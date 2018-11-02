《大人的釀醋學》：果酒釀造成功三關鍵——調糖、調酸、優勢酵母菌

文：Gather 四合院／徐永年、陳嘉鴻、柯信淳

果酒醋釀造實作

釀酒先釀醋，然而酒精又有抑菌的效果，那到底要多少酒精度的酒，才適合釀醋呢？接下來的旅程，需要先釀作適合醋酸菌的酒精濃度。

果酒釀造成功3關鍵：調糖、調酸、優勢酵母菌

酒精與醋酸發酵的過程，都有微生物參與，差別在於前述的醋酸發酵是透過醋酸菌；酒精發酵是透過酵母菌。我們需要調整發酵環境，讓酵母菌感覺到舒適，釀酒就會成為易事，其3大關鍵為調糖、調酸與優勢酵母菌的選擇。

Photo Credit: 麥浩斯提供

調糖：一份水果＋三份10%的糖水

以台灣的水果糖度來說，約落在10到20度間，平均糖度約15度左右，如果以釀高濃度酒精的酒為目標，都必須藉由「補糖」的方式，使其增加至適當的糖度，以達足夠的酒精濃度。

如以濃縮果汁或蜂蜜等高糖度的原料進行釀造，則需以稀釋的方式進行「調糖」，使其降至適當的糖度，否則將因高糖的滲透壓對酵母菌造成抑制，無法行酒精發酵。

但對於釀醋所需發酵液的需求，還記得前述酒精濃度需控制在多少嗎？是的，只需5度的酒精，是最適合醋酸菌進行醋化的條件，就無需特別調糖，因為台灣多數的水果直接釀酒，會落在5%∼8%之間，但為了讓酒精度接近5%左右，我們理出一個可以釀各式水果酒以釀醋的方式：一份水果＋三份10%的糖水，依照這樣的比例，平均下來的糖度就趨近於10度，轉化成酒精後，就會接近5%酒精，對釀醋的朋友來說相當方便。

調酸：一公升發酵液約加半顆檸檬汁

適當的酸平衡，對釀製酒十分重要，於微生物的角度上，酸度太高會影響酵母菌的生長，延緩發酵時間，酸度太低，發酵果醪又容易遭受汙染。

因此，釀造果酒前，最好將果汁的PH調整到最適的範圍4左右，PH太高對於抑制雜菌的生長及果酒品質的維持都不利。

在我們家釀經驗中，除了酸度特高的水果，如檸檬、梅子、金香葡萄、黑后葡萄外，多數的水果都可利用檸檬汁來提高酸度；一般來說，一公升的發酵液，加入半顆檸檬，就可以接近所需酸度。如想較精準檢核的朋友，可利用酸檢滴定的方式，分析發酵液的總酸，再利用添加蘋果酸或檸檬酸來進行調整。

優勢酵母：添入微量釀酒酵母菌

一般來說，水果果皮上常存在著許多野生酵母，只要在適當的糖度與酸度下，即可進行自然發酵。然而野生酵母相對容易受許多因素的影響，如雜菌的汙染，以及可能不具酒精耐受性，產生的香氣不如預期，不具溫度耐受性等，皆會導致發酵過程延緩或中途停止發酵，釀出低酒精濃度或甜度過高的酒。

因此，我們傾向選擇純化釀酒用的乾酵母來進行發酵，除了能夠釀出較好風味的酒之外，還有發酵完後會形成顆粒狀沉澱，緊密聚存在發酵桶底部，提升轉桶過濾的便利性、可以更容易取得上清液。

商業乾燥酵母是經由冷凍乾燥後保存，於酵母的活性及發酵的穩定度與能力都較有保障，其酵母菌量每公克約達1010 細胞，需要的用量微乎其微，約每公升發酵液只需0.5g的用量，但仍須依廠牌建議用量操作。

