認新史料都更加需要費心。

經過重重難關取得的史料，接下來又得任由歷史學家解釋。歷史學家也是時代的產物，無論有意或是無意，都會企圖回應當代、社會的需求。尤其是近現代史，因時間較近，歷史學家的解釋容易參雜現在的價值觀。然而即使近代、現代距離現在的時間較近，人類的觀念也不會完全一樣。

我在研究中國近代史的過程中，一直認為史料與記述面臨著前述的兩難。我體悟到探討一件事物，必須盡可能接近該事物的起源地。同時捨棄先入為主的偏見，讓自己進入「空白」的狀態。在那之前，必須選擇能符合前述條件的研究主題。以本書為例，我沒有去過戰前的「滿洲」，一開始閱讀當時的史料可能有些一知半解。不過也因為沒有思鄉情懷，而能維持冷靜。同樣的，我也過了閱讀馬賊小說會覺得心生嚮往的年紀，對「馬賊」也沒有特殊情感。這或許是中生代的我選擇這個研究主題的原因之一。研究主題一旦成為自己的人生經驗的一部分，過程一定會非常困難。

話雖如此，身為日本人的我研究「滿洲」、「馬賊」時，仍時常留意中日兩國的淵源。尤其是「日本為何建立『滿洲國』，甚至不惜向中國全面宣戰？」這個問題不曾離開我的腦海。不只是過去，我對未來也有一個提問：「中日兩國若要維持良好的關係，的確必須了解彼此的歷史。然而我們應該對中日關係有什麼樣的展望？」本章將回顧前文，試答上述問題。

首先，本書認為許多誤解皆起因於日本所謂的「馬賊」包括土匪，因此讓兩者有所區別。「馬賊」不是單純的土匪，而是「保險隊」——在「保險區」收取「保險費」的武裝自衛組織。「馬賊」活躍於容易取得馬匹的遼河西岸，至現在的內蒙古自治區一帶。他們在社會裡並非孤立的組織，領袖與名門望族甚至官吏密切往來，而成員（土匪的成員亦然）在淡季時會從事其他工作。對名門望族、官吏而言，他們雖然是在勢力範圍外從事非法活動的「惡」，也是在公權力不張的社會裡維持治安所需的「惡」。

名門望族之所以積極培養馬賊，是因為治安受義和團事件、日俄戰爭影響而惡化。吸收沒有（無法）從事農業者，填飽他們的肚子，讓他們對社會有些貢獻。

官吏之所以獎勵「保險隊」歸順，與名門望族培養「保險隊」的原因大致相同。值得留意的是，官吏的想法比名門望族還要實際。馬賊歸順，等於不費吹灰之力為軍隊吸收了一批勇猛的土匪，正中官吏下懷。另一方面，馬賊歸順後也得自保。張作霖的「保險隊」對歸順一事十分謹慎，歸順後作戰時也盡可能避免正面衝突，致力於維持與擴大武力。他們甚至經營副業、虛列預算以確保經費來源。保證社會底層的百姓「能活」，也是軍隊很重要的作用——張作霖深諳此事且善於用兵，才能運籌帷幄而稱霸一方。

日俄戰爭時，日俄兩軍也利用了「馬賊」亦即「保險隊」這樣的特徵。因日俄兩軍肯定了「保險隊」的存在價值，使「保險隊」更加為人所知，尤其是日本軍隊與「大陸浪人」。之後日本集結當地的馬賊（包括土匪）號召兩次「滿蒙獨立」運動，這些使日本人認為「馬賊」與「滿洲」密不可分。另一方面，有些馬賊、土匪在宋教仁策動下參加了革命運動，但缺乏向心力。因此「滿洲」未成立革命政權。馬賊出身的張作霖因清末重新編制軍隊而崛起，無論地位、勢力皆更上一層樓，但國民革命軍無法保證他的地位、勢力不受影響——一般認為這是他未加入國民革命軍的原因。

