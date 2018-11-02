陳彥博《出發・Run for Dream》：攝氏56度下的掙扎，熱衰竭差點沒命

文：陳彥博

攝氏56度下的掙扎

「呼…………哈………哈……」

「呼…………哈………哈……」

「呼………哈……哈……」

「呼……哈…………哈…………」

「呼……哈…………哈…………」

「呼…………哈…………哈…………」

我……已經……快無法呼吸了……好痛苦……真的好痛苦……

每一口氣，吸進到鼻腔，都能夠感受到令人窒息的高溫，幾乎無法呼吸……

每一口氣，喘入到肺裡，都能夠感受到可怕的灼熱感，身體像火燒……

胸口，開始有點悶，接著，有一點心悸的感覺，我能感受到心臟不規律的亂跳，像是試圖在掙扎，用力地打出血壓支撐下去，並發出極為強烈的暈眩感和虛弱感。我知道，快要撐不下去了，頭一次，我痛苦到快失去理智，意志力僅剩無存，不斷地掙扎，而水已經快要所剩無幾。

「我要水……」

「我要水……」

「我需要水！」

「我需要水啊！」

「我需要水啊啊！」

「我需要水啊啊啊啊！」

「水！」「水！」

我強忍著，咬牙強忍著這痛苦，用大拇指的指甲壓著食指的肉到破皮。

「撐下去！撐下去吧！就要到終點了！」

「奮戰吧！爸爸、媽媽第一次來看我比賽，正在終點等著我啊……」

「只剩最後15公里、15公里了啊……」

「陳彥博！你撐得過去的！」

我不斷保持正面思考鼓勵著自己，不！應該說我強迫一直對自己喊話，讓我能夠繼續前進，這是我在極度痛苦時一貫的方式，總是在快要放棄的時候，心裡總是會產生強大的能量去克服各種的難題，但這一次，我無法辦到……無法掌握身體的情況，痛苦與恐懼慢慢占領我的大腦，侵蝕我全身，逐漸無法控制，這未知，讓我開始產生恐懼感。

沒有陰影、沒有樹木遮蔽、沒有溪流、沒有涼爽的微風，所有的一切，空氣、石頭、裝備，或是我的水，所有的東西都像是在燃燒！包圍我的一切，全都燙到快讓我燒起來！燙到在大腦不斷用高音尖叫，不斷撞擊我的腦門。

這裡什麼都沒有！什麼都沒有！

只有焚風！炙熱！和沙漠！

熱浪變得更加殘暴，這沙漠發揮了真正可怕的威力，連底下火熱的沙子，都會穿透腳底發燙。空氣像是被燃燒完了，只剩下熱氣，瀰漫著可怕的氣息。我開始喘不過氣，心臟劇烈地亂跳，視線越來越模糊，我在昏迷與清醒間游離，無法直線前進，一切失去控制！身體爆發即將暈倒的危急訊號！

我用餘光看見右邊一塊石頭下有遮蔽陰影處，拖著搖晃的身體，往後靠著石牆，但陰影不夠大，我的下半身依然被太陽曝晒，然而危險的是，我已經停止出汗，觸摸額頭、腹部、大腿，已經不是熱，而是全身發燙……

Dion發現我出了狀況，看到左前方約四百公尺，有較巨大的岩壁遮蔽處，便支撐我移動過去，但途中有一個小緩坡，平常簡單幾步就可以爬上的緩坡，但此刻的我已經完全走不動，每走一步彷彿就要我的命，半拖半走用盡最後一絲力氣掙扎……這裡是最後的希望，是我最後唯一可以到達的地方，也無法回到上一個三公里的檢查站。

我無法支撐身體，雙腳抽筋往後倒了下來，大口地吸取水瓶中的水分，情急之下趕緊直接吃了高濃度電解質錠，並吃了一包Gel，卻仍無法控制手發抖，連東西都快拿不穩，意識越來越混淆。

