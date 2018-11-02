《女巫阿娥的居家香草保健萬用書》：為何精油聞起來「很舒服」還能止痛？

文：阿娥

精油如何作用？How doe essential oil work？

從植物中萃取得到的產物，不管是精油、純露、酊劑這些原料，或是調製成塗抹在身上的按摩油、乳霜和香水香膏，添加到手工皂、液體皂等清潔產品裡面，大多數人拿到這些物品的第一個反應就是拿起來聞聞看，這個味道我喜不喜歡。想到精油，很多人會想到的就是SPA按摩，那充滿著香氣的按摩油，除了聞起來愉悅，會透過皮膚進入身體嗎？我也在上課的時候認識了從小就沒有嗅覺的朋友來學習芳香療法，聞不到味道的人，精油對他們也有幫助嗎？在這個專欄裡我們來談談，精油裡的這些芳香分子到底是怎麼樣進入身體的呢？

大腦與嗅覺

人類的嗅覺是一個很奇妙的感官。大概沒有哪個感官比起嗅覺更容易讓人喚起記憶。突然飄過的香氣，會讓人在瞬息之間記起童年阿嬤家的五斗櫃紅眠床，初戀那個人身上的肥皂香味，或是離家求學時最愛吃的的那家餐館。當下儘管身邊帶著稚齡的女兒，或已經來到不惑之年，仍會瞬間變成那個坐在阿嬤膝上的五歲女孩，情竇初開的少女，或是迪斯可跳不停的青春大學生。氣味好像威力強大的炸彈似的，一直都存在人的情緒腦裡面，在你不設防的時候，突然的在腦海裡炸開來。

走進花園裡把迷迭香抱個滿懷，或是打開一罐精油，芳香分子就會透過鼻腔，碰到鼻孔的黏膜，接著刺激到嗅覺神經的纖毛，產生一連串的訊息，送到鼻孔上端的兩個嗅球（olfactory bulbs）。從嗅球延伸到鼻腔黏膜的嗅覺細胞屬於第一對腦神經——嗅覺神經的延伸，負責把接收進來的各種氣味感覺傳遞給嗅球，送到大腦的幾個不同的部位，其中最主要的是位於大腦顳葉（temporal lobe）中的嗅覺皮質，還有邊緣系統（limbic system）裡面的杏仁核（amygdala）。

顳葉裡面主管嗅覺的部分，會將從鼻腔傳來的神經脈衝翻譯成氣味感受，判定自己聞到了什麼氣味。這裡也負責區分各種不同的味道，例如茉莉花與玫瑰的香氣的差異，也可以分辨出不同品種的茉莉或玫瑰之間的香氣的不同。

杏仁核位於邊緣系統中，主管各種情緒，包括憤怒、爭鬥、瞬間爆發的行為與情緒反應、自我保護、慾望、飢餓感等等。因為杏仁核主管了這些與本能與情緒相關的功能，我們可以理解為什麼嗅覺這麼容易就可以引發我們的情緒反應。事實上，因為嗅覺神經直接將訊息傳到邊緣系統裡面，在邊緣系統下方的幾個腺體，除了杏仁核之外，包括海馬迴、下視丘、腦下垂體等控制著人類原始本能行為的這幾個部位，都受到嗅覺的影響。我們的憂傷、憤怒、愉悅、興奮、滿足等反應，都會受到氣味的影響。

從嬰兒一出生，眼睛都還沒有張開就可以透過氣味的定位，把臉轉向母親乳頭的位置尋找食物，出生不久之後就能夠分辨出父母或照顧者的氣味。嗅覺讓我們可以分辨食物與環境中的氣味，什麼是新鮮美味的食物可以大快朵頤，什麼是腐敗不佳的氣味最好要避開。進入青少年期之後，我們對異性散發出來的氣味也會變得敏感。生命中的重大事件發生的當下如果有特殊氣味，這些氣味也會跟當下的情緒做連結。嗅覺這個本能，是人類生存重要的能力之一，是重要的防禦機制，對維護生命具有相當的重要性。

只是，我們常常無法描述或精確的命名某個氣味，只好透過描述感受來形容，例如聞起來讓人覺得「很噁心」、「很舒服」、「感覺很奔放」、「很紓壓放鬆」等等。或者在彼此共同的氣味資料庫裡面搜尋類比，例如「有點像薰衣草與茉莉加在一起」，或者是「帶點檸檬香，但是再更甜一點」，嗅覺雖然可以如此精準的左右人類的情緒、學習、生存本能，但要向沒有聞過某種氣味的人以語言文字描述氣味，幾乎是不可能。

為什麼聞精油可以止痛？

嗅覺神經把氣味的訊息傳到邊緣系統這個又被稱為情緒腦的地方之後，香氣會刺激下丘腦，使腦下垂體前葉分泌出一種神經胜肽（荷爾蒙），也就是腦內啡（endorphin）。腦內啡的釋放可以產生令人愉悅的感覺，能夠克服或減低疼痛的感覺。腦內啡是人體內最早被發現的神經胜肽之一，腦內啡的分泌，給人體的感受，跟鴉片和嗎啡有類似的效果。這些具有天然鎮靜效果的神經胜肽，除了透過腦下垂體分泌之外，身體的其他組織也會釋放腦內啡分子，透過血液循環與神經傳導的途徑，送到全身，找到適合的受體部位，就可以與之結合，把這些愉悅的訊息送到細胞裡面。

回到精油的作用原理，因為精油的芳香分子能夠透過嗅覺神經的訊息，刺激引發這些神經胜肽釋放，胜肽分子接著旅行到身體各部位，影響各種機能的協調，使疼痛的感覺中止或舒緩。這也是為什麼我們在臨床上看到，使用精油薰香在急診室與安寧病房可以讓疼痛指數下降的緣故。在健康的一般人身上，透過芳香分子刺激腦下垂體，則可以使人在情緒上感到愉快，把原本高張的情緒，例如憤怒、恐懼或焦慮都安撫下來，讓身體得到放鬆。

相關書摘 ▶《女巫阿娥的居家香草保健萬用書》：丁香不只可做滷包，還能鎮痛除口臭

書籍介紹

本文摘錄自《女巫阿娥的居家香草保健萬用書：20種隨手可得的香草植物，從洗頭到治鐵腿、從美顏到消炎，用過就會愛上的保健良方》，原點出版

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作者：阿娥

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喇皂女巫阿娥，要以最生活化的方式和語言，從植物的外型開始，瞭解植物藥草的運用。萃取精油之後，每一種香氣背後的芳香分子，有什麼特性與療效？透過全面性的瞭解，幫助你在生活中運用，以簡單、素淨、無負擔的方式，讓芳香植物進入我們的生活中，讓身體與植物與環境共處，恢復本身自癒的能力。

Photo Credit:原點出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航