照著前述旅程規劃，接著得營造厭氧、約25℃左右的環境中，啟動釀酒醋旅程。

以果汁釀蘋果酒醋

直接以果汁釀酒，與取用果實釀酒相比較，步驟上少了最耗時的原料前處理，及轉桶過濾果渣的過程，可節省時間。果汁釀酒還有這些好處：

可以釀造各產區的水果酒，只要取得不同產地的濃縮果汁即可釀造。

省去水果加工前處理步驟。

相對較少的沉澱物。

無野生酵母，酒的品質容易控制。

輕鬆釀造個人喜好的酒精飲料。

雖說原料發酵液的型態與水果原料不同，但發酵液的調配概念都一樣，動手試試吧。

醋心釀慮：果汁釀酒醋之提示 以果汁釀酒的糖度，可從成分標示很輕易地得知，查看碳水化合物的百分比，即是果汁的糖度。 市售果汁的PH值約在3∼4左右，所以此部分的酒精發酵，不需要特別調酸。

材料

蘋果汁.........1000 mL

醋種（醋液＋醋膜）.........約250 mL

釀酒酵母.........0.5g

櫻桃瓶.........1個

蒸籠蒸布.........1片

橡皮筋

75%酒精

作法

清潔與消毒環境及用具，針對預計觸及發酵過程的用品與環境，像是發酵瓶、桌面、湯匙等。 注入1000 mL的蘋果汁。 加入釀酒酵母0.5g，攪拌溶解。 蓋上瓶蓋，記得鎖緊後再往回鬆一點，避免爆瓶。 觀察是否有明顯的泡泡產出，若有，即表示發酵啟動。 約莫10天左右，且無明顯產氣、液體變得相對澄清、瓶底有沈澱物，即可取上面澄清部分，即為蘋果酒。 將醋種加入蘋果酒中，醋液的量約莫10％∼20％（依醋液的酸度微調），若能添入醋膜，更能增加成功的機率。 以橡皮筋將蒸布固定綁緊在瓶口處，營造有氧環境、避免異物掉入，接著將瓶蓋輕輕的放在蒸布上面（不蓋住），目的在防止醋化的芬芳，吸引來小昆蟲、果蠅等。 找個陰暗處靜置，慢慢等待，過程中會看到醋膜的形成，即表示醋酸菌已活化起來，正進行醋化旅程，可嘗試用鼻子來嗅聞，或透過酸度分析的方式，來判斷發酵終點。 當酸度如預期時，即可取出上清液，即為蘋果醋。 將蘋果醋清液裝入窄口的瓶，瓶蓋鎖緊，避免過度氧化，就可以緩嚐慢品。

以果實釀蘋果酒醋

有別於果汁發酵酒醋，你也可以選擇用果實來發酵酒醋，依四合院的經驗，大多數朋友都很享受挑選與處理果實的過程，接著，直接以水果原料來釀造，或許你也能嘗試感受這樣的魅力。

Photo Credit: 麥浩斯提供

一般來說，以水果原料釀造的果酒，都稱為水果酒（wine），但因葡萄酒的歷史及市場佔有率太大了，所以不是葡萄釀製的果酒都稱為「fruit wine」，但有個例外，以蘋果為原料釀製的不稱為fruit wine，而是大家常聽到的「cider」，因此國外稱蘋果醋為「cider vinegar」。接著，將以蘋果酒為例，帶大家了解殺菁、切塊、加水的比例等水果酒釀造的應用，選果時，請優選未上蠟的蘋果，若果皮上蠟，建議削皮，帶果皮者需殺菁。

醋心釀慮：建議殺菁的果實 「殺菁」為果實預熱處理的動作，需視果實特性，於至少90℃水中處理30秒至5分鐘不等，主要目的為使果實質地軟化、脫氧、抑制氧化酵素，不易褐變、去除不良氣味、降低其他雜菌干擾。 不易壓榨、適合帶皮釀造的水果都需殺菁，像是水梨、柿子、紅肉李、金棗、芭樂、水蜜桃、蓮霧、荔枝（殺菁後去皮）等；殺菁的時間長短，得依果皮的薄度與脆弱程度調整，越是脆弱，所需時間越短。

