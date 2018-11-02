陳彥博《出發・Run for Dream》：低血糖襲來我吐了，全都是水與電解質噁心的味道

文：陳彥博

向浩瀚的宇宙禱告

第三天賽程開始，我的號碼布變成黃色的Leader（代表總成績的領先），這也是壓力的開始，前五名選手不斷地糾纏拉鋸，後來沒有人想先領跑或是發動攻勢，一直到最後五公里才開始一決勝負。但幸運的是，最後賽段是我拿手的沙丘攀爬地形（在2015年美國G2G賽事已經有經驗，也向MDS的冠軍Mohamed Ahansal請教過許多技巧），我爭取到一分鐘的領先，搶下第一衝到終點，也用領先兩天的心理戰術讓對方產生壓力，但在2400公尺的高原上，身體已經開始極度疲勞……

而糟糕的是感冒依然沒有好轉，頭暈、無力、又不斷流鼻水打噴嚏。

每當大家問我：「Tommy, Are you all right?」

我總是當作沒事一樣笑臉回答：「I'm very, very great.」，然後再用衛生紙塞到另一個鼻孔堵住鼻涕。

「嘶……」天啊……我的睡墊竟然開始漏氣，兇手是仙人掌的刺，手邊沒有修補的工具，只能睡在坑坑巴巴的鹽鹼地上，體脂肪略低的我睡得相當疼痛，沒有一天能夠入睡，幾乎都是淺眠、冷醒，或是又被叫聲嚇醒，疲憊變得一天比一天還要劇烈。

第四天賽程，前幾名的選手已經恢復許多，北愛爾蘭選手Neill突破重圍領先第一，快了我九分鐘抵達，厚重的裝備包四天下來，讓我的頸部、背部痠痛到像針在刺。沒有睡墊，睡在鹽鹼地上幾天下來，痛到骨頭裡快炸開，大腿也快要抽筋，這一切，都和上一場戈壁賽事發生的情況一模一樣，領先、又被追過，希望明天身體不要再發生任何狀況，心裡的憂慮與不安感越來越強烈，這陰影無法擺脫、無法忘記……現在想到，手還是會因有一點恐懼而發抖……

被壓力所籠罩無法入睡，便起身離開帳篷出去上廁所，我關掉頭燈，原以為會是一片漆黑，「哇……」沙漠南方的夜空，漫天繁星閃耀如鑽，銀河高掛天頂，真是太壯觀了。

我緩慢地深呼吸，將煩惱與壓力慢慢吐出，重複了幾次，頓時忘了所有壓力，這晚一切如此柔和，看著天空的銀河，彷彿和大地是一體的，我仰頭靜靜仰望著星空，麥哲倫星雲、南十字星、金星、火星，在這一刻，我找到了內心的寂靜。看著銀河，感受到前所未有的平和、平靜，彷彿聽見了宇宙的聲音。

儘管身體疲憊，但我真的覺得我是全世界最幸福的人。

我向宇宙祈禱，期望讓我平安地完成明天的賽事，以及今年的計畫。

落後之下的逆轉勝

「Tommy，你今天要怎麼跑？」出發前，帳篷內的美國選手問我說。

我說：「看狀況吧，隨機應變，也許等待到最後的20公里。」

「嗯，我有從其他選手那聽到消息，Neill說他要在今天結束這場比賽，他將會全力衝刺與你拉開，你今天是一場硬戰，是決勝的關鍵，加油！」

高原下競賽讓腳已經開始水腫，特地準備大1.5號的越野跑鞋，也很難穿下，腳趾與大拇指指甲的血泡更令人咬牙難以忍受，但都已經是最後的長賽程了，再痛也要忍過。

在起跑線上，腦中不斷想起上一站戈壁沙漠56度，因為熱衰竭倒下失去冠軍，這挫敗與痛苦一直影響著我，不知道自己是否還能撐下去……會不會又再度重演……

Photo Credit: 圓神出版

Long Day，破曉時刻，決勝日！

這也是令我壓力最大、最害怕的一天。

出發後，果然如美國選手說的一樣，前五名選手很快就把我拉開，因為大家都知道這是最後決勝的機會，也是最後的關鍵日，總時間都只差一小時內，一切的排名順序將會在這天大幅變動。我和德國選手Ben成為盟友，一起互相帶領配速、擋風、找賽道標記，很努力追趕，但前四天累積的疲勞，令我們無法提升速度也異常地疲憊，不過彼此仍互相不斷鼓勵著，每過一個CP都會互擊拳頭，一起喊著：「Keep faith, allmost there, we will be very strong today!」

