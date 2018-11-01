《五星級溝通術，你的成功巨浪》：能脫穎而出的人，是因為他們為顧客挺身而出

文：卡曼・蓋洛（Carmine Gallo）

專業人士

如果我們想要別人接受我們的原創想法，我們得好好宣傳。 ——華頓商學院教授 亞當．格蘭特

雪倫不需要穿成人紙尿褲，但她穿了一整個月。她上班的時候穿、晚上的時候穿、就連在做重要簡報的時候也穿著。

雪倫為地表最大的零售業者進行產品設計，這間公司每年賣出上百萬件成人紙尿褲。雪倫加入團隊之後問了一個很簡單的問題：「有人穿過這玩意兒嗎？」沒人舉手。「嗯，這樣不行，」她說。這就是雪倫改變整個產品類別的方式，這個品項類別因為人口老化；預計在未來兩年內成長48％。成人紙尿褲的產值每年約有70億美元，雪倫的公司市占率又大。

雪倫發現成人紙尿褲的底部有皺摺，一點也不像她或任何成年男女會穿的東西。雪倫記得自己回想著：這看起來太像嬰兒的尿布了。成人紙尿褲之所以看起來像嬰兒尿布，是因為它就是把尿布放大成成人尺寸而已。

「我每天穿，穿了一個月，每隔幾天就嘗試不同品牌的產品，」雪倫對我說，「我面試員工的時候穿、我做簡報的時候穿。我會覺得不自在嗎？當然會。我穿長版外套和毛衣，想要遮住我的臀部。那些紙尿褲都不合身。我得把紙尿褲和內褲黏在一起，才不會從褲子裡面滑下去。」

雪倫向高層主管提出她的實驗結果，說服他們打掉重練，全部重新設計。雪倫的提案讓人無法抗拒。「我們這間公司很了解內褲，」她開場就說，「我們是少數又賣成人紙尿褲，又賣男女服飾的零售品牌，包括內褲。如果我們把服飾與產品設計這兩個團隊結合起來，就可以改造這個類別。」這間公司接受了她的建議。雪倫的簡報徹底顛覆了成人紙尿褲。現在，多數大品牌的成人紙尿褲都和幾年前的外觀或觸感大不相同。品牌甚至會雇用時尚模特兒拍照，來展示他們的成人紙尿褲有多麼舒適好看。

「消費者有一股很強的聲音，我只是催化劑，」雪倫對我說，「我們要為顧客起身行動，做出改變，那才是對的事。」

雪倫剛加入這個團隊的時候對於成人紙尿褲一無所知，她也沒有企管碩士學位或任何頂尖大學的高等學歷。但她有一種獨特的特質，讓她在就業市場中相當搶手：同理心。「同理心」這個詞的定義是透過親身體驗，感受到其他人的情緒。雪倫團隊裡的其他人都沒想過要親身體驗他們的目標族群的日常生活。

成人紙尿褲是一回事，那雪倫的同理心可以轉移到另一個完全不一樣的部門嗎？沒問題。

「有人用過這產品嗎？」她又問，這次一樣沒人舉手。團隊裡面沒有人曾經戳破指頭滴出血來。她心想，又來了。

雪倫的雇主每一年賣出一億台血糖測量儀，讓糖尿病患者可以自行測量血糖。這市場很重要，對公司和病患也很重要。美國人口中有9％的人患有糖尿病，而且每年約增加150萬位新病患。定期測量血糖並且輕易知道血糖濃度關係到他們的生命安危。這就是為什麼雪倫很在乎。這間公司賣出上百萬台血糖測量儀，但好幾百台被退了回來。有個經銷商說，「那有什麼關係？誰在乎少數幾台被退貨？」雪倫氣憤地回應說，「有個六歲的小孩正用這測量儀來控制她的病情，這儀器上的指數會影響到她的生死。為什麼沒辦法讓這小女孩看得懂呢？」

雪倫沒有糖尿病，不過她開始拿這儀器戳破她的指頭。她說：「我得從人的角度來和這產品互動。」很快地，她就發現小孩很難看得懂量表。如今，幸虧有雪倫的意見、倡議和個人經驗，血糖測量儀更好用了，尤其是對小朋友來說。雪倫再度重新想像了一個很重要且很龐大的產品類別：「如果你不能理解數據後面代表著活生生的人，你可能因此錯失良機。」

「說服力對我的成功很重要，」雪倫說，「以前你可以命令一個人去做事，他們就去做。那種指揮管理風格已經過時了。你現在要輔導、鼓舞、栽培、說服別人，才能抵達你要他們到的地方。」

從零售業到食品業，雪倫在四間公司裡證明了她的價值，公司少了她就不行。在每一間企業裡，她升遷的速度比所有同儕都快，她離開之後每個人都很想她。有一間公司在10年內讓她升遷了四次，有一些同事在同樣的時間裡完全沒升遷過。現在她是一個大型食品品牌的研發主管，他們在美國的超市裡提供超過1000項產品。