材料

蘋果.........300g

砂糖.........90g

開水.........810cc

釀酒酵母.........0.5g

醋種（醋液＋醋膜）.........約200 mL

釀酒酵母.........0.5g

櫻桃瓶.........1個

蒸籠蒸布.........1片

過濾布.........1條

橡皮筋

75%酒精

作法

清潔與消毒環境及用具：雙手、桌面、水果刀、砧板與發酵瓶蓋皆須消毒，以75%酒精噴灑後拭乾，待酒精揮發完，備用。 清洗水果：將蘋果表面灰塵與髒污洗去，若果皮有上蠟，可於此階段削去。 殺菁：煮開一鍋水後，將蘋果置入，藉滾動的水將果實凹陷處的灰塵滾而帶出，並完成表面殺菌，滾煮約60秒，以建構友善發酵微生物的環境。 切塊去核：為能讓果肉完整發酵，建議以切小塊、均勻、不糊爛為原則；另外，蘋果果核可能有發霉的狀況，有時肉眼無法判斷，加上果核的榨汁率低，建議去果核。 入發酵瓶：秤量確認本次發酵所需的果肉量後，即可放入發酵瓶。 加入果重三倍量的10度糖水。 調酸：擠半顆檸檬至發酵瓶，若檸檬籽有破損的情形，建議挑除，以免產生苦味。（＊使PH降至3∼4左右，每公升加半顆檸檬〔約30cc〕即可。） 加入釀酒酵母。 攪拌：待上述程序完成後，將糖、汁液、果實等攪拌均勻。 上蓋：為避免異物落入發酵瓶、影響發酵品質而上蓋，因發酵會產氣，請勿旋緊。 發酵過程：可以看到明顯產氣，並有酒帽產生，每天早晚要攪拌一次，讓酒帽壓入液面下 待酒帽不再形成，且無明顯氣泡，表示主發酵已經完成，即可進行轉桶過濾，過濾出的汁液即為蘋果酒。

相關書摘 ▶《大人的釀醋學》：簡易釀造五步驟，得到風味香醇的釀造醋

書籍介紹

本文摘錄自《大人的釀醋學：醋的純釀、浸泡與日常》，麥浩斯出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：Gather 四合院／徐永年、陳嘉鴻、柯信淳

釀完酒後，下一步，讓我們來釀醋。

食醋發酵，在古代最早是釀酒受細菌污染的結果，即所謂「酒酸變醋」。

因此醋酸發酵的歷史幾乎與釀酒一樣悠久，可以追溯至一萬年前。

一般釀醋常以水果或米為原料。整個發酵過程主要分成兩個階段，首先為酒精發酵：利用適當的酵母，使含碳水化合物（糖、澱粉）的液體轉化成酒精和二氧化碳等產物。第二階段即為醋酸發酵：酒精在適當的條件下，於特定醋酸桿菌的作用下與空氣中的氧結合即生成醋酸和水。總言之，釀醋的過程就是使酒精進一步氧化成醋酸的過程。

來做個實驗：兩甕待釀醋，其中一甕加入醋種，另一甕則開蓋，自行抓空氣中的醋酸菌，兩甕成醋，各有巧妙。或者，選同一品種的蘋果釀酒、釀醋，因為環境、照料方式都會影響到釀品成味，你會發現，原來情緒也是發酵的風土，發酵成食的過程，恰能揉入每個人獨有的風土。

發酵之所以迷人，值得深究，正因為與生活如此息息相關。

【本書特色】

從食醋的科學、釀造到應用，以直覺的圖解說明釀醋過程與樂趣，讓釀造科普變簡單。

醋不僅是日常必備調味，蔬果泡醋、調製醬料、直接飲用…，利用不同的材料組合，發掘更多品嚐醋的好方法。

酒、醋的關係是什麼？康普茶是醋還是茶？以醋膜為醋種，就能生醋不息？烏醋要怎麼做？由酒到醋的釀造鏈上，有好多為什麼，書中將帶你一一探究發酵醋知識。

Photo Credit: 麥浩斯

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航