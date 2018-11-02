《女巫阿娥的居家香草保健萬用書》：丁香不只可做滷包，還能鎮痛除口臭

文：阿娥

丁香苞的氣味幾乎所有人都有印象，不管是來自牙科診所，還是在滷包裡聞到這個氣味。在中藥材裡面很常見，各種料理中也經常使用丁香苞這一味，從台灣的家常滷肉飯到印度咖哩，辛辣又溫暖的獨特氣味，也常被運用在製香的材料裡，東南亞也有丁香苞口味的香菸。

丁香苞是桃金孃科的植物，原產於印尼，現在在許多熱帶海洋氣候的國家都有種植。丁香樹是一種常綠喬木，高度可以長到10－20公尺。葉片呈橢圓形，大片單葉，對生，革質。開花紅色，是聚傘花序，剛開花的時候是白色，慢慢變綠，長到1.5－2公分長的時候，會轉成紅色，這個時候就會被採收下來，曬乾之後，就是我們在中藥行、香料店可以買到的，熟悉的香料——丁香苞。

丁香的萼托很長，花萼托著4片花瓣，再包著長橢圓形的果實。一般購買丁香苞這個香料，都是萼托連著花萼與果實一整顆，有時直接簡稱「丁香」。

中藥裡其實還有區分公丁香與母丁香。不是丁香苞花朵分雌雄，而是古人以花瓣為公或雄，果實為母或雌。中藥裡面的丁香以花瓣為藥用部位，因此又稱「公丁香」。

在中藥材的辨識上，兩者的差別如下：

公丁香：丁香的花瓣部位，味辛、性溫。溫中降逆、溫腎助陽。

母丁香：丁香的成熟果實，味辛、性溫。溫中散寒、理氣止痛。

丁香葉也具有功效，可以治療腸胃疾病，緩解腹部脹氣，助消化。

丁香苞的功效

很多人想到丁香苞就聯想到牙醫，也有人說是中藥行滷包的味道。氣味強勁，一聞就知道是某種香料，聯想到牙醫的人，有一半會說不喜歡。不過，丁香苞消毒與鎮痛的效果極好，會被用來治療牙科常需要面對的一陣陣神經痛，不是沒有道理的。在牙齒疼痛的時候，試著把家裡廚房滷包裡面的丁香拿出來，包在紗布裡面，用牙齒咬一咬，馬上就會有舒緩的感覺。

在德國的藥草學裡面，丁香苞會被運用來治療頭痛，特別是隆隆作響，一陣一陣逼來的頭痛，對血壓高的患者也會建議直接把丁香苞放在嘴巴裡咬一咬，使其釋放氣味，以緩解疼痛。對於消化道的脹氣與積水，也可使用丁香苞。

中國古代從印尼進口丁香苞，用於烹調和釀酒。宋朝的時候，據說朝臣向皇帝起奏的時候，會先含雞舌香（就是丁香苞）除口臭。

台灣人最常看到丁香苞的地方，應該就是五香粉和滷包。丁香苞也是印度綜合辛香料和咖哩粉的配方成分之一。丁香苞具有防腐和殺菌的特性，也可以幫助消化，用在料理調味，除了增添香氣，還可延長保存時間，再合理不過。

在芳香療法裡，丁香苞被歸類在酚類精油，因為其中具有的丁香酚（eugenol），是酚類（phenols）的代表分子。丁香酚的分子同時具有酚類與醚類的官能基，酚類可以殺菌清潔，而且是強力的殺菌清潔功效，醚類則帶有麻醉的特性。臨床上也有研究發現，丁香酚具有殺死單純型皰疹病毒的能力，除了極佳的抗菌與局部麻醉效果之外，也適合做為抗病毒之用。口腔的病毒感染，像是鵝口瘡，或是生殖器官的病毒感染，都可以考慮用丁香苞來處理。

丁香苞具有放鬆血管的作用，因此對血液循環不佳的人可以暖身，對正在發燒的人又可以散熱。它可以阻斷發炎荷爾蒙的生成，因此產生良好的抗發炎效果。對於消化系統也具有很優良的止痛、殺菌與抗病毒效果，並且可以健胃、驅風，處理腸道寄生蟲問題。用在上呼吸道也有同樣的殺菌與消炎的功能，也具有袪痰的效果。

丁香苞也常被用來助產。調配一罐快樂鼠尾草、橙花、茉莉花與丁香苞的複方精油，可以在產程初期幫助產婦放鬆，使產程更為自然順利。快樂鼠尾草能幫助呼吸與肌肉系統的放鬆，誘發規律的鎮痛，也讓緊繃的肌肉不那麼疼痛與緊張。橙花可以使產婦的心神狀態安定，提心神，降低恐懼與焦慮。茉莉花可以減緩子宮的疼痛，加強宮縮強度並且誘發乳汁的分泌。而丁香苞則是可以刺激宮縮加速產程，消毒殺菌的氣味特質，可以避免產婦因疼痛而引起的噁心與嘔吐，也具有減緩肌肉疼痛的效果。

在肌肉系統上，丁香苞有很好的止痛與消炎效果，肌肉關節的痙攣、肌肉深層的疼痛、風濕關節炎、韌帶的拉傷等疼痛，都可以使用丁香苞來協助。

丁香酚屬於酚類，應避免直接塗抹皮膚，以擴香嗅吸或是稀釋於植物油中再使用，並且避免長期使用。在感冒初期的時候，我常會選擇在家中廚房與餐廳附近的共同活動空間中，以丁香、肉桂、小荳蔻、柑橘類的精油調配複方薰香，這些氣味組合起來非常的「美味」，很適合家庭餐桌四周，而且殺菌、清潔、抗病毒的功效優異，以薰香幫全家提振免疫機能，是很友善的一種方式。

相關書摘 ▶《女巫阿娥的居家香草保健萬用書》：為何精油聞起來「很舒服」還能止痛？

書籍介紹

本文摘錄自《女巫阿娥的居家香草保健萬用書：20種隨手可得的香草植物，從洗頭到治鐵腿、從美顏到消炎，用過就會愛上的保健良方》，原點出版

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作者：阿娥

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Photo Credit:原點出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航