《大人的釀醋學》：簡易釀造五步驟，得到風味香醇的釀造醋

文：Gather 四合院／徐永年、陳嘉鴻、柯信淳

簡易釀醋一次上手

行文釀字至此，應已經知道醋是從酒轉變而來——透過醋酸菌，在空氣流通的環境下，行醋酸發酵（醋化），就可以得到風味香醇的釀造醋，若釀造醋在未經過滅菌的狀況下，即所謂的活性醋（裡頭仍帶有菌種），可作為第一批釀醋的醋種使用，所以如果身邊朋友有人在釀醋（但要確定是否為釀造醋，浸泡醋不一定有活菌），也可以請他分享一些醋液作為釀醋之始。

此節將藉由上述簡單的概念，讓從未釀過醋的朋友，輕鬆體驗一下醋酸菌醋化的過程。

方法是跳過釀酒的階段，直接以活性醋加入酒來活化醋種，進行醋化而得到香醇醋，此過程即釀醋人常說的養醋；簡單說就是提供酒精來當作醋酸菌的營養源，進行釀醋的方法。

優良的醋種

可請有釀醋的朋友分享一些發酵液給你，也可以從商店購買天然有機醋開始，如布拉格的有機蘋果醋，或到發酵產品專賣店購買商業釀造醋種，又或者參照後文內容，以一顆蘋果開始，自行抓醋酸菌。

速釀原則

酒到醋的製作方法幾乎完全一樣，差別在於酒的種類，如果以釀造酒當作酒精來源，即屬於分類上的釀造醋，如果是將蒸餾酒當作酒精的來源，即第一章所提到的酒精醋。在此過程，只要手上有優良的活性醋，接著需要考量的要點：控制酒精濃度。

一般來說，由於醋酸菌在3％至8％左右間的酒精濃度中，仍具有相當的活性，所以只需將酒精濃度控制在此範圍，經過時間的等待，香醇的醋將唾手可得。

Photo Credit: 麥浩斯提供

酒：活性醋：水＝1：1：1 簡易釀醋法的基本概念，就是將發酵液（如葡萄酒、蘋果酒、純釀米酒或清酒）與活性醋和水以1：1：1的比例混合，接著用透氣的布以橡皮筋固定在發酵瓶口，再將發酵瓶放置在避光處，經過幾週，醋味四溢。

簡易釀造五步驟

米醋的釀造步驟與葡萄酒醋的釀造醋完全相同，差別在於酒的來源是蒸餾酒，因蒸餾酒只剩下酒精、香氣與水分，但養分不及釀造酒，因此所需時間會較釀造醋的速釀法較久。從此角度考量，經過第一批釀造之後，如想再依相同比例複製，建議添加釀造酒（未蒸餾的米酒或清酒），除了養分外，香氣也會較為豐富。

葡萄酒醋—釀造醋速釀

Photo Credit: 麥浩斯提供

材料

活性醋／酸度5左右.........250cc

釀造葡萄酒／酒精13%左右.........250cc

飲用水.........250cc

米醋—酒精醋速釀

Photo Credit: 麥浩斯提供

材料

活性醋／酸度5左右.........250cc

米酒／酒精20%左右.........250cc

飲用水.........250cc

Step by step

A 先清潔後消毒

Step1 洗淨你將用於釀造醋的瓶子。

Step2 用酒精消毒或沸水煮沸的方式來消毒瓶罐。

B 調配發酵液

Step3 將葡萄酒、活性醋與水，以容積比1：1：1的比例混合在容器中。

C 發酵與後處理

Step4 發酵階段

a.蓋上粗棉布，並用橡皮筋固定。

b.建議維持25-30℃的環境。

c.過多的光可能減慢甚至停止醋的產製，建議將其存放在避光黑暗處。

d.發酵過程中，可每週嗅其味，如果開始拓出刺激的酸味，表示即將發酵完成，到後期時，請每隔幾天回來看看你是否喜歡這種味道，此時可用湯匙取出少量的醋液，滴在吐司麵包上品嚐它，麵包會散發濃烈刺激的醋味，方便試味，也可避免酸度過高灼燒喉嚨。試試看酸度是否有如預期，若如預期，可準備進入下一步驟。

