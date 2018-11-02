《貢多林的殞落》：《魔戒》作者托爾金在中土世界第一個，也是最後一個故事

編譯：暮琳

綠意盎然的哈比屯、神祕美麗的瑞文戴爾、黑暗駭人的末日火山；魔戒遠征隊的漫長旅途、聖盔谷的艱苦戰役、米那斯提力斯城外正邪勢利的最終決戰……「魔戒三部曲」電影完結至今15年，「哈比人系列」結束也是四年前的事情。然而，一提及其中壯麗的場景與冒險中驚心動魄的戰役，觀眾便能瞬間回到故事中神秘遼遠的中土世界。歷經長久的等待，2018年為托爾金的粉絲帶來兩個好消息：亞馬遜宣佈將投資五億美金拍攝《魔戒》電視影集。以及，使中土世界觀更完整的作品——《貢多林的殞落》（The Fall of Gondolin）於今年出版問世。

《貢多林的殞落》為托爾金筆下的中土世界補上最後一條故事線，完整了托爾金的想像國度。多年來，托爾金的兒子克里斯多夫（Christopher Tolkien）勤奮的重編托爾金留下的筆記及短稿，試圖將父親腦中獨立而完整的神話體系、語言系統以及壯闊歷史分享給書迷，讓讀者看到《魔戒》與《哈比人》外更宏大的中土世界觀。過去幾年，已有多部相關作品在克里斯多夫的努力下得以出版，包含著名的《精靈寶鑽》、《胡林的子女》及《貝倫與露西安》。三則故事分別介紹了中土世界的諸神及遠古英雄神話、訴說了精靈首領胡林與其子女被黑暗之神詛咒的命運，以及歌詠美麗精靈與凡人男子相戀的故事。

最新出版的《貢多林的殞落》，則由托爾金標記為中土世界「第一個真正的故事」，描寫了一名人類英雄的旅程。

故事最初的發想誕生於托爾金住院期間。一次世界大戰的索姆河戰役後，托爾金染上戰壕熱，因過於虛弱而無法作戰。在後方修養的日子，《貢多林的殞落》便在他心中逐步成形。故事中，無意成為英雄的主角為了任務踏上旅途，最後卻成了真正的英雄。這樣的故事線，預示了托爾金後續所有作品的基調。

《貢多林的殞落》中，主角是名為圖爾的人類。他奉水神烏歐牟之命出發尋找被神祇的力量藏匿起的精靈之城──貢多林。圖爾完成任務，並在貢多林安身立命，迎娶精靈國王的女兒為妻。然而，貢多林的災難隨即而來。比《魔戒》中的索倫更黑暗更龐大的力量：黑暗之神魔苟斯覬覦貢多林已久。最後，魔苟斯在叛徒的協助下找到方法攻入城內，率領炎魔、半獸人與惡龍等魔物攻進精靈之城。偉大的城市最終淪陷。

故事結尾，英雄圖爾帶著妻子與兒子埃蘭迪爾逃離貢多林，前往西瑞安河口。從這裡，故事交棒給克里斯多夫整理出的另一部遺作：《精靈寶鑽》。半人半精靈的埃蘭迪爾在《精靈寶鑽》中成為中土世界的傳奇英雄，而他的子嗣亦成為歷史中的重要人物，將故事一路傳承延續到《哈比人》與《魔戒》中的冒險。

然而，《貢多林的殞落》雖擁有明確的故事線，但其原稿卻是散落的筆記與斷簡殘篇。儘管克里斯多夫憑藉線索將故事整理成冊，故事中仍有許多地方需要仰賴讀者的想像，將如詩畫般的景色以及開放式的多重可能性拼湊回去。《獨立報》如此形容閱讀這本書的體驗：「必須探索與挖掘：自行將碎片拼起來、學會撞上死胡同，並享受多重可能性帶來的興奮感，而不是指望得到一個輕鬆而絕對的答案。」

克里斯多夫曾公開聲明《貢多林的殞落》是他為父親整理的最後一部作品。這本書同時也是《胡林的子女》及《貝倫與露西安》外，托爾金口中「三則偉大故事」中的最後一部。在倒下的高塔與毀壞的城市中，中土世界的歷險畫下休止符。然而，亞馬遜即將開拍的《魔戒》影集，以及千萬粉絲對中土世界的熱情與投入，都是故事還沒結束的證明。托爾金教授與他瑰麗莊嚴的夢，將帶著勇氣與希望，繼續陪伴讀者走過生命中黑暗艱難的旅程。

資料來源：Bookstr、Wiki、Goodreads、Independent

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責任編輯：翁世航

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