進入民國時期後，張作霖企圖擺脫「馬賊」的特質——以私兵的主從關係為基礎而彼此放任。他沒有取代清末新政各項制度、改革的計畫，而重用熟悉清末新政的文治派官吏王永江，於警察制度、財政、鐵路舖設、教育等各方面成果豐碩。起初張作霖勢力中握有警察權的湯玉麟對王永江頗有微詞，然而張作霖支持王永江。這才使張作霖勢力擺脫「馬賊」特質，逐漸成為標榜秩序與穩定的「滿洲」政權。

當時的官吏往往抓著特權不放，但王永江以堅強的意志推動在許多層面都很困難的改革，實屬難得。可以想見他將改革視為己任，堪稱「官吏典範」。當然他能如此無後顧之憂，應該是因為張作霖願意承擔所有責任吧。

王永江認為張作霖勢力不應該介入混亂的北京政局，應該在「滿洲」自重並持續改革，待基礎穩固、混亂平息後再出面（「保境安民」論），但張作霖主張為追求正統性應參與國政，提供軍隊「工作」，亦即戰場。兩人因此時常對立。即使張作霖全力支持並尊敬王永江，這一點卻不肯退讓。1924年的第二次直奉戰爭象徵張作霖離開「滿洲」參與國政，然而代價甚鉅，甚至引發隔年的郭松齡事件。

不能否認日本是張作霖政權最重要的外交對象，張作霖政權也的確為了在參與國政時減輕負擔，而不得不在1924年後——尤其是1927年後——接受日本的資金、武器甚至兵力。儘管日本企圖讓張作霖成為日本的傀儡，以確保日本在「滿洲」的利益，張作霖卻堅決不從。張作霖政權在張作霖與王永江密切而緊張的關係下得以維持，而張作霖的武斷政策並非總是一帆風順。1924年後，因張作霖考慮與孫文、國民黨勢力合作，國民黨勢力得以於奉天省議會發言。同時，張作霖也不能忽視國民黨勢力的反日情感。

日本原本認定張作霖「好操控」，殊不知張作霖政權確實一步一步地走在近代化的路上。正因為如此，即使關東軍1928年將張作霖炸死，張作霖的政權、王永江的改革還是能順利由張學良承續。

嚴酷「滿洲」的寵兒

「馬賊」是一種武裝自衛組織，為了使可能（或已經）與社會脫節的人與「滿洲」地區的社會共存而設計。因此參加、組織與「培養」馬賊的人，皆有其特定的社會地位。由於擁有軍隊的編制、名門望族的推薦，歸順亦非難事。「馬賊」是「滿洲」地區理所當然的一部分，其正式名稱為「保險隊」。

清末的「滿洲」由武裝自衛組織割據，但隨著奉天軍、張作霖政權獲得「滿洲」（說「全中國」亦無妨）屈指可數的軍力，「滿洲」逐漸不再需要「馬賊」。許多人企圖沿著張作霖走過的路，從社會底層往上爬，但在張作霖政權控制下無法如願。因此在張作霖政權期間，未再出現如張作霖般知名的「馬賊」、「保險隊」。

「馬賊」可說是出現在一定社會條件——近代「滿洲」的地方行政、治安機能麻痺——下的時代寵兒。只要在巨大動亂時集結土匪、退役兵，就有可能出現類似的組織。九一八事變後至「滿洲國」建立期間一片混亂，因抗日而集結的土匪軍隊，儘管金主、活動區域與政治意義不同，但就「自地方行政、治安機能麻痺的環境拯救社會底層的百姓」一點而言，不就是重生的「馬賊」嗎？

一般人在介紹「張作霖出身『馬賊』」時，語氣多少都有一些輕蔑。然而「馬賊」與單純的土匪不同。張作霖為了出人頭地而選擇這條路，並如願歸順軍隊。日後更以此處世，即使身陷辛亥革命亦能站穩腳步而不迷失自我。