「妳為什麼能與眾不同？」我曾經問雪倫。

「熱情與同理心，」她說，「能脫穎而出的人，是因為他們為顧客挺身而出。」

華頓商學院的心理學教授亞當．格蘭特會說像雪倫這樣的人有原創精神。據他的定義，有原創精神的人會「擁護許多違反常理的新穎想法，但最終會改良一切。」有原創精神的人想法激進，但如果沒有人宣傳這些想法，那他們的點子就完全沒有意義。格蘭特說：「如果我們希望大家接受我們的原創想法，我們得大聲宣傳。」

埃默里大學的腦神經科學家格雷戈里．柏恩斯則會說雪倫是一個反偶像崇拜的人。反偶像崇拜的人「會做別人不能做的事。」柏恩斯認為大部分的人永遠不會反偶像崇拜，因為他們無法克服兩種恐懼：（一）對不確定因素的恐懼（反偶像崇拜的人願意承擔風險去挑戰現狀），以及（二）高聲宣傳新穎想法的恐懼。柏恩斯在書中寫道：「你可以擁有全世界最棒的想法，很新穎、與眾不同，但如果你沒辦法說服足夠的人，這想法就沒有用。」

雪倫說服了足夠的人，讓他們知道產品設計很重要。

土木工程師靠賈伯斯贏得標案

麥修是一個土木工程師和專案管理人，他在美國的一座大城市工作。他的公司承攬州政府與市政府的案子，造橋鋪路蓋大樓，還有下水道和污水處理場。

全美有30萬名土木工程師，麥修只是其中一個。他有基本的條件：工程學位、執照和經歷。麥修的文憑讓他找到了土木工程的工作，但他想要脫穎而出，進一步發展他的職涯。他專心打造一樣電腦無法取代且學歷無法測量的技能——說服別人支持他的想法。

麥修對公眾演說愈來愈有信心之後，不斷受到升遷，每一次升遷都讓他加薪不少。麥修剛開始只是技術工程師，他說那份工作就是「在電腦桌前跑算式」。他的簡報技巧愈來愈強之後，他晉升為專案工程師、專案管理人、企業發展經理。在美國，技術工程師的年薪平均為六萬美元。專案工程師的年薪介於6萬5000美元至九萬美元之間。專案管理人的薪水高得多，約10萬美元至25萬美元。麥修的演說技巧進步了，他的薪水和影響力也增加了。

我們來聽聽麥修認為說服力在他的日常工作中扮演哪些角色：

我們要為客戶進行工程分析或選項評估，然後，會有正式或非正式簡報，提出建議。 我們必須推廣我們的服務，才能找到新客戶或擴大顧客群。最好的方法就是在面對專業人士的協會或展覽中用簡報介紹成功或創新的案例。 我們幾乎一直都是團隊合作，所以身為領導人，我必須解釋我們的專案目標、重要議題或挑戰，並激勵團隊採取行動在時間與預算限制內完成專案。 第四項，也可能是最重要的，就是要爭取市政府或州政府的新基礎建設案。在一般的標案裡，會有多達十間公司提出厚達25頁的提案。遴選委員會經過初選會剩下三到四間公司可以去面談、簡報。我們通常不是標金最低的公司，因為我們不想委屈了品質，所以得靠簡報能力勝出。

麥修愈來愈擅長溝通他的構想之後，在業界的曝光量和價值也大大增加。麥修的老闆記得他有一場簡報讓客戶的印象格外深刻，那場簡報很新穎、與眾不同、充滿說服力，而且很成功。

麥修靠什麼方法讓老闆驚訝，並且為公司贏得許多重要合約呢？

美國很多城市都有水管、橋樑和道路亟需改善。麥修在簡報裡說明了工程團隊要如何修復一條壓在鐵軌下面，已經舖設了100年的總水管，而這條鐵路的每日運輸量又上達1萬5000人。這條水管的直徑有120公分，需要全新的內層才不會一直漏水，但仍要繼續維持最高出水量。

麥修熱愛向溝通大師學習，他看了YouTube上所有賈伯斯的影片。蘋果的創辦人介紹第一台MacBook Air的影片讓他印象深刻。賈伯斯走上台，拿著一個牛皮紙信封袋，從信封裡抽出一台筆記型電腦，高聲說「我們今天要介紹全世界最薄的筆記型電腦。」麥修從賈伯斯的講稿中偷走了靈感，做了一樣的事情。他從牛皮紙信封袋裡抽出全新的碳纖維材料時全場都驚呆了。麥修說這個問題的解決方法就是「全世界最堅韌、最輕薄的管線系統」。麥修的簡報正中紅心，他的公司贏得了標案。

麥修把他那場簡報的內容寄給我。他精巧地應用了一些我們在本書第三部會介紹的技巧。說服術最有效的工具就是把故事分成三幕：第一幕「布局」先說明現況，第二幕「衝突」則強調顧客面對的問題，第三幕「結局」則提出你的解決方案或想法。

