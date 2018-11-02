怎樣的稅改才公平（七）：加速促成反避稅條款，讓「假外資」假不了

文：蘇慧君（青平台基金會研究員）

不算意外的是，台灣政府在追隨國際反避稅浪潮上慢了一步，台灣今年甚至於外國民間組織租稅正義聯盟（Tax Justice Network）評比的全球「金融隱匿指數」排行榜中榜上有名。所幸在各方警鈴大響後，政府開始有所行動。目前已有數個法案及相關規定出爐，待各項條件到位，便能開始有效防止海外避稅的機制。目前主要的相關規定有五。

第一，新修正的《洗錢防制法》中有關稅捐洗錢罪的規定

新修正的《洗錢防制法》已於2017年6月上路實施。新法將逃漏稅行為納入洗錢罪之前置犯罪。在洗錢防制法修法之前，若觸犯《稅捐稽徵法》第41條至第43條以詐術或不當方法逃漏稅等罪，只會被追究各該條文相關的刑事責任；而在《洗錢防制法》實施之後，若在手段上涉及掩飾或隱匿逃漏稅的所得，在某些情況下，有可能構成洗錢罪，須面對相關刑罰、甚至財產的沒收。由於降低了構成洗錢前置罪的門檻，未來對於以不當方法透過海外避稅的企圖當有一定程度的嚇阻作用。

第二，新修正的《國際金融業務分行管理辦法》

於2017年5月修正的《國際金融業務分行管理辦法》要求銀行執行客戶盡職審查，除了新開戶的客戶為適用對象外，也包含了對全部既有的OBU客戶重新辦理確認客戶身分程序。過去，許多人利用境外金融中心的隱蔽性進行逃漏稅。未來，在OBU開戶必須揭露真實身分的規定下，利用境外金融中心做帳及逃漏稅的可能性應會大減。

此外，金管會於2017年12月廢止了自2005年中以來要求稅務局在調閱OBU帳戶前必須先經金管會同意的規定。 現在稅務單位只要經財政部核准就可以向銀行調閱任何一個OBU帳戶的資料，不再需要逐案報經金管會同意。換句話說，稅務單位已擁有調閱OBU帳戶資料的權力。

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第三，《金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法》，俗稱台灣版的CRS（Common Reporting Standard）或肥咖條款

財政部於2017年11月16日發布施行，預計2019年起金融機構須定期申報外國稅務居民帳戶，到了2020年9月將開始與其他國家進行資訊交換。雖然CRS規範應申報的為非本國稅務居民的帳戶，但未來與其他國家進行資訊交換後，國人的海外帳戶資訊將會被交換回台，海外資產及海外所得將難以隱匿。利用境外避稅的管道將被大幅縮減。

第四，俗稱「反避稅條款」的《所得稅法》第43條之3及第43條之4的修正

這兩個法條建立了受控外國公司（Controlled Foreign Companies, CFC）以及「實際管理處所」（Place of Effective Management, PEM）的制度。過去，台商經常透過境外公司避稅，未來只要實際管理處所在本國的企業比照本國企業繳稅。反避稅條款早已於2016年7月修正通過，但遲至今日尚未生效。

主要原因在於，要實施該修正條文還差臨門一腳。由於財政部考量實施反避稅措施恐影響台商在中國的布局、以及可使台商避免雙重課稅的兩岸租稅協議尚未生效等原因，當時在修正所得稅法時，授權由行政院決定施行日期。

第五，《海峽兩岸避免雙重課稅及加強稅務合作協議》

簡稱兩岸租稅協議，已於2016年簽署，但尚未生效。最主要問題就在於，兩岸租稅協議要能生效必須有更高的法源基礎。但由於兩岸協議事涉敏感的政治議題，多年來相關草案面臨爭議不斷。不過，在2016立法院第九屆第二會期時，其實也被列為優先審議法案，但最後卻因審查程序意見不同而遭擱置。最新的草案有六個版本，目前仍躺在立法院靜待審查通過。

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在認識了這些反海外避稅的相關法規後，讓我們回頭思考假外資的議題。

在舊有稅制下，對於股利所得，假外資只要繳20％的所得稅，但是如果讓反避稅制度生效，即使透過海外租稅天堂設立公司轉化成假外資，但按照實際管理處所，及受控外國公司的反避稅條款相關規定；前者發放之股利將視為境內來源所得，與內資同樣必須適用綜所稅累進稅率；後者則視轉投資公司所在地，其盈餘就算不發放，最後也會受制於國內的綜所稅法。如此一來，所謂假外資與內資不同稅的問題便不復存在。

全民稅改於今年1月在立法院通過，而綜觀前述的各項規定，除了最後一項，皆已於稅法修正前即已到位。如果當初政府真的有意防堵假外資，應該做的是加快腳步促成反避稅條款的實施，讓假外資想假也假不了，如此一來，便沒有假外資與內資稅負不公平的問題。

子彈既都上膛了，為何不發？究竟是不知要發，還是選擇不發，我們不得而知。但可以確定的是，政府當初堅持股利所得分離課稅的改革，只是為假外資在國際反避稅的浪頭上，鋪設了一條回家的坦途。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航