Step5 後處理

a.過濾：用濾布過濾，或虹吸管吸取上面澄清的液體即為成品。

b.剩餘的醋液可作為下一批釀醋的醋母使用。

醋酸菌的活化（商業醋種的培養）

材料:

市售酒≒12% 酒精 市售成品醋≒5% 醋酸 冷開水 商業醋種（乾燥粉狀）

Photo Credit: 麥浩斯提供

舉例：

準備

釀造酒（≒12% 酒精）500 mL 冷開水 500 mL 一般成品醋（≒5% 醋酸）

將三種溶液混和倒入滅過菌的容器中，加入30g的乾燥活性醋酸菌種，蓋上透氣布，於25∼30度的環境中靜置發酵培養，待有醋的味道及醋膜形成時，即可當作醋種使用。

提示：

容器盡量選擇寬口的，以利提供大量氧氣供醋化使用。 成品醋（無菌）的目的是增加溶液的酸度與提供醋酸的成分，主要是在酸性環境下較不容易有雜菌的汙染，且醋酸的存在也有利於醋酸菌的活化。

發酵終點：酸度的檢測

家釀者在沒有檢驗用具時，通常透過兩種方法來評估酒精是否已經完全轉換成醋（醋酸發酵完成），那就是透過鼻子聞聞，與舌頭的品嚐來判斷。

釀醋者大多有這樣的經驗，當用鼻子確認發酵狀態，深深呼口氣，常常因為醋的氣味及嗆力而咳嗽，雖然當下有點不舒服，但值得慶祝，因為釀醋成功了。

除了深嗅醋液外，還有些簡單、好上手的科學方法，能更精確地告訴你，釀醋已完善，還可以掌握酸度。

比重計：確認酒精是否已經完全轉換成醋

釀造瓶中的酒精完全轉換成醋酸時，因為醋酸的密度比水大，且醋酸分子溶解在水中，此時如果用比重計去觀察，會發現數值超過1.01克／立方公分，酸度高些甚至可以來到1.05克／立方公分，接著就是品嚐你獨特釀造醋的時候了。

相關書摘 ▶《大人的釀醋學》：果酒釀造成功3關鍵——調糖、調酸、優勢酵母菌

書籍介紹

本文摘錄自《大人的釀醋學：醋的純釀、浸泡與日常》，麥浩斯出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：Gather 四合院／徐永年、陳嘉鴻、柯信淳

釀完酒後，下一步，讓我們來釀醋。

食醋發酵，在古代最早是釀酒受細菌污染的結果，即所謂「酒酸變醋」。

因此醋酸發酵的歷史幾乎與釀酒一樣悠久，可以追溯至一萬年前。

一般釀醋常以水果或米為原料。整個發酵過程主要分成兩個階段，首先為酒精發酵：利用適當的酵母，使含碳水化合物（糖、澱粉）的液體轉化成酒精和二氧化碳等產物。第二階段即為醋酸發酵：酒精在適當的條件下，於特定醋酸桿菌的作用下與空氣中的氧結合即生成醋酸和水。總言之，釀醋的過程就是使酒精進一步氧化成醋酸的過程。

來做個實驗：兩甕待釀醋，其中一甕加入醋種，另一甕則開蓋，自行抓空氣中的醋酸菌，兩甕成醋，各有巧妙。或者，選同一品種的蘋果釀酒、釀醋，因為環境、照料方式都會影響到釀品成味，你會發現，原來情緒也是發酵的風土，發酵成食的過程，恰能揉入每個人獨有的風土。

發酵之所以迷人，值得深究，正因為與生活如此息息相關。

【本書特色】

從食醋的科學、釀造到應用，以直覺的圖解說明釀醋過程與樂趣，讓釀造科普變簡單。

醋不僅是日常必備調味，蔬果泡醋、調製醬料、直接飲用…，利用不同的材料組合，發掘更多品嚐醋的好方法。

酒、醋的關係是什麼？康普茶是醋還是茶？以醋膜為醋種，就能生醋不息？烏醋要怎麼做？由酒到醋的釀造鏈上，有好多為什麼，書中將帶你一一探究發酵醋知識。

Photo Credit: 麥浩斯

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航