首先，麥修呈現了1870年工人在安裝水管的歷史照片。接下來，他說明問題：「要如何在大眾運輸系統每日載運數千人的情況下修復1000公尺長的水管？」為了盡量清楚地說明困難點，他甚至還加了一張投影片，上頭寫著：「挑戰」。為了讓挑戰的張力更高，他放了幾張照片，那是城市裡最古老的社區，街道兩排都是樹。他說，所有工程都要避免影響到地面的馬路和街道。牛皮紙信封的驚喜元素留到第三步，他的解決方案。當他結束簡報的時候，負責決策的客戶原本一直想要選標金最低的廠商，這時改變了想法，讓麥修的公司承攬此案。

在客戶還沒有做決定之前，麥修的老闆已經看得出來這場簡報「氣勢恢宏」，那是他職業生涯中看過最精采的簡報。麥修在這個產業才五年，他已經替自己闖出了名聲。

「如果我能把故事說得更好，我就可以爭取新的專案，」麥修說，「如果故事表現出我們與眾不同的能力，因為我們可以解決連顧客都不曉得的重大問題，我們就更有機會能獲勝……就算我們的金額比競爭對手高也沒關係。」

麥修能脫穎而出，是因為他從一個普通的溝通人才蛻變成優秀的溝通人才。佛里曼稱現代社會改變的步伐之快，這已經是「加速的時代」。佛里曼認為我們用來描述科技的字眼都太弱了，沒辦法配得上這些科技帶來的改變。資料不只是傳到「雲端」，這些資料都在以光速移動產生超新星現象，佛里曼說，「超新星擴展快速，而且流動的力量不斷加速，資訊流、新想法、醫學進步、創新、辱罵、謠言、合作、媒合、借貸、融資、貿易、友誼、商務、學習，全都用我們從未見過的速度和廣度在全世界運轉。」

麥修、雪倫和數百萬名專業人士就是想要在這樣的世界裡留下一些痕跡。據佛里曼表示，這樣的改變讓人在現代世界裡可以「放大一個人的力量」。一個人可以透過網路鼓舞、教育、取悅數百萬人，可以溝通想法，讓產業前進或改變這個世界。現代世界裡的專業人士會碰到一項挑戰：他們要在加速的時代裡脫穎而出，就必須加強自己的說服技巧。佛里曼在他的著作《謝謝你遲到了》中表示，中產階級的工作需要更多知識、更多教育。「要在這樣的工作上競爭，你必須更擅長閱讀、寫作、算數，並懂得合作、溝通、發揮創意和寫程式。」

相關書摘 ►《五星級溝通術，你的成功巨浪》：效果強勁的「特色故事」要有七元素

書籍介紹

本文摘錄自《五星級溝通術，你的成功巨浪》，先覺出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：卡曼・蓋洛（Carmine Gallo）

譯者：葉妍伶

《跟TED 學表達，讓世界記住你》暢銷作者卡曼・蓋洛驚艷新作！

當科技威脅著要取代無數工作與技能，

「說服力」將是你站穩這一波浪潮的關鍵優勢。

AI讓你「知道」，偉大溝通者卻能讓你「感動」，說服你起身而行。

光有好點子已經不夠，五星級的溝通技巧，

才是決定你能否獲得升遷、激發團隊、不被取代的量尺。

發揮口才並不是在操控人心，不學習溝通說服術才可恥！

全球化、自動化與人工智慧的力量正大幅革新商業與生活的各個層面，沒有一個行業不受影響。人類目前從事的工作中，將近一半都會在十年內消失。但科學家發現，只有「深具說服力的溝通」是無可取代的生存之道，因為這是大數據與AI所無法匹敵的。

這十年來，溝通大師卡曼．蓋洛在搖滾區見證了科技革新，他受矽谷企業聘請，擔任媒體訓練與溝通技巧的首席顧問，看到許多有才華的人應該要升任部門主管，卻停滯在同一個職位好幾年。這些人往往不知道他們的問題出在不懂得有效溝通，說話沒重點，無法激發團隊。他們以為自己專注產品開發，銷售和說服則是別人的責任，明明就有升遷的機會，卻敗於自負和輕忽。

本書訪談了劇作家、神經科學家、經濟學家與 Google、Nike、Airbnb等世界級巨頭企業負責人，以第一手素材讓你掌握溝通說服的獨門技巧，探知表達能力的差距所帶來的影響。想要在AI世代擁有競爭力的專業人士，不管是創業、職涯規劃，或做出創新改革，都需要學習「五星級溝通術」，激發感動、催生行動，說服其他人支持你的構想！

你將學到

巴菲特的一項說話技巧，讓你身價馬上漲一倍！

你的工作75%的收入，可能來自你推銷自我點子的能力。

Airbnb的創辦人如何運用好萊塢暢銷電影的三步驟公式行銷。

為什麼想要說服成人聽眾，反而要用九歲小孩的言語？

賈伯斯、達文西、畢卡索等天才都在用的大腦密技，釋放你的厲害點子。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