原本深具信心以為有機會追上，但在一望無際的沙漠連個人影都沒看到，過了20公里、30公里、40公里、50公里……我們闖過一個又一個檢查站，都會看時間紀錄表檢查與前方選手的差距，沒想到從十分鐘，慢慢不斷地被拉開近半個小時，意味著他們沒有變慢，而是一直不斷在加速。隨著逼近正午，天氣越來越熱，橫越沼澤、草叢、鹽鹼地、沙漠、攀爬沙丘……在制高點卻沒有看見前方的任何人影，完全沒有追到的跡象，檢查站的工作人員也認為我沒有機會了，從自信，慢慢沒信心，然後失去信念……

慢慢靠近55公里時，也是上次賽事倒下的距離，慘了！低血糖再度襲來，伴隨著熟悉的暈眩感，劇烈疲憊也讓我越來越想吐，在攀爬沙丘後，「嗚噁噁噁……」我吐了出來，全都是水與電解質噁心的味道，害怕著，噩夢要再度重演。

賽道坐落在一望無際的鹽鹼盆地、火山岩漿熔岩、乾旱無雨的沙漠砂礫上，用雙腳不斷橫越各種大自然的地形，我無法相信眼前壯闊的場景，以為自己跑在火星上。

當地居民說，因為地質類似火星地表，有許多電影在此拍攝，NASA也在此做模擬火星任務的研究測試場地，更傳言曾在這裡挖出15公分的外星人。曾有美國地理學家說：「無論在南極、北極或任何其他的沙漠，剷起一塊土，總能發現細菌。但在這裡，你什麼都找不到。」

我們陷入一番苦戰，終於攻上沙丘的最高點，看見前方又是一望無際的鹽地與沙丘，無止盡地蔓延，彷彿永遠跑不到終點一樣。經過了檢查站，工作人員強制要我們把兩公升的水加滿，因為接下來的賽段氣溫將會變得相當高。

多日、長時間、超長距離賽事一直是我的拿手項目，總是能夠撐得比別人久，但我聽到工作人員的提醒後，心裡感到相當不安，深怕上一站的熱衰竭事件再度發生，這記憶與教訓深植在我腦海裡，是種無法擺脫的深層恐懼。但我心裡也非常清楚，如果沒有撐過去，後方的選手很快就會追上來，我就會失去拚年度總冠軍的機會了。

我真的一度以為自己要撐不下去了，水泡和血泡早已破掉，每踏出一步都得忍著疼痛不斷撞擊腳趾，沒有任何人影，沒有任何追近的跡象，沒有希望、沒有機會……

「就這樣了嗎？……這就是我用盡力氣，最後的結局了嗎？……」

「這場比賽，難道就要這樣結束了嗎？……」

「撐下去，拜託一定要撐過去，如果在這裡倒下，就沒有任何機會了。」

「戈壁的熱都撐過了，這算什麼！加拿大700公里都撐過了，我辦得到的！」

相關書摘 ►陳彥博《出發・Run for Dream》：攝氏56度下的掙扎，熱衰竭差點沒命

書籍介紹

本文摘錄自《出發・Run for Dream》，圓神出版

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作者：陳彥博

「出發」，就像按下「重新開始」鍵，

它代表著勇氣、態度與決心

亞洲首位，一年內勇奪四大極地總冠軍的陳彥博

引領你和困境直接對決，征服心中的極地！

追逐夢想，只要跨出步伐，

出發，就對了！

每一次的出發，都是超越自己的起點

無時無刻地調整自己，就是逆轉勝的開始

心中沒有局限，才能超越極限！

從炙熱沙漠到極寒冰原，地表最嚴峻的1000公里賽道，陳彥博再創紀錄的終極挑戰

設定讓自己有點害怕的更大目標，才能驅使自己注入更多動力與執行力。

經歷十年比賽生涯的超馬選手陳彥博，這次訂定了最嚴苛的計畫，報名了非洲納米比亞、中國戈壁、智利阿他加馬沙漠、南極洲這四個地表最險惡地形氣候的極地馬拉松，他不但在一年內達成這個不可能的任務，而且還拿到了總冠軍！

這不光是專業和體能的競賽，更是心靈最大的挑戰。

面對準備充分、打著團體戰的日本軍團，隻身單打獨鬥的他如何迎戰？

處於熱衰竭的死亡邊緣，想到首次觀戰在終點線等著的父母，要如何再踏出下一步？

最強大的力量不是源於肌肉，而是在心。

瞬息萬變、排山倒海而來的困境，唯有隨之調整的心才能突圍。

未知的巨大恐懼和過去失敗的陰影，只有行動才能克服。

把每一刻都視為「重新出發」的起點， 勇敢跨出夢想的第一步！

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