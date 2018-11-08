媽媽又在碎念了⋯⋯其實她想跟你「溝通」

昨天我溝通說明書的課程結業，加上我老媽和我聊天的過程，我於是有一個啊哈：不要用直覺和標籤來溝通。

常常溝通裡頭的問題，往往是我們用直覺來判斷，而不是和對方確認。舉例來說，昨天我媽問我現在信用卡有幾張，要謹慎使用，年輕人很容易因為信用卡破產，我的第一個念頭就是：

又來了，到底要把人當笨蛋幾次，還不相信自己兒子可以管理自己嗎？

後來覺得這樣判斷好像太早了，所以我和她確認為什麼有這樣的擔心，另外釐清有一張卡跟十張卡不是都會破產嗎？

聊一聊發現，原來她覺得女神可能不喜歡我有太多卡，怕我們會因此而吵架或不合（講到這邊我更驚嚇了，為什麼會這樣判斷），而她覺得女生都會有這種顧慮，所以特別告訴我，大概是怕兒媳婦跑掉。昨天難得沒有什麼負面情緒，於是不斷釐清，並且講明白自己的觀點，最後讓對話結束。但可能是因為我昨天正好在上課，腦袋還在觀察和分析，不是用直覺對話。

如果兩個人在溝通中都用直覺對話，那麼就會常常以為對方就是自己想的這樣，而這根本就不是溝通，而是不斷的用標籤互貼，就像平常我媽覺得我不會拒絕別人，常常請別人吃飯導致沒錢。又或是像上次我媽問我我的帳戶餘額，我就覺得我媽總想要控制我等等，所以真的要達成溝通，最簡單也最困難的方式就是放下直覺和成見，不斷和對方釐清事實，並且不帶價值判斷的對話。

不過這其實非常非常難，有時候我們對話的不是這個對象，而是我們在經年累月下，對於這個對象累積的經驗與看法。

我想有效的方法是，持續聚焦自己的「溝通目標」，並且嘗試問問題而不是回應，並且不斷提醒自己：「我想我們之間可能還有一些誤會沒有釐清，所以才導致溝通不順。這不是我或他的問題，而是我們彼此還沒有足夠的理解」。

有了這樣的心裡的小聲音之後，我想在跟對方溝通時，我們就可以給彼此更多的空間，也可能有更好的結果。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航