就過往的革命史觀來看，暗殺革命家是一種反動表現。然而即使是在那個時代，也不是所有人都投入革命，將個人的道德判斷帶入歷史學也無濟於事。此外他有鑑於自己在民國時期的地位，迅速決定擺脫「馬賊」的特質——這也證明了他是一位真知灼見的卓越政治家。

他身處社會頂層，不再需要「馬賊」這個身分。換言之，他已從放任部屬於勢力範圍外恣意妄為的領袖，進化為足以對全中國發號施令的政治家。他的馬賊生涯就此結束。

「馬賊」發光發熱的時間很短。日本人對馬賊的認識僅限於大陸浪人與謀略馬賊的活躍，因此心生嚮往。從中國近代史與「滿洲」社會的脈絡來看，「馬賊」不是單純的土匪或軍隊，老實說有些不上不下。相信各位都已明白長期從事此職業是多麼困難。對張作霖而言，「馬賊」的身分自然比土匪好，但只要取得超越軍隊的地位就毋需戀棧。就像破蛹而出的蝴蝶，也不會戀棧那層囊膜。

相關書摘 ▶《馬賊的滿洲》：為何張作霖會成為收保護費的「馬賊」？

書籍介紹

本文摘錄自《馬賊的滿洲：最被低估的「匪類」、「東北王」，北洋政府最後一任掌權者——張作霖，與他的「馬賊」霸權！》，光現出版

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作者：澁谷由里

譯者：賴庭筠

最被低估的「匪類」、「東北王」，

北洋政府最後一任掌權者——張作霖，

與他的「馬賊」霸權！

►課本不會告訴你這件事I：現代的「滿洲」，從一個「馬賊」政權開始

歷史上的滿洲，曾是女真諸部角逐競爭的戰場，也曾經是清代的「龍興之地」。是俄國期待已久的出海口，也是日本虎視眈眈的跳板。然而，這個地區卻一直要等到「東北王」張作霖的時代，才正式開始發展。

張作霖何許人也？他被稱做「東北王」，也是第一個被國際承認繼承中國法統的政權——北洋政府的最後一個掌權者。他一方面鎮壓革命軍，一方面支持袁世凱稱帝。一方面壓制滿清復辟，一方面阻擋日本勢力進入東北的進程。他是近代中國「統一」的最後一個阻礙，也強力打壓共產主義發展。他取得東北的主導權後，採用王永江的改革政策，開展工業、開設銀行，整理內政，可說是東北現代化真正的起始。

►課本不會告訴你這件事II：東北王收服的「匪類」群像

他們大多因為自保而建構武力，日後落草為寇。有些人最後被「東北王」張作霖收服，甚至在張作霖死後仍維繫他抗日的意志。透過作者建構的「奉天」視角，我們不但可以觀察到當時張作霖面對的，是一個什麼樣群雄割據的綠林社會；也可以了解這些一方之霸透過什麼樣的系統運作、維繫，又如何被收服（或被消滅），日後成為張作霖掌握東北的關鍵。

►課本不會告訴你這件事III：脫離「北京」、「南京」史觀的「奉天」視角

過去我們讀的歷史，不外乎出自南京、廣州的國民政府，或北京的共產黨政府；「北伐」的對象也好，壓制共產黨發展的軍閥勢力也罷，都像是隔著一層紗，去看張作霖與他建構的王國。

他的存在，如何阻擋日本的戰爭腳步，讓關東軍非殺他不行，布署下「皇姑屯事件」。而他的死，又對中國近代史發生什麼樣的決定性影響；第二次世界大戰，亞洲戰場的起點為何可以追溯到他的死與他的馬賊兄弟？本書作者捨棄「北京」、「南京」史觀，脫離中央政府的思維，嘗試由「奉天」視角重新檢視這一段歷史。

Photo Credit:光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航