我突然尿急，從早上出發到現在六小時，我只有上過一次小號，而且喝了很多水，透過尿液的顏色，可以了解是否脫水，但我已經渾身無力站不起來尿尿，只能往左側躺，拉下褲子解決，這時，尿液的顏色令我徹底陷入恐懼，尿液只有幾滴，而且變成可怕的深橘色，我極度嚴重脫水，伴隨著熱衰竭的症狀，情況再惡化下去，就會變成可怕的熱中暑了……到時候，只有醫護救援才能保住我的命……

我目光呆滯、反應變慢，虛弱地看著前方，沒有人類的痕跡，只剩下一片死寂荒野，大地在燃燒，而我現在已身陷其中，這裡是地獄，沒有任何人類可以在這種環境下生存，我突然想起，2010年這場比賽中有一位選手因為熱中暑而死亡，我開始感到害怕，心想自己會不會死……

我想起醫生說過：「大腦下視丘會調節體溫在37度左右，如果體內散熱趕不上產熱速度，下視丘將會失去功能，讓體內溫度飆高到40度以上造成器官衰竭。而在脫水的情況下，會讓腦組織血液供應不足，造成腦部傷害、中樞神經受損。」

即使撐過2013年加拿大育空700公里極地賽，有過失溫和靠近死亡的經驗（記載於《越跑越懂得》），但現在的狀況，幾乎完全超越我的極限和忍受程度，我不陌生，也相當清楚現在的身體反應，再一次，更明顯地感到接近死亡的不安，如果撐不到檢查站！我知道……有可能會倒下……

原本領先有奪冠的機會，卻在此刻倒下，連前方六公里檢查站短短的距離都到不了，就要到終點了啊！眼看原本能取得冠軍的成績，一分一秒地流逝，該死！真是該死！我咒罵自己的無能為力！

右邊出現腳步聲，「這裡！」我們大叫一聲，是瑞士選手Filippo，他走過來說：「老天，這真的是可怕的熱，你們還好嗎？」我沉默不語。

20分鐘後，我對自己內心吼著：「起來！陳彥博！起來！給我起來！」

「你可以辦到的！不要倒下！爸媽在終點啊！」

我撐著大腿喘氣，身體和鉛塊一樣重，光是嘗試站起來，就已經費盡所有力氣，心臟大力地亂跳。好！很好！這不放棄的力量從心裡竄出，讓我的身體開始有了反應。

「就差一點了！離開這裡！往前走！往前跨一步！」

但，才走第一步，我突然馬上暈眩無力跪了下來……連續努力嘗試了兩次，我發現我辦不到，動不了……已經完全無法再動了……這才知道，我已經……無法離開這裡……到不了檢查站了……Dion與Filippo看到我的舉動，馬上知道，我需要立即協助。

「你需要什麼樣的幫忙？我能夠怎麼幫你？」

我發現身體開始搖晃，大腦越來越沉重、無法專心聽Dion說話，即使坐著不動，我還是很喘，心跳依然在130上下，每呼吸一次，心臟壓迫感越來越強烈，手指發麻像導線般慢慢地傳到心臟，並伴隨著一點心悸刺痛。

我知道，我要出事了，趕緊對Dion說：「你可以幫我到檢查站，告訴大會人員我需要水，並需要一些協助嗎？真的很抱歉……」

他一口答應，給我一半他珍貴的水後，並趕緊出發，我知道他很想繼續比賽，卻又願意留下來幫助我，我衷心感謝他所做的一切。

緊接著我對Filippo說：「你先出發吧，不要等我，我會等四小時氣溫降低再出發……我會沒事的……」

Filippo馬上說：「不！你不能待在這，你沒水會死的，Tommy。你可以到檢查站，只有六公里，你辦得到的！不要擔心！我會陪著你。」

Photo Credit: RacingThePlabet｜圓神出版 Filippo當下給我最大的支持。

十分鐘後，他扶我起來，拉著我的手，鼓勵我並帶我繼續走著，光是離開這裡，回到燃燒的太陽下，就讓我感到極度恐懼，我真的能夠撐到下一個檢查站嗎？

四周什麼都沒有，我只感到越來越虛弱，胸口開始發麻，但已經沒有選擇了，唯一的選擇就是要撐到檢查站才能得救，不知道過了多久，後方好像出現聲音，我們回頭看，是大會巡視的吉普車，我們用盡力氣張手大叫著：「Hey！ Hey！」

他們終於找到我們，馬上就在我身上潑水降溫，但這溫度全都是熱水，接著他們趕緊把我推到車子裡吹冷氣降溫，我動彈不得，不斷灌了好幾口水，眼睛瞥到車子溫度計顯示，攝氏……56度……56度！

昏迷一陣子，不知道多久體溫才降了下來，我決定再度起身趕路，但已經慢了兩個小時，下車沒多久，回到56度的溫度中，突然間，我害怕到不了檢查站，也知道自己輸了比賽，我崩潰了……抱著Filippo 開始大哭：「我爸媽……我爸媽這是他們第一次來看我比賽，他們在終點等我……我……我不想輸……我不想輸啊……」

頭一次，頭一次強悍的自己，再也堅強不起來，我在焚風高溫中，大聲地哭著，這無情的沙漠，無情地漸漸將我掩沒……沒有任何機會……沒有任何預兆……就這樣……就這樣將我擊垮了……

「Tommy，你永遠是冠軍，在我心中你永遠是冠軍，撐下去，你的父母會為你感到驕傲，別擔心，我會一直陪著你，陪著你一起到終點，Tommy，答應我，撐下去……」Filippo抱著我說道。

淚痕很快被高溫蒸發成鹽巴，他握緊我的手，我懷著無盡的感謝，朝前方的地獄走著，海市蜃樓不斷出現，直到看到前方黑色的小點不斷閃爍，是檢查站啊，我們撐到了……

一路上，只有痛苦，極度的痛苦，我無法再感受到任何其他事情，只能拖著身體往前走，一切純粹都是和痛苦在作戰。

六公里的路花了2.5個小時才抵達，一到檢查站，我倒下躺了快四個小時，我意識模糊，不斷大量猛灌水，像駱駝一樣喝了三公升以上，希望能將熱衰竭的狀況緩解。檢查站的車隊司機遞給我一瓶結冰水：「喝吧，小兄弟，降一點體溫，今天非常痛苦的，要堅持啊，你可以的。」我發誓，這是我這輩子喝過最好喝的水。

相關書摘 ►陳彥博《出發・Run for Dream》：低血糖襲來我吐了，全都是水與電解質噁心的味道

書籍介紹

本文摘錄自《出發・Run for Dream》，圓神出版

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作者：陳彥博

「出發」，就像按下「重新開始」鍵，

它代表著勇氣、態度與決心

亞洲首位，一年內勇奪四大極地總冠軍的陳彥博

引領你和困境直接對決，征服心中的極地！

追逐夢想，只要跨出步伐，

出發，就對了！

每一次的出發，都是超越自己的起點

無時無刻地調整自己，就是逆轉勝的開始

心中沒有局限，才能超越極限！

從炙熱沙漠到極寒冰原，地表最嚴峻的1000公里賽道，陳彥博再創紀錄的終極挑戰

設定讓自己有點害怕的更大目標，才能驅使自己注入更多動力與執行力。

經歷十年比賽生涯的超馬選手陳彥博，這次訂定了最嚴苛的計畫，報名了非洲納米比亞、中國戈壁、智利阿他加馬沙漠、南極洲這四個地表最險惡地形氣候的極地馬拉松，他不但在一年內達成這個不可能的任務，而且還拿到了總冠軍！

這不光是專業和體能的競賽，更是心靈最大的挑戰。

面對準備充分、打著團體戰的日本軍團，隻身單打獨鬥的他如何迎戰？

處於熱衰竭的死亡邊緣，想到首次觀戰在終點線等著的父母，要如何再踏出下一步？

最強大的力量不是源於肌肉，而是在心。

瞬息萬變、排山倒海而來的困境，唯有隨之調整的心才能突圍。

未知的巨大恐懼和過去失敗的陰影，只有行動才能克服。

把每一刻都視為「重新出發」的起點， 勇敢跨出夢想的第一步！

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